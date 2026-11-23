Lo spettacolo di Teatri d'Imbarco debutta in una versione inedita in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Al Teatro delle Spiagge mercoledì 25, giovedì 26 e venerdì 27 novembre ore 21.00 torna a Firenze LA MITE di Dostoevskij in un allestimento immersivo a posti limitati.

Lo spettacolo di Teatri d’Imbarco debutta in una versione inedita, ideata in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Tratta dal racconto di Fëdor Dostoevskij pubblicato nel 1876 e ispirato a un caso di cronaca dell’epoca, la pièce scritta e diretta da Nicola Zavagli e interpretata da Beatrice Visibelli indaga i meccanismi della violenza psicologica, tanto silenziosa quanto difficile da riconoscere e contrastare.

In un vero e proprio cortocircuito teatrale, lo spettacolo dà voce femminile al carnefice, immergendosi nei labirinti oscuri della sua mente con un inedito rovesciamento di prospettive e di ruoli. Nasce così un monologo polifonico dove i pensieri diventano un flusso di parole che tentano ostinatamente di capire il perché di un rapporto dominato dal silenzio, usato come arma di potere e di tortura psicologica. E dove infine, in un crescendo incalzante, emerge il carattere tutt’altro che “mite” della giovane donna: «A volte sentivo per lei una tormentosa pietà, sebbene talora mi sorridesse proprio l’idea della sua umiliazione.»

Un capolavoro urgente per capire dal profondo il nostro tempo.

La disposizione a posti limitati elimina la distanza tradizionale tra platea e palcoscenico e coinvolge direttamente gli spettatori attorno alla vicenda della vittima e del suo oppressore. Il pubblico non assiste da lontano, ma si trova dentro lo spazio mentale e domestico in cui si consuma il dramma.

Mercoledì 25, giovedì 26 e venerdì 27 novembre

ore 21.00

Teatro delle Spiagge

Via del Pesciolino 26/A – Firenze

Prenotazioni biglietti

biglietteria@teatridimbarco.it

Tel. +39 055 310230

Mobile +39 329 4187925 (anche WhatsApp)

www.teatridimbarco.it