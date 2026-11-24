In scena dal 24 novembre (ore 19) al 3 dicembre gli allievi della scuola di danza diretta da Eleonora Abbagnato nella scintillante versione di Paul Chalmer

È sold out Lo Schiaccianoci di Čajkovskij nella fantasiosa versione coreografica di Paul Chalmer, in scena dal 24 novembre (ore 19) al 3 dicembre, al Teatro Nazionale: lo spettacolo natalizio per eccellenza nella incantevole versione coreografica che ha stregato nel corso degli ultimi tre anni gli spettatori, per la prima volta verrà interpretato dagli allievi della Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma.

Uno spettacolo sontuoso e fantasioso che immerge lo spettatore nel pieno spirito del Natale e che ha richiamato sul oltre 50000 spettatori, tra il 2023 e il 2025.

Una scommessa vinta quella del Teatro dell’Opera che ha deciso di affidare uno spettacolo cult, diventato un grande classico, ai giovani talenti della Scuola diretta da Eleonora Abbagnato e che ha già conquistato il consenso del pubblico: sono state infatti aggiunte due ulteriori nuove repliche, martedì 1° e giovedì 3 dicembre alle ore 19.00 oltre al calendario inizialmente stabilito che vedeva il debutto dello spettacolo martedì 24 novembre alle ore 11.00, seguita dalle repliche del 25 e 26 novembre alle 19.00, del 28 novembre alle 18.00, del 29 novembre alle 16.30, del 1° dicembre alle 11.00, del 2 dicembre alle 19.00 e del 3 dicembre alle 11.00.

Altre due recite per poter assistere al fantasioso spettacolo con le scene magiche di Andrea Miglio, i costumi di Mario Celentano, le luci di Stefano Laselva. la consulenza musicale di Giuseppe Annese.

“Questa produzione de Lo schiaccianoci per la Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma è una sintesi delle precedenti versioni del balletto che ho messo in scena, a partire da quella creata per il Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma nel 2023. La coreografia si ispira alle tradizionali e iconiche produzioni che ho danzato e ammirato ormai da più di cinquant’anni! – commenta Paul Chalmer – Quando Clara prova per la prima volta sentimenti ed emozioni che segnano il suo sviluppo da bambina a donna interviene il suo misterioso zio/padrino Drosselmeyer. Il suo dono incantato dello schiaccianoci e la successiva trasformazione in un bellissimo principe, non solo aiutano Clara a esplorare le sue emozioni e i suoi desideri aprendo una finestra sulla maturità e l’emancipazione, ma la incoraggiano anche a non abbandonare la curiosità e l’immaginazione della fanciullezza”.

Ispirato al racconto Schiaccianoci e il re dei topi di E.T.A. Hoffmann, il balletto introduce il pubblico nell’universo fantastico di Clara nel suo percorso di crescita fra celebri passi e musiche indimenticabili.

Sophie Megna, Julia Balzaretti ed Elisa Giacomin si alternano nel ruolo di Clara, mentre il Principe Schiaccianoci è interpretato da Lorenzo Giotti, Gabriele Galdi e Gabriele Cervellati. Nel ruolo di Drosselmeyer spazio a Domenico Clemente e Jacopo Toraldo, mentre Dario Colella ed Ernesto Ruggiero interpretano Fritz. Giulia Caparrelli veste i panni di Louise e Gianmaria Angeloni quelli del Re dei Topi. Daniela Creciun ed Elena Paduano interpretano La Fata Confetto accanto al Cavaliere di Luca Esposito e Lorenzo Giotti.

Lo Schiaccianoci si inserisce come spettacolo in cartellone al Teatro Nazionale anticipando l’apertura della stagione di balletto 2026/2027 del Teatro dell’Opera di Roma affidata a Il lago dei cigni nella coreografia di Benjamin Pech dal 17 dicembre.

Info e biglietti su operaroma.it

Fabiana Raponi