Giovedì 19 novembre il gruppo vocale inglese ha inaugurato a Padova la sedicesima edizione della rassegna della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Tutto esaurito giovedì 19 novembre in Sala dei Giganti al Liviano di Padova per l’unica data in Veneto di Voices Through Time, il concerto con cui gli Swingle Singers hanno aperto la sedicesima edizione di Musikè, la rassegna di musica, teatro, danza della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, con la direzione artistica di Alessandro Zattarin. Il gruppo vocale inglese ha presentato il racconto in musica dei suoi oltre sessant’anni di storia, tra classici rivisitati, canzoni d’autore e canti della tradizione popolare.

Musikè, Swingle Singers: da Bach a Broadway

Vestiti di nero, i sette cantanti hanno preso posto su una pedana ai piedi della parete affrescata, dove le luci disegnavano trame in movimento e cambiavano colore a ogni brano, dall’ambra al rosso, dal verde al viola. L’apertura è stata affidata a Bach, con la Fuga in sol minore BWV 578, la cosiddetta Piccola fuga e il Preludio in fa minore. Proprio da Bach, che dal palco hanno chiamato affettuosamente «Johnny B.», è partito il racconto delle origini. Nei primi anni Sessanta, a Parigi, il musicista americano Ward Swingle riunì alcuni cantanti in studio per eseguirne le pagine a più voci. Il disco che ne nacque nel 1963, Jazz Sébastien Bach, era stato pensato come un regalo di Natale. Finì invece per raggiungere un pubblico molto più ampio e segnò l’inizio della storia del gruppo.

Dai versi shakespeariani di It Was a Lover and His Lass il concerto si è spostato a Broadway. Prima di Sit Down, You’re Rockin’ the Boat, da Guys and Dolls, James Botcher, giocando sul titolo del brano, ha invitato il pubblico a restare ben seduto. It’s All Right with Me di Cole Porter è tornata in un arrangiamento di Ward Swingle, sotto luci in bianco e nero da studio televisivo degli anni Sessanta. Una luce più calda ha accompagnato Forgotten e Burden, due canzoni scritte da ex componenti del gruppo.

Il disco per il centenario di Ward Swingle

Dopo il ritorno al Barocco con la Fuga in re minore e il Concerto grosso di Corelli, il gruppo ha spiegato perché in questa tournée abbia riportato in scena tanti classici del proprio repertorio. Nel 2027 Ward Swingle avrebbe compiuto cento anni, e per celebrare la ricorrenza gli Swingles stanno preparando un disco dedicato ai suoi arrangiamenti. A Padova ne hanno anticipati due. Il primo è la Gymnopédie di Satie. Nel suggestivo Largo che è seguito, un solo cantante restava sotto il riflettore e gli altri si intravedevano appena nell’ombra.

Musikè, Swingle Singers: i canti popolari e il live looping

Ward Swingle aveva arrangiato per voci alcune pagine della tradizione austro-tedesca e le aveva avvicinate al jazz. Qualche decennio più tardi altri cantanti del gruppo si sono chiesti che cosa sarebbe accaduto applicando la stessa idea alle melodie popolari di diversi Paesi, e da quella domanda è nato nel 2017 l’album Folklore. In Sala dei Giganti si sono succedute la melodia afghana Lovers’ Desire, la canzone turca Gemiler Giresune e Bučimiš, una danza bulgara il cui titolo significa «cicuta».

Per questi brani il gruppo ha usato il live looping, dopo averne spiegato al pubblico il funzionamento. Il fonico Jacques Golding registrava una frase appena cantata e la rimandava in sala, e i cantanti vi sovrapponevano altre voci. In questo modo sette voci potevano diventare quattordici o anche cento, senza alcuna base preregistrata. C’era un solo rischio, hanno scherzato dal palco, perché anche una nota sbagliata sarebbe tornata a ogni giro. Il programma è poi proseguito con Bach e la sua celeberrima Badinerie.

La sorpresa di Federica Basile e il bis di Quark

Verso la fine il gruppo ha ringraziato il pubblico per l’accoglienza e per l’atmosfera raccolta della Sala. È arrivata poi la sorpresa della serata, che il programma non annunciava. È salita sul palco la padovana Federica Basile, già soprano del gruppo, per cantare Tokyo Sunrise della cantautrice statunitense LP. Gli Swingles desideravano interpretare questa canzone fin dal primo ascolto. Il tassello che mancava l’avevano trovato in Federica, e con lei nel 2018 ne avevano inciso la versione a cappella. Sulla parete affrescata la luce è cresciuta lentamente come all’alba, per poi spegnersi nella lunga coda del brano. Al termine uno degli Swingles ha ricordato l’emozione di aver cantato davanti a Federica quattro anni prima, all’audizione per entrare nel gruppo.

Il bis è stato annunciato in italiano come «la canzone che forse conoscete di più»: l’Aria sulla quarta corda di Bach, che nella versione degli Swingles è diventata la sigla di Quark, il programma di Piero Angela. In molti hanno alzato il telefono per riprenderla, e una lunga ovazione ha salutato gli artisti.

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Musikè è un progetto della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

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