ive tra danza, musica elettronica e arte contemporanea, dal 9 al 13 dicembre a Roma

Vent’anni di storia per i NoGravity Theatre, compagnia italiana nota nel mondo per il lavoro di ricerca che connette musica, acrobazia, danza e arte contemporanea. Da mercoledì 9 a domenica 13 dicembre 2026 il Teatro Olimpico di Roma e l’Accademia Filarmonica Romana accoglieranno il nuovo spettacolo dal titolo “Avantgarde – Sound in Motion”. La messa in scena sarà anche un evento senza precedenti nella storia della compagnia fondata e guidata da Emiliano Pellisari, visto il coinvolgimento attivo di Davide “Boosta” Dileo. L’artista ospite è tra le novità che omaggiano il ventennale, celebrato per l’occasione con musica dal vivo sulle performance dei corpi coreografati dallo stesso Pellisari con Mariana Porceddu che guida le danzatrici.

A sfidare il concetto stesso di gravità, attraverso visionari artifici, ci saranno i corpi liberi di Giada Inserra, Leila Ghiabbi, Marianna Coratelli, Polina Kliuchnikova e Carolina Amoretti, che si esibiranno insieme a Mariana/P. su disegno luci a cura di Emiliano Pellisari e Giacomo Cursi.

Danza, corpo, linea. Il teatro immaginifico dei NoGravity Theatre, tra riflessi reali e ideologici, espressioni d’epoca avanguardista e visionarie prospettive, torna al Teatro Olimpico e in collaborazione con l’Accademia Filarmonica Romana, per una speciale tappa nella capitale che segue lo straordinario successo di Milano, dove la compagnia si è da poco esibita. L’evento anticipa il grande tour statunitense che vedrà i danzatori diretti da Pellisari volare in America tra gennaio e maggio 2027.

Vent’anni di successi internazionali festeggiati alla presenza di Boosta e del suo universo sonoro innestato dai corpi di NoGravity. Un musicista, compositore e sound artist tra i più eclettici della scena italiana, firma le musiche originali di Avantgarde e sarà sul palco con un live set magnetico e raffinato, che intreccia il suono all’azione scenica.

Il corpo si libera dalla gravità. Il suono diventa materia. La scena diventa visione. Un’esperienza da vedere, ascoltare e vivere.

NOGRAVITY THEATRE & BOOSTA

Note di regia a cura di Emiliano Pellisari

AVANTGARDE. Live Electronic Performance

L’idea è trasformare Avantgarde in un evento speciale nato dall’incontro tra NoGravity Theatre e Boosta, musicista, compositore e performer capace di costruire ed eseguire la musica dal vivo attraverso pianoforte, tastiere ed elettronica. Non un concerto con danza e neppure uno spettacolo accompagnato da musica dal vivo, ma l’incontro tra due linguaggi, due identità artistiche e due pubblici differenti. Un’unica performance nella quale musica, danza e teatro visuale appartengono alla stessa drammaturgia.

Boosta non è collocato sul palco, ma all’interno del palco, immerso nel golfo mistico, con la propria strumentazione.

Musica e scena procedono insieme. La relazione tra musica e movimento non è costruita come una successione di numeri musicali e coreografici. Boosta non accompagna i danzatori e i danzatori non illustrano la musica. La performance attraversa invece tre grandi movimenti. Nel primo, la musica genera progressivamente il mondo visuale di NoGravity: dal suono emergono corpi, immagini, luce e spazio. Nel secondo si raggiunge un equilibrio. Musica e azione scenica iniziano a reagire realmente l’una all’altra. Alcune strutture possono rimanere aperte, permettendo al gesto di provocare una trasformazione musicale e alla musica di modificare tempi e dinamiche del movimento. È qui che il concetto di live acquista il suo significato più profondo: ogni replica può essere realmente diversa. Nel terzo movimento le due componenti diventano inseparabili. La potenza visuale di NoGravity e la costruzione musicale di Boosta crescono insieme fino a non permettere più allo spettatore di distinguere concerto e spettacolo.

LA COMPAGNIA /BIO. NoGravity è un’innovativa compagnia italiana di arti performative che fonde danza, teatro e arti visive in spettacoli multidisciplinari mozzafiato. Fondata a Roma nel 2005 dall’artista visionario Emiliano Pellisari, la compagnia è rinomata per le sue coreografie che sfidano la gravità e per le sue suggestive illusioni sceniche. Dal 2010 il corpo di ballo è guidato dalla straordinaria interprete Mariana Porceddu, diplomata all’Accademia Nazionale di Danza, che dal 2012 è anche coautrice delle coreografie della compagnia. Traendo ispirazione dalla straordinaria bellezza del Rinascimento e del Barocco italiani, NoGravity trasforma l’arte classica in una moderna magia teatrale. I suoi spettacoli evocano meraviglia, illusione ed eleganza onirica, trasportando il pubblico in mondi surreali dove l’impossibile diventa realtà.

Biglietti: da 32 a 52 euro. Riduzioni per gruppi, compagnie e Cral, Info: filarmonicaromana.org / www.teatroolimpico.it – tel. 342 9550100, promozione@filarmonicaromana.org / ufficiopromozione@teatroolimpico.it