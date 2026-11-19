Musikè si apre giovedì 19 novembre alla Sala dei Giganti di Padova con The Swingle Singers e Voices Through Time, da Bach al beatboxing. Unica data in Veneto.

Giovedì 19 novembre 2026 alla Sala dei Giganti di Padova il gruppo vocale inglese aprirà la nuova edizione della rassegna con Voices Through Time*, un viaggio nella storia della musica vocale da Bach al beatboxing. Unica data in Veneto.*

The Swingle Singers inaugurano la sedicesima edizione di Musikè

Giovedì 19 novembre alle ore 21.00 la Sala dei Giganti al Liviano di Padova ospiterà The Swingle Singers con Voices Through Time. È il concerto inaugurale della sedicesima edizione di Musikè, la rassegna di musica, teatro, danza della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, con la direzione artistica di Alessandro Zattarin. Quella di Padova sarà l’unica data in Veneto.

Da Bach a Theatreland, la storia degli Swingles

La storia degli Swingles inizia a Parigi nel 1962. Il musicista americano Ward Swingle riunisce alcuni cantanti di studio per affrontare con la voce il Clavicembalo ben temperato di Bach. All’inizio è soltanto un esercizio, poi nel 1963 diventa l’album Jazz Sébastien Bach, che porta le fughe bachiane nel linguaggio del jazz vocale. In Italia la loro versione dell’Aria sulla quarta corda è entrata nella memoria di più generazioni come sigla di Quark e Superquark. Nel 1973 Ward Swingle si trasferisce in Inghilterra e dà vita a una nuova formazione con sede a Londra. Da allora l’ensemble ha cambiato più volte cantanti e nome, fino all’attuale The Swingles, ma il suo suono è rimasto inconfondibile. Cinque Grammy Awards e oltre sessant’anni di storia hanno fatto del gruppo uno dei riferimenti internazionali della musica vocale.

L’ultimo capitolo di questa discografia è Theatreland, uscito nel 2024. È il primo album degli Swingles dedicato interamente al teatro musicale. Il progetto nasce nel 2021, in un periodo difficile per lo spettacolo dal vivo, e ha richiesto tre anni di lavoro. Ventiquattro brani, divisi in due atti come uno spettacolo, dall’età d’oro di Broadway ai titoli più recenti. Il critico Thomas Cunniffe, su Jazz History Online, ha descritto il disco come la sintesi dei risultati artistici raggiunti dalla formazione in questi anni.

Voices Through Time a Musikè

Voices Through Time, il concerto che gli Swingles portano a Padova per Musikè, parte dalle origini per arrivare a quest’ultimo lavoro del gruppo. Gli arrangiamenti del fondatore Ward Swingle si affiancano a quelli contemporanei, costruiti con beatboxing e live looping.

Gli effetti sonori nascono dal vivo, e il sound engineer Jacques Golding li elabora in tempo reale. I cantanti si disporranno al centro della Sala dei Giganti, circondati dal pubblico come in un ideale abbraccio. Tradizione vocale e tecnologia si incontreranno in un ascolto immersivo, pronto a cogliere ogni sfumatura delle armonie.

Da Berio alla Scala, gli Swingles e la musica sinfonica

Oltre al repertorio a cappella, l’ensemble ha un lungo rapporto con la musica contemporanea e sinfonica. Per le sue voci amplificate Luciano Berio scrisse la celebre Sinfonia, eseguita per la prima volta nel 1968, e gli Swingles continuano a interpretarla con orchestre come la London Philharmonic e l’Orchestra del Teatro alla Scala. Nella loro carriera si sono esibiti con direttori quali Antonio Pappano, Zubin Mehta, Marin Alsop e Michael Tilson Thomas.

Musikè, informazioni e biglietti

Biglietto unico 15 euro (prevendita inclusa) più commissioni

in vendita su ticketone.it

e al botteghino un’ora prima dell’inizio dello spettacolo

Biglietti acquistabili con Carta del Docente, Carta della cultura giovani e Carta del Merito

Per informazioni

info@rassegnamusike.it

www.rassegnamusike.it

Musikè è un progetto della

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Direzione artistica

Alessandro Zattarin

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Serdar Cam

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