Debutto il 28 novembre 2026 dal Teatro Ariston di Sanremo, poi in tour

Le magiche eroine della TV nate dalla matita e dal genio creativo di Iginio Straffi, tornano a teatro in uno spettacolare family show diretto da Arturo Brachetti, con la produzione di Fabrizio di Fiore Entertainment – FDF GAT: Winx Club: The Magic is Back – Il Musical. Una storia capace di parlare a tutte le età, un’avventura che unisce generazioni diverse nel segno dell’amicizia e della magia.

E la magia accade davvero a teatro e prende vita sul palcoscenico. È questa la promessa di un musical che grazie alla sapiente regia di Brachetti, fa dell’incontro tra l’universo Winx Club e l’arte dell’illusione un evento imperdibile da vivere in prima persona. Canzoni iconiche che hanno fatto sognare intere generazioni in tutto

il mondo, coreografie, trasformazioni, illusioni e tecnologia, per dar vita a un’avventura che supera la semplice trasposizione del cartone: la meraviglia si manifesta davanti agli occhi degli spettatori e li rende parte della storia. Lo stupore accompagna anche una scoperta più profonda: la vera magia è ciò che trovi

dentro di te e negli altri. E la magia che sorprende in scena diventa un’emozione da portare con sé, anche quando il sipario si chiude.

Winx Club è un fenomeno che abbraccia generazioni sempre nuove. Per chi segue le loro avventure da oltre vent’anni, il musical riaccende un legame custodito tra i ricordi più preziosi, da condividere con chi scopre Alfea per la prima volta, che può ritrovare temi che accompagnano ogni percorso di crescita: ascoltarsi, avere fiducia, imparare a chiedere aiuto. E i bambini possono trovare il valore dell’amicizia e il coraggio di affrontare una paura. Perché si può conoscere ogni angolo di Alfea o sentirne parlare solo ora. L’emozione, questa volta, è vedere la magia accadere davanti ai propri occhi.

Winx Club: The Magic is Back – Il Musical debutterà il 28 novembre al Teatro Ariston di Sanremo. Queste le prime date confermate: 8 dicembre Firenze (Teatro Cartiere Carrara); dal 17 al 20 dicembre Torino (Teatro Alfieri); 27 dicembre Mestre-Ve (Teatro Toniolo); 3 gennaio Assago-Mi (Teatro Repower); 5 e 6 gennaio Bologna (Teatro Europauditorium); 10 gennaio Bergamo (Choruslife Arena); 15 gennaio Varese (Teatro Intred); 30 gennaio Montecatini Terme-Pt (Teatro Verdi); 7 febbraio Brindisi (Nuovo Teatro Verdi); 14 febbraio Martinafranca-Ta Teatro Nuovo); 20 e 21 febbraio Napoli (Teatro Augusteo); 13 e 14 marzo Bitritto-

Ba (Palatour Frecciarossa); 20 marzo Assisi-Pg (Teatro Lyrick).

Così Arturo Brachetti sullo show: “Portare un cartone animato a teatro è una sfida molto ardua perché al cinema e nel mondo dei disegni animati, tutto è possibile, mentre a teatro esiste una fisicità contingente. Ma ci piacciono le sfide e siamo tutti partiti entusiasti. Far diventare le Winx un musical è rendere vero un mondo immaginato in modo reale e immersivo. A teatro il pubblico vede cose vere, concrete: lotte di poteri, castelli sulle nuvole, dragoni che volano e altre immagini di fantasia. E realizzare ciò a teatro è molto complesso, ma nello stesso tempo stimolante. Questo è possibile grazie all’evoluzione delle tecniche teatrali, il videomapping

e gli effetti speciali. Cercherò quindi di sorprendere ancora una volta il pubblico con nuovi assi nella manica. Il casting per trovare le attrici e le cantanti che potessero incarnare al meglio personaggi iconici, già conosciutissimi dal pubblico, è stato difficile, ma abbiamo trovato performer molto bravi che saranno portatori di emozioni, sorprese e talento. Sarò fedele al linguaggio del musical, alla forza della performance live, con tutte le canzoni dal vivo, le coreografie, le tensioni e il lieto fine. I fan poi, ritroveranno tutte le musiche che li hanno accompagnati per anni. Una parte del pubblico, composto da giovani e dalle loro

mamme, scoprirà il teatro per la prima volta. Io mi sento il padrino teatrale di diverse generazioni di bambini che vengono a teatro per la prima volta. Anche in questa occasione continuo la mia missione: far innamorare del teatro gli spettatori più giovani che significa costruire il pubblico del futuro e dare lunga vita al modo più antico di rappresentare la nostra umanità: il teatro, dove la magia, la musica, la festa delle Winx sarà condivisa dal vivo con centinaia di amici intorno”

IL MONDO WINX

Nato dall’immaginario di Iginio Straffi e creato da Rainbow, Winx Club è un fenomeno globale evergreen che abbraccia generazioni sempre nuove e che continua a rinnovarsi. Lanciata nel 2004 oggi è un cult mondiale. Sei fate, sei personalità, una sola magia: essere sé stesse, ed esserlo insieme. Le fate sono speciali perché molto diverse fra loro. Ognuna porta nel gruppo qualcosa che le altre non hanno e quando quelle differenze si incontrano nasce qualcosa di più grande. Grazie alla forza dell’amicizia, dell’unione che fa la forza. È proprio questo che da sempre rende unica la magia di Winx Club, ed è questo patrimonio narrativo e valoriale che Winx Club: The Magic is Back – Il Musical porta oggi sul palcoscenico, traducendolo nel linguaggio vivo del teatro. E nel musical il pubblico potrà scoprirlo, o riscoprirlo, dal vivo.

Radio Kiss Kiss è media partner di Winx Club: The Magic is Back – Il Musical

28 novembre 2026 – Sanremo (IM), Teatro Ariston

8 dicembre 2026 – Firenze, Teatro Cartiere Carrara

dal 17 al 20 dicembre 2026 – Torino, Teatro Alfieri

27 dicembre 2026 – Mestre (Ve), Teatro Toniolo

3 gennaio 2027 – Assago (Mi), Teatro Repower

5 e 6 gennaio 2027 – Bologna, Teatro Europauditorium

10 gennaio 2027 – Bergamo, Choruslife Arena

15 gennaio 2027 – Varese, Teatro Intred

30 gennaio 2027 – Montecatini Terme (Pt), Teatro Verdi

7 Febbraio 2027 – Brindisi, Nuovo Teatro Verdi

14 febbraio 2027 – Martinafranca (Ta), Teatro Nuovo

20 e 21 febbraio 2027 – Napoli, Teatro Augusteo

13 e 14 marzo 2027 – Bitritto (Ba), Palatour Frecciarossa

20 marzo 2027 – Assisi (Pg), Teatro Lyrick