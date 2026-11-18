Sabato 21 novembre la voce di Magalí Sare e il contrabbasso di Manel Fortià in reTORNAR, domenica 22 hot jazz, swing e cartoons con lo spettacolo La chiamavano Betty Boop

Si susseguono senza sosta gli appuntamenti della rassegna Musique Royale, che da un paio d’anni propone alla Reggia di Monza concerti di classica e jazz e spettacoli musicali per l’infanzia. La manifestazione è organizzata dall’associazione culturale Musicamorfosi e dall’Orchestra Canova con il contributo del ministero della Cultura e del Comune di Monza, in collaborazione con il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e Fondazione La Società dei Concerti di Milano, il supporto di Acinque e Banco Desio e il sostegno della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza.

Sabato 21 novembre, il Teatro di Corte della Reggia di Monza ospiterà il live del duo composto dalla cantante catalana Magalí Sare e dal contrabbassista Manel Fortià (doppio set alle ore 18.30 e 21, ingresso 10-15 euro): nel progetto reTORNAR i due musicisti, guidati dal ritmo, dall’improvvisazione e da una profonda intesa artistica, danno vita a un linguaggio musicale essenziale e sorprendente, rileggendo in modo originale i brani della tradizione latinoamericana e catalana. Attraverso un approccio libero e contemporaneo, melodie conosciute si trasformano in paesaggi sonori inaspettati. La voce duttile e imprevedibile di Magalí Sare si intreccia con il contrabbasso di Manel Fortià in un continuo gioco di ascolto e interazione che sorprenderà gli spettatori per intensità e libertà espressiva, attraversando culture e suggestioni diverse in un’unica e coinvolgente narrazione musicale. Il concerto è realizzato con il contributo dell’Institut Ramon Llull di Barcellona, che promuove la lingua e la cultura catalana nel mondo.

Il giorno dopo, domenica 22 novembre (ore 11 e 17, ingresso 5-7 euro) il Teatro di Corte ospiterà lo spettacolo La chiamavano Betty Boop, performance che unisce il fascino dei cartoni animati d’epoca alla musica dal vivo: i Dixie Blue Blowers guidati da Mauro L. Porro (tromba, sax), con Andrea Peschiera (voce e voce narrante), Martino Pellegrini (banjo) e Lorenzo Poletti (tuba), sonorizzeranno nel segno dell’hot jazz e dello swing, in tempo reale, le avventure di Betty Boop, l’icona con gli occhioni bistrati e la voce inconfondibile che negli Anni Trenta ha rivoluzionato il cinema, diventando la prima vera diva dell’animazione. La chiamavano Betty Boop è uno spettacolo irriverente e pieno di ritmo, pensato per far sorridere, ballare e sognare il pubblico di ogni età (con replica riservata agli studenti delle scuole lunedì 23 alle ore 9.30, grazie alla collaborazione con il Festival del Parco di Monza).