Michela Mariotti sul podio, Rafael R. Villalobos firma la regia della nuova produzione, dal 27 novembre al 5 dicembre a Roma

La caduta morale di Tom Rakewell tentato dal diabolico Nick Shadow diventa specchio della realtà e riflesso di bruciante attualità in The Rake’s Progress di Igor’ Stravinskij che inaugura, il 27 novembre alle ore 19.00 (recite fino al 5 dicembre), la stagione 2026/2027 del Teatro dell’Opera di Roma.

Un lavoro perfetto, sintesi mirabile della musica dei secoli precedenti secondo il direttore musicale Michele Mariotti, sul podio capitolino della sua Orchestra, Coro diretto da Ciro Visco, per la sua quinta inaugurazione consecutiva e che per la volta affronta quest’opera.

Primo The Rake’s (oltre che debutto all’Opera) anche per Rafael R. Villalobos, eclettico regista spagnolo, classe 1987, fra le voci più interessanti della sua generazione che lega la messinscena alla libertà individuale intesa come “una questione di responsabilità”.

Una scelta non causale quella di The Rake’s progress, ultimo capolavoro neoclassico di Stravinskij realizzato nel 1951 per La Biennale di Venezia ispirandosi a una serie di incisioni del 700 del pittore satirico inglese William Hogarth, e che torna all’Opera dopo 58 anni di assenza segnando una sorta di vero debutto anche per le compagini del lirico capitolino.

“Bisogna sempre chiedersi che senso ha scegliere una o un’altra opera un relazione al nostro presente – spiega Mariotti – Questi capolavori sono tali perché restano inclassificabili, non restano vittima della cultura del tempo che li ha generati. È necessario rivolgersi al passato filtrando i capolavori con la sensibilità moderna. Quest’opera è tremendamente attuale e parla di tentazione, di libertà, di irresponsabilità dell’essere umano. Se l’uomo è libero e può far tutto, la vera libertà consiste nell’avere delle gabbie. L’opera diventa uno spaccato dell’essere umano, della sua natura: parla di un disgraziato portato alla distruzione perché tentato dal diavolo: parla dell’impossibilità di fare scelte responsabili”.

Eccellente il cast, come richiesto per l’inaugurazione, e come voluto dallo stesso Mariotti “per un’opera che affonda le sue radici nel bel canto, un modo di concepire di fare musica di sapere pronunciare o cantare le pause”.

Al debutto nel ruolo di Tom Rakewell il tenore statunitense Lawrence Brownlee, mentre Alex Esposito interpreta il diavolo Nick Shadow. Rosalia Cid è Anne Trulove, Jennifer Larmore è Mother Goose, Daniela Barcellona è la “mostruosa” Baba la turca, Simone Alberghini è Trulove e Ya-Chung Huang è Sellem.

Punta sulla responsabilità della libertà individuale anche il regista (e costumista) Rafael R. Villalobos, al debutto al Costanzi con il suo team creativo (Pablo Chaves Maza per le scene, Felipe Ramos per le luci, Cachito Vallés per i video, Mimici Jose Ruiz per i movimenti) che pensa a un percorso temporale tra il Settecento e gli anni 70 punk di Londra in un’osmosi di immagini e riferimenti.

“The Rake’s progress è un’opera molto difficile a livello musicale e richiede molta concentrazione agli artisti che devono anche recitate – spiega il regista – È un’opera fortemente contemporanea perché Tom parte dal presupposto di voler essere ricco senza sforzo: purtroppo oggi pensare di avere una vita migliore significa condurre una vita da ricchi. Ma come nascono le tentazioni e da dove arrivano? La libertà e il libero arbitrio ci offre la libertà che richiede comunque responsabilità. Per affrontare The Rake’s Progress sono partito da una premessa: tre concetti simili come libertà, liberalismo e libertinaggio (dal latino libertas, liberalis, libertinus) condividono la radice semantica liber, ma non solo hanno significati diversi, addirittura da un certo punto in poi la confusione e la distorsione di questi termini diventa quasi una questione politica tanto che perfino il liberismo economico si è spacciato, ambiguamente, come libertà”.

Per concretizzare la sua visione il regista pensa a un passaggio fra il settecento e la contemporaneità a dimostrazione di questo pieno decadimento: le scene sono ispirate alla camera delle meraviglie, il museo Sir John Soane’s Museum di Londra che custodisce le incisioni originale, quasi soffocate dalle altre opere presenti.

Secondo il regista l’arte diventa quasi mercificazione e concretamente le scene si aprono sulla camera delle meraviglie con pareti mobili che svelano pannelli ricoperti di quadri e che a loro volta si moltiplicano in un tripudio di oggetti che richiamano anche la partitura di Stravinskij fra malinconia e ironia.

La favola in tre atti su libretto di Wystan Hugh Auden e Chester Kallman debutta venerdì 27 novembre alle ore 19 (anche in diretta su Rai Radio Tre e su Rai 5) e replica domenica 29 novembre (ore 16.30), martedì 1° dicembre e giovedì 3 dicembre (ore 20), sabato 5 dicembre (ore 18.00), oltre all’Anteprima Giovani di martedì 24 novembre, ore 19.

Legata allo spettacolo, nuova produzione dell’Opera, è il nuovo numero della rivista di attualità culturale del Teatro dell’Opera di Roma, “Calibano”, pubblicato dalla casa editrice effequ e interamente dedicata ai temi della caduta. Inoltre, dal 24 novembre al 31 dicembre, nella Sala Mostre al terzo piano del Teatro Costanzi, è allestita una mostra, in collaborazione con l’Archivio Storico del Teatro Regio di Torino, con le otto incisioni di William Hogarth del ciclo A Rake’s Progress, che hanno ispirato l’opera di Stravinskij.

La stagione 2026/2027 dell’Opera di Roma si apre all’insegna di dati positivi con oltre 169mila spettatori, in aumento dell’11,4% rispetto alla stagione precedente.

Numeri in crescita che confermano la piena fiducia degli spettatori nei confronti del teatro come ricordato dal Sovrintendente Francesco Giambrone.

“Sono molto contento per questi importanti risultati: i numeri sono tutti in crescita ma il dato che ci inorgoglisce di più è il tasso di riempimento della sala, a fronte di un incremento della produzione – conferma il Sovrintendente commosso anche nel sentito omaggio, a Corrado Augias, scomparso oggi, giornalista, intellettuale critico legato all’Opera- Ciò significa che il nostro Teatro è sempre pieno e che si rinnova la fiducia da parte degli spettatori con un tasso di riempimento che il 93,8%“.

Info e dettagli su operaroma.it

Fabiana Raponi