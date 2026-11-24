Il nuovo volume esce in occasione del nuovo allestimento di The Rake’s Progress di Stravinskij che il 27 novembre inaugura la Stagione 2026/27

L’undicesimo volume della rivista di attualità culturale del Teatro dell’Opera di Roma esce in occasione del nuovo allestimento di The Rake’s Progress di Stravinskij che il 27 novembre inaugura la Stagione 2026/27

Tra i contributi anche un racconto inedito di Stefania Auci e una testimonianza di Edoardo Albinati. Le illustrazioni sono opere inedite dell’artista Marinella Senatore

Storie di fallimenti, ambizioni disattese, illusioni e precipitose discese: è attorno alle molteplici forme ed esperienze sul tema della caduta che ruota l’undicesimo numero di «Calibano», la rivista monografica di attualità culturale dell’Opera di Roma realizzata in collaborazione con la casa editrice effequ.

Dopo l’ultima uscita con «Calibano. Amami!» a giugno, che prendeva le mosse da La traviata di Verdi, il nuovo volume trae invece ispirazione da The Rake’s Progress di Igor Stravinskij su libretto di Wystan Hugh Auden e Chester Kallman. L’opera racconta della parabola di Tom Rakewell, giovane sedotto dalle promesse di ricchezza e felicità del misterioso Nick Shadow che finirà per perdere sé stesso e precipitare nella follia. «Calibano. La caduta» – che tra i contributi ospita un racconto inedito di Stefania Auci e un saggio del Premio Strega Edoardo Albinati – esce in occasione del nuovo allestimento dell’opera che, diretta da Michele Mariotti e con la regia di Rafael R. Villalobos, il 27 novembre inaugura la Stagione 2026/27 della Fondazione Capitolina (repliche fino al 5 dicembre).

«Calibano. La caduta» sarà disponibile allo shop del teatro, in libreria e sul sito di effequ proprio dal 27 novembre, giorno della prima rappresentazione di The Rake’s Progress al Costanzi.

Il volume si apre con un contributo di Filippo Barbera – docente di Sociologia economica e del lavoro presso l’Università di Torino – il quale, attraverso gli strumenti dei failure studies, propone una lettura del fallimento non come insuccesso individuale, ma come fenomeno che prende forma all’interno di aspettative, regole e sistemi di valutazione sociali e organizzativi. A seguire saggi di Riccardo Capoferro – docente di Letteratura inglese presso l’Università Sapienza di Roma – che prendendo ad esempio alcune figure emblematiche della letteratura, da Lord Jim a Zeno Cosini, riflette sul mutamento dell’insuccesso nel corso dei secoli, da colpa individuale a condizione esistenziale dell’uomo moderno; della giornalista Carolina Orsenigo, che affronta il tema della caduta in relazione alla crisi climatica attuale; dello psicologo Francesco Avallone, che tratta dei tormenti legati all’invecchiamento e l’odierna corsa contro il decadimento del corpo, tra diete, allenamenti intensivi e interventi estetici. Con lo scrittore Edoardo Albinati, invece, si va a fondo nella scrittura di W. H. Auden e sulla disillusione che attraversa il libretto di The Rake’s Progress.

Giulia Carluccio, studiosa di cinema e media all’Università di Torino, indaga poi le molteplici rappresentazioni e significati della caduta nella storia del cinema, e la sociologa Alessia Tuselli ne esplora invece le manifestazioni nel mondo dello sport. Con Irene Fantappiè – insegnante di Letterature Comparate all’Università di Cassino – si riflette su alcune delle più celebri figure letterarie legate alla caduta, da Lucifero a Icaro fino a Dorian Gray, mentre Caroline Patey – docente di Letteratura inglese all’Università degli Studi di Milano – si sofferma sulle sue rappresentazioni nel mondo dell’arte. Presenti anche un contributo dell’attrice e autrice romana Luisa Merloni, che ne esplora il potenziale comico nella tradizione della slapstick comedy, e un saggio del giornalista Alberto Piccinini dedicato alle cadute mediatiche delle influencer.

Come sempre, in «Calibano» trova spazio un racconto inedito, questa volta affidato a Stefania Auci.

Infine, Giuliano Danieli dedica la sua rubrica Se non ti basta a un’analisi del cinema di Luchino Visconti, mentre Paolo Cairoli e Christian Raimo mettono a confronto tre romanzi di recente uscita tutti legati al tema della caduta: Max, Mischa e l’offensiva del Tet di Johan Harstad, Lo sbilico di Alcide Pierantozzi e Una splendida rovina di Vincenzo Latronico.

“Viviamo sotto la costante spinta alla prestazione – dice il Direttore di «Calibano» Paolo Cairoli –: un obbligo alla crescita continua ed esponenziale, inserito in un contesto che non solo non tiene minimamente conto della possibilità di non farcela, ma ammanta questo dovere morale allo sviluppo di una positività fittizia, quasi violenta. Cresciamo così per una ferrea disciplina autoimposta, nella convinzione di essere liberi e nell’euforia data dall’apparente continuo miglioramento, che non si arresta mai, anzi tende verso asintoti irraggiungibili. Fino all’inevitabile caduta. Ed è esattamente ciò che succede a Tom Rakewell, il protagonista di The Rake’s Progress di Stravinskij. Un uomo che per fuggire la noia inizia una “carriera” irresistibile, spinto da quell’irrequietezza tipica della società della prestazione, supportata dai subdoli meccanismi di approvazione delle reti social. Ma iperazione, conquista, supereroismo e superpoteri sono illusioni. La sua caduta sarà fatale”.

Nata nel 2023 con il numero 0, incentrato su Aida e il blackface, «Calibano» si propone come spazio di approfondimento dei temi di attualità ispirati agli spettacoli in scena al Teatro dell’Opera di Roma. Pubblicata tre volte l’anno e concepita come un volume monografico, la rivista mette ogni volta in dialogo un’opera con un tema a lei connessa, utilizzando il teatro musicale come strumento di riflessione critica sui temi che attraversano la società di oggi. Giunta al decimo numero a giugno 2026 con Traviata, ha in precedenza esplorato anche il femminismo con Madama Butterfly, il postumano con Mefistofele, il proibito con Salome, l’outsider con Peter Grimes, il potere con Simon Boccanegra, la magia a partire dall’Alcina di Händel, l’orrore con The turn of the screw, l’invenzione del Medioevo con Lohengrin, il tempo a partire dal Trionfo del Tempo e del Disinganno di Händel.

Per ogni numero, è possibile leggere gratuitamente una selezione di saggi, in italiano e in inglese, nella sezione “Calibano online” del sito dell’Opera di Roma. I volumi sono disponibili negli store fisici e online di tutta Italia, e sul sito di effequ (www.effequ.it).

Alissa Balocco per effequ

Copertina, immagini e invito alla presentazione a questo link:

https://drive.google.com/drive/folders/1unPbNfkxqZpvKmAonlzlbUrsdWBNk3iv?usp=sharing

Credito da citare obbligatoriamente per copertina e immagini: Marinella Senatore, The Theatre of Commons, 2026, dettaglio / Courtesy L’Artista e Mazzoleni, credito fotografico Mazen Jannoun