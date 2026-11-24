Da venerdì 27 novembre a domenica 13 dicembre 2026

Al Teatro Arcobaleno (Centro Stabile del Classico), da venerdì 27 novembre a domenica 13 dicembre, La Dodicesima Notte, di William Shakespeare, adattamento e regia Nicasio Anzelmo, con, Domenico Pantano e con, Marcello Gravina, Stefano Poeta, Alessandro Fabiani, Alessandro D’Ambrosi, Alessandro Parise, David Paryla, Giulia Messina, Elisa Zucchetti, Mimma Mercurio. L’apertura del sipario svela una tempesta. La sua forza distruttrice spazza via tutto, sovverte l’ordine delle cose, stravolge la vita degli uomini e con la potenza del suo soffio cambia il corso delle cose. Una tempesta che è anche tempesta ormonale, mentale, sfascio sociale e morale. L’annullamento degli ordini naturali costringe ad assumere nuove identità e a un cambio di ruoli. Una lunga fascia di tessuto appiattisce il seno di Viola e ne annulla la femminilità, che a sua volta viene risaltata e amplificata in un gioco d’amore e di passioni. Allegria, eleganti travestimenti, libertà intellettuale e grazia trascinano lo spettatore in una atmosfera magica e incantata, in cui la distanza tra l’essere e l’apparire ci regala, nella sua naturalezza, una lezione di grande civiltà.

Tra le commedie di Shakespeare La dodicesima notte è quella in cui il “concetto di attualità” ha ben ragione di essere. La realtà e la fantasia si fondono invitandoci a vivere la nostra vita e le nostre relazioni liberamente, senza conflitti. Una commedia che ci rassicura sul fatto che l’abbandonandosi al gioco e alla fantasia non è un’anomalia. Un grande Shakespeare che, con leggerezza, divertimento, identità scambiate, crollo delle certezze, libertà di essere nella fluidità di genere, ci proietta efficacemente all’interno di un interessante dibattito collettivo.

TEATRO ARCOBALENO (Centro Stabile del Classico)

Roma, via F. Redi 1/a – Tel. 06.44248154 / 06.4402719

e-mail: info@teatroarcobaleno.it – sito: www.teatroarcobaleno.it

Biglietti: Intero € 25,00 -Ridotto 23 (Feltrinelli, Bibliocard, RomsPass Ridotto € 21,00 (Over 65, Under 35, CRAL, Associazioni convenzionate) – Ridotto studenti € 15,00

TEATRO ARCOBALENO

(Centro Stabile del Classico)

da venerdì 27 novembre a domenica 13 dicembre 2026

(venerdì e sabato ore 21,00 – domenica ore 17,30)

LA DODICESIMA NOTTE

di William Shakespeare

adattamento e regia Nicasio Anzelmo

con:

Domenico Pantano

e con:

Marcello Gravina, Stefano Poeta, Alessandro Fabiani, Alessandro D’Ambrosi, Alessandro Parise, David Paryla, Giulia Messina, Elisa Zucchetti, Mimma Mercurio