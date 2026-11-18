Dal 20 al 28 novembre

Dal 20 al 28 novembre torna

La luce che diventa forma d’arte in un dialogo costante con la sperimentazione musicale. Un percorso di installazioni immersive e performance ad alto impatto visivo che ridisegnano lo spazio e la percezione.

Dopo l’anteprima estiva a Villa d’Este a Tivoli, dal 20 al 28 novembre Roma si accende con la decima edizione di Fotonica, il festival internazionale dedicato alle Audio Visual Live Performance e all’esplorazione artistica della luce nei nuovi media prodotto da Flyer, che quest’anno si svolgerà negli spazi del MAM – Media Art Museum, il nuovo museo dedicato alle arti digitali di Roma (Corso d’Italia, n.37/D) e con una anteprima il 19 novembre all’Accademia d’Ungheria in Roma (via Giulia, n.1).

Dieci giorni di festival con una mostra immersiva sulle forme d’arte più avanzate e cinque serate dedicate a performance audio-video realizzate live, musica elettronica, workshop e residenze artistiche: FOTONICA, celebra l’arte digitale e la sperimentazione audiovisiva portando nella Capitale gli artisti più interessanti della scena internazionale, contribuendo alla creazione di un network globale che raduna le più importanti realtà del settore.

Ad inaugurare la decima edizione del festival sarà una speciale anteprima giovedì 19 novembre all’Accademia d’Ungheria in Roma dove protagonista sarà la creatività internazionale. Tra i partecipanti, la compositrice elettroacustica e media artist ungherese Natalie Szende: autrice della colonna sonora del film d’animazione Adgwa Ata, presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes nel 2026, nella sua arte vivono le influenze dell’estetica hauntologica – che esplora la nostalgia per i futuri perduti e la presenza spettrale del passato – e una ricerca continua tra la musica contemporanea, sound art e cultura club sperimentale, con un particolare interesse per la spazializzazione del suono. Con la performance audiovisiva Fractured Ultraheaven, esplora le tensioni e le contraddizioni tra luce e ombra, euforia e vertigine. Con lei il duo polacco-ungherese Elektro Moon Vision allestisce nei giardini dell’Accademia l’opera in WebAR Fragilità, in cui una medusa fluttua nel cielo della città, riflettendo sulla vulnerabilità degli ecosistemi marini.

A partire dal 20 novembre l’opera è visibile per tutte le giornate del festival, seguendo gli orari di apertura al pubblico dell’Accademia d’Ungheria.

Dal 20 novembre, la programmazione di Fotonica si sposta al MAM – Media Art Museum – il primo museo permanente di Roma dedicato alla media art con una sala immersiva da 300 mq, dotata di 27 proiettori che trasformano pareti e pavimento in un unico ambiente sensoriale – con una programmazione di live immersivi in cui lo spettatore diventa il vero protagonista.

Lo studio creativo romano Ultravioletto insieme al percussionista e compositore jazz Antonio Del Sordo presenta la residenza artistica Immersive Jazz che mette in dialogo l’improvvisazione jazzistica con la digital visual art e le tecnologie generative. La residenza produrrà quattro piccoli output in ognuna delle serate dedicate alle performance, iniziando proprio da quella di venerdì 20 novembre.

Nella stessa sera iniziano i live immersivi con il collettivo italiano Blivet e il loro live AV Elisa, una riflessione sul rapporto dell’uomo con l’ambiente e la fragilità degli ecosistemi che lo circondano, l’opera è parte di Visual Sound International progetto di Per Chi Crea di SIAE; e all’artista scozzese Konx-om-Pax. Graphic artist e musicista elettronico, nella sua produzione si intrecciano costantemente il linguaggio del design e quello della musica: caratteristica ben visibile in Naja Naja, un’opera immersiva in cui la musica elettronica è interconnessa con immagini 3D ipercromatiche che si modificano con il ritmo.

Il 21 novembre invece, Fotonica partecipa a Musei in Musica del Comune di Roma Capitale con una programmazione che unisce la sperimentazione musicale a quella visiva. Protagonista il collettivo italiano Pascolo Abusivo con il live AV Phantoms, un viaggio ipnotico tra i fantasmi della nostra contemporaneità; e l’artista francese Infratonal con Misalignement, che analizza il fragile rapporto tra uomo e intelligenza artificiale. Un’opera AV che ricalca i temi con cui l’artista si confronta quotidianamente: arti digitali, musica elettronica, AI e interazione in tempo reale, creano un incontro continuo di algoritmi per un’arte fluida e in constante divenire.

Il 27 novembre il secondo fine settimana di Fotonica ospita il collettivo italiano Electro Organic Orchestra con Breathing room, una performance immersiva in cui suono e ambiente formano un luogo da abitare; e il gruppo artistico multi/transdisciplinare italiano Margine Operativo con Sweet dreams, dove i corpi di due performer dialogano su una partitura alterata di parole e suoni.

Il 28 novembre invece, si apre con il live immersivo Mycelium dello studio Ultravioletto ispirata al micelio (la rete vegetativa dei funghi), metafora di connessione sotterranea, intelligenza collettiva e scambio di dati ecologici. A chiudere la serata, Confluence in Blue di Natalie Szander insieme all’artista e designer di new media ungherese Kati Katona. La sua estetica, influenzata da una costante ricerca dello spazio e del tempo che nelle sue opere si annullano fino a creare un’unica dimensione, si ritrovano anche in questo live immersivo dove lo spazio è in continuo mutamento e le forze mutevoli convergono in un unico punto, per intrecciarsi e dissolversi.

Durante le giornate di Fotonica, sarà possibile visitare anche HyperMedia, la mostra permanente del Media Art Museum curata dal direttore stesso del museo Gianluca Del Gobbo, contenente l’archivio storico di Shockart.net con più di 25 anni di creatività, insieme alle produzioni di artisti provenienti dalla rete AVnode. All’interno della mostra, trovano spazio opere di Net Art e NFT, show immersivi, AI art, opere interattive, installazioni e molto altro, per un percorso che racconta come tecnologia, immagini, codice e spazio hanno trasformato il modo di creare e vivere l’arte.

Con Fotonica 2026, il MAM si conferma come un laboratorio permanente di ricerca e sperimentazione, capace di superare i confini dello spazio espositivo per diventare luogo di produzione artistica, confronto e scambio internazionale. Un ecosistema creativo in cui arte e tecnologia si incontrano, generando nuove forme espressive e alimentando una rete globale di artisti, linguaggi e visioni che ridefiniscono continuamente i confini dell’esperienza audiovisiva.

Fotonica 2026 è supportato dalla Regione Lazio nell’ambito del progetto sullo Spettacolo dal Vivo 2026 e l’Accademia di Ungheria in Roma.

PROGRAMMA FOTONICA 2026

Accademia d’Ungheria in Roma (Via Giulia, 1)

Anteprima giovedì 19 Novembre

• ore 17:00 – Fragilità, Elektro Moon Vision (Ungheria / Polonia), installazione WebAR nei Giardini. (rimane fino al 28 novembre).

• ore 17:00 — fractured ultraheaven, Natalie Szende (Ungheria), live AV in Sala Liszt

Da venerdì 20 a sabato 28 novembre

• Fragilità, Elektro Moon Vision (Ungheria / Polonia), installazione WebAR nei Giardini.

MAM – Media Art Museum (Corso d’Italia, 37/D)

Da venerdì 20 a sabato 28 novembre

• dalle 11:00 alle 19:00 – Hypermedia, mostra con 32 artisti

Venerdì 20 Novembre

• ore 21:30 — Elisa (Live Immersive), Blivet / Visual Sound International

• ore 22:30 — Naja Naja (Live Immersive), Konx-om-Pax (Regno Unito)

Sabato 21 Novembre

• ore 21:30 — Phantoms (Live Immersive), Pascolo Abusivo

• ore 22:30 — Misalignment (Live Immersive), Infratonal (Francia)

Venerdì 27 Novembre

• ore 21:30 — Breathing Room (Live Immersive), Electro Organic Orchestra

• ore 22:30 — Sweet dreams (Live Immersive), Margine Operativo

Sabato 28 Novembre

• ore 22:30 — Mycelium (Live Immersive), Ultravioletto

• ore 22:30 — Confluence in Blue (Live Immersive), Kati Katona (Ungheria)

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https://fotonicafestival.com/