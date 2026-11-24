Dieci giorni in più per permettere ai giovani violinisti di tutto il mondo di completare le procedure di iscrizione, a seguito dei recenti disservizi tecnici che hanno interessato il portale web

È stata prorogata di 10 giorni la scadenza per presentare l’iscrizione alla 59ª edizione del Concorso internazionale di violino Premio Paganini, in programma nel 2027. La data ultima per l’invio delle candidature è quindi fissata per giovedì 10 dicembre alle 23.59 (ora italiana).

La decisione nasce dalla volontà di garantire la massima accessibilità e trasparenza nelle procedure di selezione, a seguito di alcuni malfunzionamenti informatici che hanno recentemente colpito il sito ufficiale premiopaganini.it, nell’ambito di una più ampia serie di disservizi tecnici che nelle scorse settimane ha interessato diverse istituzioni occidentali.

Il bando dell’edizione 2027 introduce stimolanti elementi di novità per i concorrenti, a partire dalla fase di ammissione che richiede la presentazione di un video con due Capricci a scelta di Niccolò Paganini e una Fantasia a scelta di Georg Philipp Telemann.

Il programma delle prove successiva abbraccia un repertorio particolarmente ampio e sfidante, spaziando da Bach, Locatelli, Beethoven e Schubert fino a Schumann e Bartók, arricchito da una nuova commissione affidata al compositore Matteo Franceschini per violino e live electronics.

Resta confermato il calendario delle prove dal vivo: le preselezioni si terranno tra aprile e maggio 2027 a Tokyo, Shanghai, Berlino, Genova e New York, mentre le fasi finali saranno a Genova dal 12 al 24 ottobre. Accanto alle storiche sedi di Palazzo Tursi e del Teatro Carlo Felice, il Concorso debutterà quest’anno anche al Teatro Gustavo Modena.

Il bando completo della 59ª edizione, disponibile anche in lingua inglese, è consultabile sul sito www.premiopaganini.it