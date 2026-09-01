Teatro Anfitrione, al via la II edizione di Teatro Romano

Dal 3 al 29 settembre 2026 torna al Teatro Anfitrione
Un patrimonio culturale importante che va tutelato, protetto e diffuso: dal 3 al 29
settembre 2026 torna al Teatro Anfitrione la rassegna dedicata alla tradizione teatrale
romana, con la direzione artistica del M° Paolo Gatti.
Un patrimonio culturale importante che va tutelato, protetto, diffuso. È con questo scopo che torna la II edizione del Festival Rassegna di Teatro Romano che, dal 3 al 29 settembre 2026 e grazie al sostegno di Roma Capitale, coinvolgerà numerose compagnie teatrali.
Il progetto, che vanta la direzione artistica del Maestro Paolo Gatti, profondo conoscitore della materia e fondatore dello storico Teatro Petrolini insieme all’indimenticabile attore Fiorenzo Fiorentini, prenderà vita presso il Teatro Anfitrione con nove appuntamenti ad ingresso gratuito ed una premiazione finale.
Per reperire le compagnie di ogni età – a conferma del fatto che anche le nuove generazioni potranno sperimentarsi nella riscoperta del passato e delle proprie radici culturali – è stato aperto un apposito bando per gruppi di teatro amatoriale dall’alto spessore artistico.
Le compagnie selezionate che saliranno sul palco:
La Compagnia I Fortunelli
Associazione Culturale I Palcoscenici
Compagnia Teatro Nuovo APS
Compagnia Cuori Quasi Seri
Associazione Culturale Il Saltimbanco ETS
Compagnia Hoc APS
APS La Gilda dei Guitti
Produzioni Prosperiane APS
Stanza 236 APS
Al termine della rassegna, il 29 settembre 2026, si terrà una cerimonia conclusiva con la premiazione e la consegna degli attestati di partecipazione a tutte le compagnie protagoniste dell’ evento.
«Il progetto, promosso da Roma Capitale, è vincitore dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative di interesse per l’Amministrazione Capitolina in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.»
INFO E PRENOTAZIONI
Telefono: 06.5757488
Email: zarielsrl@gmail.com
Ingresso: Gratuito
Sede: Teatro Anfitrione (Roma)
Promosso da: Roma Capitale
In collaborazione con: Zètema Progetto