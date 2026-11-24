A Castiglion Fiorentino la XIV edizione

Ideato da Angelo Morelli e Chiara Fatai, il premio è assegnato a donne vittime di violenza, ma premia anche donne di ogni nazionalità valorizzando storie di solidarietà, attività imprenditoriali, ricerca scientifica, parità di genere. Modelli femminili di valori positivi, all’insegna del rispetto e dell’inclusione, che segnano la storia contemporanea con resilienza e affermazione delle proprie abilità.

Il premio, che gode dell’alto patrocinio del Parlamento europeo, esprime un valore aggiunto facendo incontrare le premiate con le scolaresche degli istituti medi e superiori della provincia di Arezzo, per sensibilizzare le giovani generazioni al rispetto e alla parità di genere attraverso la testimonianza in prima persona di chi ha subito abusi, discriminazioni ed emarginazioni, fenomeni sempre più frequenti nella cronaca quotidiana. Quest’opera educativa e formativa sui giovani li invoglia a partecipare al Concorso di borse di studio “Giù le mani. Il diritto di contare” con proposte di contrasto alla violenza e di stimolo a un approccio consapevole.

Il 20 novembre, sul palco del Teatro “Mario Spina” a Castiglion Fiorentino, nella serata condotta da Guido Albucci e Giacomo Marinelli Andreoli, si sono intrecciate storie che arrivano dalle piste di atletica, dai laboratori di ricerca, dai luoghi di guerra e dal lavoro quotidiano al fianco delle vittime di violenza.

Ha aperto la serata Andrea Bindi, vigile del fuoco e poeta aretino, con la lettura di ‘Carolina’, componimento dedicato alla nonna, tratto dal suo nuovo libro ‘Maledetti Miracoli’.

Per la categoria Giornalismo, Gabriella Simoni per oltre trent’anni inviata di guerra, ha ricordato i colleghi Toni Capuozzo, Corrado Augias e Piero Vigorelli: “Abbiamo perso tanto, professionalità assolute, e ora nei loro confronti abbiamo questa sorta di impegno, dell’amore per la verità, per la libertà”.

Emozionante il momento in cui Fatima Haidari, premio Impegno sociale, ha descritto l’ultimo abbraccio con la madre prima di scappare dall’Afghanistan: “Vai e cerca la tua libertà”. Da Herat all’Italia, la calciatrice del Tegoleto Women e capitana dell’Afghan Women United, ha riaffermato con forza che “continuare a giocare significa anche difendere il diritto delle calciatrici afghane in esilio a scendere in campo”. Il desiderio di libertà è testimoniato anche da Parisa Nazari, mediatrice interculturale premiata nella categoria Diritti umani per il suo impegno a fianco delle donne iraniane nel movimento Donna, Vita, Libertà. Nazari ha recitato alcuni versi della poetessa iraniana Forough Farrokhzad. Per entrambe l’obiettivo è tornare nel proprio Paese da donne libere.

Applausi calorosi hanno accolto Teresa Fornaro e Veronica Iacovacci premiate nella categoria Ricerca Scientifica, Maria Giovanna Durante per Donna e Ambiente ed Emanuela Biffoli per Imprenditoria per il Sociale. Dal palco, le scienziate e professioniste hanno raccontato le scelte e le esperienze che le hanno portate ad affermarsi a livello internazionale, intrecciando il racconto dei traguardi professionali con quello dei percorsi umani che li hanno resi possibili.

Il premio Donna Coraggio va a Simona Leto e Vera Squatrito, impegnate su due fronti del contrasto alla violenza di genere. Con l’associazione Manden, Leto si occupa di violenza economica e accompagna le donne nel percorso verso l’autonomia. Squatrito, madre di Giordana Di Stefano e fondatrice di Io sono Giordana ODV, si dedica alla prevenzione della violenza di genere e al sostegno degli orfani di femminicidio, nel ricordo della figlia, che “ha lasciato una famiglia profondamente segnata dal dolore e una bambina di soli quattro anni, Asia, anche lei vittima della violenza”.

La collaborazione tra Forze dell’ordine, autorità giudiziaria, servizi sanitari e centri antiviolenza, è stata al centro dell’intervento del magistrato Francesco Menditto, premiato come Personaggio uomo per i diritti umani per il suo impegno nel contrasto alla violenza sulle donne. Menditto ha richiamato la necessità di dare piena attuazione alle norme sulla violenza di genere: “In Italia sono tra le più evolute al mondo, dobbiamo applicarle”.

A Martina Caironi, tre ori e quattro argenti paralimpici, è andato il premio Donna e sport per una carriera nell’atletica accompagnata dall’impegno per rendere la pratica sportiva più accessibile. Aurora Angelucci, fondatrice e amministratrice delegata di Angeluss, ha ricevuto il premio Parità di genere per il lavoro con cui apre nuove opportunità alle donne nel mondo del motociclismo, in pista come nei ruoli tecnici e dirigenziali.

Il premio Arte e cultura per il sociale è stato assegnato al violinista e compositore siriano Alaa Arsheed, che attraverso la musica promuove il dialogo tra culture. Sul palco del Teatro Spina ha eseguito alcune sue composizioni, condividendo con il pubblico il suo linguaggio artistico.

La XIV edizione è stata dedicata ad Angelo Morelli, storico organizzatore del Premio Fair Play e tante altre iniziative, tra cui Semplicemente Donna. A fine serata, un video ne ha ripercorso la fitta rete di legami istituzionali intessuti nel tempo e l’amicizia sincera instaurata con campioni dello sport nazionale e internazionale, solide basi che lo hanno portato a realizzare eventi di straordinario valore sociale. Il sindaco Mario Agnelli e l’assessora Stefania Franceschini, a nome dell’Amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino, hanno consegnato a Chiara Fatai, organizzatrice del Premio, una targa commemorativa: “In ricordo di ANGELO MORELLI. Per la passione e l’impegno con cui ha promosso i valori dello sport e del fair play e per il contributo straordinario al Premio «Semplicemente Donna». Con gratitudine. L’Amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino”.

“Questa serata ha dato a Castiglion Fiorentino l’occasione di ascoltare storie che ci riguardano da vicino, anche quando arrivano da Paesi lontani”, ha dichiarato il sindaco Mario Agnelli. “Il dialogo con le scuole è una parte importante del Premio, perché permette ai ragazzi di fare domande e confrontarsi con chi ha vissuto in prima persona le vicende raccontate sul palco. Con la targa ad Angelo Morelli abbiamo voluto esprimere la gratitudine della nostra comunità per il lavoro che ha fatto e per la passione con cui ha promosso i valori dello sport e del fair play”.

La XIV edizione del Premio Internazionale Semplicemente Donna – Harmony Award è stata sostenuta da Menchetti, Presenting Sponsor del Premio, sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, il patrocinio della Camera dei Deputati, del Comune di Castiglion Fiorentino, della Regione Toscana, della Provincia di Arezzo e della Camera di Commercio di Arezzo-Siena e con il contributo della Fondazione CR Firenze e del Consiglio regionale della Toscana.

www.premiosemplicementedonna.com

Tania Turnaturi