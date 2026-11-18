Drammaturgia e regia Daria Deflorian, 26 novembre – 6 dicembre 2026

Una pagina buia della storia della Corea del Sud narrata attraverso le parole della scrittrice Premio Nobel Han Kang prende vita sul palcoscenico del Teatro Valle dal 26 novembre al 6 dicembre con lo spettacolo Che dolore terribile è l’amore, diretto da Daria Deflorian, che prosegue la sua riflessione sul senso della perdita, l’abisso e la fragilità della natura umana.

Accompagnato da un percorso internazionale che lo ha visto debuttare lo scorso luglio al Festival d’Avignon, per poi approdare in prima nazionale a Bologna per Emilia Romagna Teatro ERT e in replica al Piccolo Teatro di Milano, lo spettacolo giunge ora nella Capitale – prima di proseguire la sua tournée internazionale il 18 e 19 dicembre al Centro de Cultura Contemporánea Condeduque di Madrid – per esplorare la poetica intensa e visionaria della scrittrice sudcoreana. Infatti, Non dico addio è il romanzo in cui Han Kang, Premio Nobel per la Letteratura 2024, approfondisce alcuni dei temi centrali della sua ricerca. Al centro dell’opera si trova una delle pagine più dolorose della storia della Corea del Sud: la repressione della rivolta del 1948 sull’isola di Jeju, che provocò il massacro di migliaia di civili e lasciò una ferita ancora aperta nella memoria collettiva. Le conseguenze di quella violenza attraversano il tempo e uniscono due amiche, legate da una memoria che si trasmette di generazione in generazione e resiste all’oblio.

La scrittura di Han Kang procede attraverso immersioni sensoriali e intime, esplorando la tragedia tramite il dolore individuale, la fragilità dei corpi e la persistenza dell’assenza, fino a sfiorare la presenza dei fantasmi e i legami invisibili che continuano a unire vivi e morti. Daria Deflorian percorre e interroga questo testo perturbante andando oltre la fredda logica dei numeri e della cronaca, per sviscerare la fragilità dell’essere umano e quei sentimenti intrinseci di un passato che si rifiuta di passare. La regista approfondisce l’interiorità e le paure umanissime dando corpo alla storia di due amiche, Gyeong-ha e In-seon, e della madre di una di loro, unite dal desiderio di non dimenticare e di non dire addio a chi ci ha lasciato tragicamente. In scena, a dare corpo e voce a questa storia di affetti e memoria sono Daria Deflorian (Gyeong-ha), Monica Piseddu (In-seon) e Maria Grazia Mandruzzato nel ruolo della madre.

Gyeong-ha è ossessionata da un sogno ricorrente: un grande cimitero affacciato sul mare, una distesa di tronchi d’albero, in parte bruciati, una nevicata senza sosta e il mare che pian piano comincia a salire, minacciando di spazzare via le tombe, le lapidi, le spoglie di chi è sepolto. Un giorno riceve un messaggio da In-seon, che vive sull’Isola di Jeju: si è ferita lavorando il legno ed è stata trasportata d’urgenza sulla terraferma, ma ha lasciato a casa un uccellino che rischia di morire di fame.

«Ancora prima di sapere che sarebbe diventata il titolo dello spettacolo, leggendo il romanzo ho sottolineato la frase “che dolore terribile è l’amore” – dichiara Daria Deflorian – Effettivamente, nella postfazione, è la stessa Han Kang a dichiarare che il suo romanzo è nato dall’intenzione di creare un’opera dedicata all’amore estremo. Romanzo dopo romanzo, Han Kang dimostra che occorre un controbilanciamento affettivo, una forma di calore nell’affrontare la questione del male, dei crimini del mondo. Per approfondire il concetto, mi è stato d’aiuto il saggio Résistances affectives dell’antropologa Chowra Makaremi, dove ho trovato una teorizzazione della questione: questo tipo di affetto, di resistenza nell’amore, di dedizione, di amicizia è qualcosa che infonde, tra le persone, un’energia fondamentale per resistere alle ingiustizie. Pertanto, mi interessa provare a mostrare in teatro la combinazione di un termine dal sapore politico, come resistenza, con uno che appartiene più alla sfera del privato, affettività: un piccolo gesto, una carezza, dire di sì alla richiesta di un’amica, preoccuparsi di un uccellino e della sua vita – fino ad arrivare a cose ben più complesse – sono atti politici.»

FONDAZIONE TEATRO DI ROMA _ www.teatrodiroma.net

TEATRO VALLE_ Via del Teatro Valle, 21 Roma

Biglietteria: tel. 06.684.000.31/314 _ email biglietteria@teatrodiroma.net

Biglietti: intero 40 € – ridotto 22 € – TDR CARD VALLE: 5 spettacoli a scelta 75€ (cinque spettacoli diversi tra quelli in cartellone, con la possibilità di selezionare il posto e il giorno della recita)

Orari spettacolo: 26 novembre – 6 dicembre 2026 I martedì, giovedì, venerdì ore 20 I mercoledì e sabato ore 19 I domenica ore 17

Durata spettacolo: 80 minuti

Teatro Valle

26 novembre – 6 dicembre 2026

Che dolore terribile è l’amore a partire da Non dico addio di Han Kang

drammaturgia e regia Daria Deflorian

con Daria Deflorian, Maria Grazia Mandruzzato, Monica Piseddu

progetto condiviso con Monica Piseddu e Andrea Pizzalis

dramaturg Eric Vautrin

scene e aiuto regia Andrea Pizzalis

luci Giulia Pastore

suono Emanuele Pontecorvo

costumi Ettore Lombardi

direzione tecnica Enrico Maso

consulenza artistica Attilio Scarpellini

collaborazione alla drammaturgia Nikolai Palmieri e Blu Silla

foto di Andrea Pizzalis

per INDEX Valentina Bertolino, Francesco Di Stefano

una produzione INDEX

in coproduzione con Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, Teatro di Roma – Teatro Nazionale, Festival d’Avignon, théâtre Garonne, scène européenne – Toulouse

distribuzione in Francia théâtre Garonne, scène européenne – Toulouse

con la collaborazione di Istituto Culturale Coreano in Italia; L’arboreto – Teatro Dimora di Mondaino | Centro di Residenza Emilia-Romagna; Residenza Olinda/TeatroLaCucina

con il supporto di MiC – Ministero della Cultura

copyright © Han Kang 2021

copyright © Adelphi 2024

orari spettacolo: martedì, giovedì, venerdì ore 20 | mercoledì e sabato ore 19 | domenica ore 17 _ durata: 80 minuti