Gala del Premio Paolo Silveri | 25 novembre, Treviso

Francesca Dotto

è tra le cantanti del Gala che il 25 novembre al Teatro Comunale Mario Del Monaco di Treviso celebra Leo Nucci, insignito quest’anno del prestigioso Premio Paolo Silveri. Il riconoscimento, istituito per onorare la memoria del celebre baritono Paolo Silveri, scomparso nel 2001, viene assegnato ogni anno a una grande voce maschile della lirica internazionale. A coronare la serata è l’omaggio musicale dal titolo “Le donne di Giuseppe Verdi” – un viaggio attraverso alcune delle figure femminili più intense del teatro verdiano – nel progetto ideato da Alex Martini, direttore artistico del Premio e dell’associazione Memoria Vocis, che vede Francesca Dotto sul palco accanto ai soprani Claudia Pavone, Lara Lagni e Laura Ulloa, accompagnate al pianoforte da Roberta Ferrari.

«Torno sempre con piacere a cantare nella mia città», dichiara la Dotto alla vigilia dell’evento. «Questa volta lo faccio con una partecipazione ancora più sentita, perché avviene nell’ambito di un Gala durante il quale verrà insignito del prestigioso Premio Paolo Silveri il baritono Leo Nucci, uno dei cantanti più longevi e celebrati della storia della lirica: un artista stupendo che ha saputo onorare al meglio la scuola italiana del Belcanto, diventando un esempio vivente di tecnica d’acciaio, consapevolezza storica e pura bellezza applicata alla parola scenica. Leo Nucci, oggi anche regista attentissimo alla gestione del palcoscenico e delle voci dei colleghi più giovani, è di fatto il più noto Ambasciatore dell’opera italiana. E noi soprani, chiamate a omaggiarlo cantando per lui e per il pubblico sempre caloroso del Teatro Mario Del Monaco, non possiamo che essere grate all’associazione ‘Memoria vocis’ e alla sua presidente Silvia Silveri che, con il premio a lui dedicato, mantengono vivo l’orgoglio e il ricordo di Paolo Silveri, uno dei maggiori baritoni italiani del Novecento», conclude il soprano trevigiano.

L’ingresso è libero, con prenotazione obbligatoria sul sito del Teatro Stabile del Veneto o presso la biglietteria del Teatro Comunale Mario Del Monaco.