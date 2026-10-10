“Ramificazioni festival”, nel vivo la X edizione

La Calabria diventa il polo della danza d'autore. Si parte l'11 ottobre al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme con l'atteso omaggio a Ennio Morricone

Entra nel vivo della sua programmazione Ramificazioni Festival 2026, la prima e più articolata rete calabrese dedicata alla danza d’autore. Un progetto culturale d’ampio respiro che intreccia patrimonio storico-identitario e rigenerazione artistica, proponendo un modello di sviluppo culturale sostenibile, autonomo e aperto alle scene internazionali. Nato nel 2017 da un’intuizione del danzatore e coreografo Filippo Stabile, il Festival incarna la scelta etica di ritornare nella propria terra per fondare un polo d’eccellenza formativo e produttivo, capace di offrire un’alternativa concreta fuori dalle logiche di mercato. A sostenere l’ambiziosa architettura del progetto è una governance under 40 composta da quattro giovani talenti calabresi che, dopo essersi affermati a livello nazionale ed europeo nei settori dell’arte, del project management e della consulenza strategica, hanno scelto di reinvestire il proprio capitale di competenze in Calabria.

IL TEMA 2026: KAIROS – IL TEMPO DELL’ACCADERE

All’interno del ciclo triennale 2025–2027, l’edizione 2026 indaga il concetto ellenico di KAIROS. Se l’annualità precedente ha affrontato KRONOS — il tempo lineare, la memoria storica e il mito —, KAIROS rappresenta il momento opportuno, l’istante di rottura in cui la possibilità si trasforma in accadimento. In questo paradigma filosofico, la danza contemporanea si rivela il linguaggio ideale d’indagine: un’arte che esiste esclusivamente nell’ora e nell’adesso, nel preciso secondo in cui il corpo incontra lo spazio e l’altro, trasformando l’effimero del gesto in una visione durevole.

11 OTTOBRE A LAMEZIA: L’EVOCATIVO VIAGGIO DI “MORE”

A inaugurare questa fase del Festival, domenica 11 ottobre alle ore 18:30 presso il Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, sarà l’anteprima nazionale di MORE – Omaggio a Ennio Morricone, con le coreografie di Filippo Stabile, una co-produzione di Create Danza e l’associazione I Vacantusi con Vacantiandu Fest. Lontano dalla semplice retrospettiva o dalla ricostruzione citazionista delle pellicole cinematografiche, MORE si configura come un’indagine sinestetica su ciò che la musica di Morricone continua a generare nell’immaginario collettivo. Il titolo stesso sintetizza la cifra dell’opera: MOR come Morricone, E come Ennio, insieme MORE — l’oltre, il di più. Attraversando le partiture iconiche di capolavori quali C’era una volta in America, The Mission, C’era una volta il West, Il buono, il brutto, il cattivo e Nuovo Cinema Paradiso, il corpo dei danzatori traduce in materia viva la memoria visiva e sentimentale evocata dai temi musicali. Lo spettacolo interroga il pubblico su dove possa condurci oggi il lascito di Morricone quando la musica finisce e la danza inizia ad abitare il silenzio e il movimento.

SPAZI MUSEALI E TEATRI REGIONALI: LA DANZA INCONTRA LO SPAZIO

Il debutto di Lamezia Terme si inserisce in un percorso iniziato già durante i mesi estivi con rilevanti collaborazioni artistiche con partner quali Armonie d’Arte, per una più proficua e capillare distribuzione della danza contemporanea sul territorio calabrese. Tre gli appuntamenti della “Summer edition” che hanno aperto le attività di Ramificazioni, festival che ora entra nel cuore della sua decima stagione.

Dall’11 ottobre fino a fine novembre, il cartellone si infittisce abbracciando i teatri e gli spazi istituzionali di Lamezia Terme, Cosenza, Filadelfia e Polistena.

IL PROGRAMMA DELLE PROSSIME SETTIMANE

11 Ottobre | ore 18:30 – Teatro Grandinetti, Lamezia Terme (CZ)

MORE – Omaggio a Ennio Morricone (Compagnia Create Danza / Coreografie di Filippo Stabile)

Oltre la memoria cinematografica: una rilettura emozionale e visiva delle colossali colonne sonore del Maestro (da C’era una volta il West a Nuovo Cinema Paradiso). MORE come Morricone ed Ennio, ma anche come spinta ad andare “oltre” la sola musica.

23 Ottobre | ore 11:30 – Teatro Rendano, Cosenza (CS)

UNA NOCHE CON SERGIO BERNAL (OPEN Danza dedicato ai giovani e alle scuole)

Un’esplosione di virtuosismo che fonde Flamenco, Escuela Bolera e Balletto Classico. Un viaggio trascinante tra le musiche di Manuel de Falla, Joaquín Turina e il Bolero di Ravel guidato da una delle superstar assolute della danza spagnola nel mondo.

24 Ottobre | ore 21:00 – Palazzo della Provincia, Cosenza (CS)

ESPRESSO + CHEERS (Ocram Dance Movement / Scenario Pubblico)

Una doppia produzione firmata da Claudio Scalia e Marco Laudani: Espresso racconta con ironia gli stereotipi, la gestualità e la passione della cultura italiana; Cheers celebra il brindisi condiviso, la complicità e l’incontro umano sulle note di Verdi, Travis Lake e canti popolari.

29 Ottobre | ore 21:00 – Teatro Grandinetti, Lamezia Terme (CZ)

I BISLACCHI – Omaggio a Fellini (Compagnia Artemis Danza / Coreografie di Monica Casadei)

Danza e teatro si intrecciano per evocare l’universo poetico e surreale di Federico Fellini sulle inconfondibili note di Nino Rota, in una produzione realizzata in collaborazione con la Fondazione Federico Fellini di Rimini.

30 Ottobre | ore 17:00 – Teatro Rendano, Cosenza (CS)

IL BARBIERE DI SIVIGLIA (Compagnia Artemis Danza / Coreografie di Monica Casadei – Formato OPEN under 25)

Un avveniristico “balletto d’azione” in cui Figaro diventa il prototipo del manager contemporaneo di successo, moltiplicandosi nei corpi dell’intera compagnia per sfidare il tempo e lo spazio.

I SUCCESSIVI APPUNTAMENTI

La programmazione proseguirà a novembre e dicembre con una ricca selezione di produzioni e firme del panorama coreografico nazionale:

08 Novembre – Palazzo della Provincia, Cosenza (CS): Maratona di danza contemporanea con Reveals66 (Valerio Longo / Balletto di Roma), Coppia Umana 177cmx155cm (Samuele Barbetta / Dancehauspiù), Trip 7.0 (Claudia Malangone / Borderline Danza) e Presenza Reale (Alice Carrino / Dancehauspiù).

14 Novembre – Auditorium Comunale, Filadelfia (VV): Bowie VS Opera (Roberta Ferrara / Equilibrio Dinamico).

21 Novembre – Auditorium Comunale, Filadelfia (VV): Eterno Pino (Elisa Barucchieri / ResExtensa).

23 Novembre – Teatro Rendano, Cosenza (CS): Prima nazionale di MORE – Omaggio a Ennio Morricone (Compagnia Create Danza).

STABILE: “VOGLIAMO CHE IL PUBBLICO ABITI L’ISTANTE DELLA SCENA”

«Ramificazioni Festival nasce dalla volontà di restituire alla Calabria un ruolo centrale nella geografia della danza d’autore contemporanea. Con KAIROS vogliamo invitare il pubblico ad abitare l’istante della scena, riconoscendo nella presenza dei corpi un’opportunità di trasformazione culturale e sociale.» Filippo Stabile, Fondatore e Direttore Artistico.

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