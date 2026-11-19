L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Corrado Augias, intellettuale, giornalista e scrittore, grande appassionato di musica e raffinato divulgatore.

L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Corrado Augias, intellettuale, giornalista e scrittore, grande appassionato di musica e raffinato divulgatore.

Legato da oltre vent’anni all’Accademia, Augias ha collaborato in numerose occasioni con l’Istituzione, accompagnando il pubblico alla scoperta dei grandi capolavori musicali attraverso le sue apprezzatissime lezioni e introduzioni ai concerti. Indimenticabili gli incontri dedicati a Beethoven, dalla Quinta Sinfonia all’Eroica, e i suoi cicli Musica e storia e Musica e spiritualità, che hanno sempre riempito la Sala Santa Cecilia di appassionati, guidandoli alla scoperta della musica e dei programmi dei concerti.

Il suo amore per l’Orchestra dell’Accademia risaliva a quando, appena tredicenne, accompagnato dai genitori a un concerto nella Basilica di Massenzio, rimase folgorato dall’ascolto della Sesta Sinfonia di Beethoven, la Pastorale. Un ricordo che lui stesso aveva affidato alle pagine di Repubblica: «Credo che la scintilla dell’amore per la musica che mi ha accompagnato fino a oggi scoccò quella sera a Massenzio». E proprio a Massenzio, nell’estate del 2026, in occasione dell’apertura dei concerti estivi dell’Accademia, Augias era tornato, nonostante le difficoltà, per ascoltare ancora una volta l’Orchestra che tanto amava. Un ritorno carico di commozione, negli stessi luoghi in cui, tanti anni prima, era nata la sua passione per la musica.

Sempre generoso e disponibile al dialogo, Augias ha dedicato alla musica classica grande attenzione anche nella sua attività giornalistica, riservandole spazio e approfondimenti sulle pagine dei quotidiani.

L’Accademia ne ricorda con affetto e gratitudine la straordinaria cultura, la curiosità intellettuale, la generosità e il profondo legame con l’Istituzione, stringendosi con sincera partecipazione al dolore della famiglia.