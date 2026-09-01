Premi Tuttoteatro.com 2026, la rassegna a Labico

Dal 4 al 6 settembre 2026 a Piazza Orti Fioramonti di Labico

PREMI TUTTOTEATRO.COM 2026LABICO | PIAZZA ORTI FIORAMONTI4, 5 e 6 settembre 2026RASSEGNA DI TEATRO, RICERCA, FORMAZIONE E SPAZIO PUBBLICO: I PREMI TUTTOTEATRO.COM PORTANO A LABICO UNA TRE GIORNI DI SPETTACOLI, UN LABORATORIO E NUOVE FORME DELLA SCENA CONTEMPORANEADal 4 al 6 settembre 2026 Piazza Orti Fioramonti di Labico ospita una rassegna di appuntamenti fuori concorso dei Premi Tuttoteatro.com 2026:

tre giornate dedicate allo spettacolo dal vivo, alla formazione e alla ricerca scenica, con Vinted boy di Enoch Marrella e Luca Di Capua, Allegra ma non troppo di e con Laura De Marchi, No di e con Annalisa Limardi e il laboratorio per bambine e bambini Storie da narrare e illustrare dell’Associazione Culturale Manu&Ale.

Il laboratorio è gratuito e rivolto a bambine e bambini dai 5 ai 10 anni, con un massimo di 20 partecipanti; gli spettacoli sono a ingresso gratuito e non richiedono prenotazione.

La rassegna è realizzata all’interno della programmazione fuori concorso dei Premi Tuttoteatro.com 2026, con il contributo della Regione Lazio e con il patrocinio del Comune di Labico.

UNA PRESENZA CHE NASCE DALLA SCENA E TORNA ALLA SCENA

Portare i Premi Tuttoteatro.com a Labico significa innanzitutto portare fuori dai luoghi consueti della programmazione teatrale un’idea precisa di cultura: quella secondo cui il lavoro sulla scena non coincide soltanto con il momento dello spettacolo, ma comprende la ricerca, la formazione, la produzione, l’incontro con gli spettatori e la possibilità di costruire relazioni tra artisti, territori e comunità.

È una prospettiva che appartiene alla storia stessa di Tuttoteatro.com.

L’esperienza nasce nel 1998 con la fondazione del sito internet Tuttoteatro.com, divenuto la prima rivista italiana online di informazione e cultura teatrale. Da quell’esperienza editoriale prende forma anche il Premio alle arti sceniche “Dante Cappelletti”, istituito nel 2004 e oggi giunto alla ventesima edizione. Nel 2012 si aggiunge il Premio “Renato Nicolini”, arrivato nel 2026 alla tredicesima edizione. E poi nel 2018 il Premio Miglior Teaser, dedicato all’audiovisivo, ora alla sua ottava edizione.

I Premi non sono nati per fotografare una scena già riconosciuta, ma per osservarne i processi mentre accadono. Il Premio Dante Cappelletti è infatti finalizzato alla produzione di nuove opere e alla valorizzazione della ricerca e della sperimentazione dei linguaggi, con particolare attenzione alle realtà creative indipendenti ed emergenti. Il progetto si fonda sulla possibilità di sostenere opere nelle loro fasi iniziali e di favorirne la visibilità e la circuitazione.

È una linea di lavoro che nel tempo ha attraversato teatro, danza, musica, performance e arti visive, senza assumere come necessarie le separazioni tra discipline. Per l’edizione 2026, il termine per la presentazione delle candidature è stato prorogato al 21 settembre: un ulteriore tempo a disposizione per quei progetti che sono ancora in fase di elaborazione e che proprio nella ricerca trovano la propria ragione d’essere.

Nel 2026 i Premi raggiungono un passaggio particolarmente significativo: il Dante Cappelletti compie vent’anni di storia, mentre il Renato Nicolini raggiunge la tredicesima edizione. I Premi sono ideati da Mariateresa Surianello e diretti da Massimo Marino e Attilio Scarpellini.

Il rapporto con i luoghi è parte integrante di questa idea. Il Premio Renato Nicolini, in particolare, mantiene al centro una riflessione sul rapporto tra centro e periferie e sul valore degli spazi comuni come luoghi nei quali possono prodursi processi collettivi di produzione e fruizione culturale.

Piazza Orti Fioramonti di Labico diventa così, per tre giornate, uno spazio nel quale la scena incontra direttamente il territorio. Non un teatro trasferito altrove, dunque, ma un luogo della città che viene vissuto con pratiche differenti: un laboratorio rivolto all’infanzia, uno studio scenico, una forma di stand-up teatrale e una performance che interroga il rapporto tra parola, corpo e possibilità di dire «no». La pluralità del programma è precisamente il punto.

IL PROGRAMMA IN SINTESI

VENERDÌ 4 SETTEMBRE 2026

Ore 18.00 Storie da narrare ed illustrare Laboratorio di Kamishibai Associazione Culturale Manu&Ale Per bambine e bambini dai 5 ai 10 anni Massimo 20 partecipanti Partecipazione gratuita

Ore 21.00 Vinted boy Studio scenico Ideazione e regia Enoch Marrella Drammaturgia Enoch Marrella e Luca Di Capua Con Luca Di Capua e Paolo.alneon Sound Paolo.alneon Ingresso gratuito – prenotazione non necessaria

SABATO 5 SETTEMBRE 2026

Ore 21.00 Allegra ma non troppo Di e con Laura De Marchi Ingresso gratuito – prenotazione non necessaria

DOMENICA 6 SETTEMBRE 2026

Ore 19.30 No Di e con Annalisa Limardi Sound design Saverology Occhio esterno Penelope Morout Ingresso gratuito – prenotazione non necessaria

Presentazione dettagliata degli appuntamenti in cartellone

VENERDÌ 4 SETTEMBRE

ORE 18.00

STORIE DA NARRARE E ILLUSTRARE

Laboratorio di Kamishibai

Associazione Culturale Manu&Ale

Laboratorio gratuito per bambine e bambini dai 5 ai 10 anni.

Massimo 20 partecipanti.

Il primo appuntamento della rassegna è dedicato ai più piccoli e alla costruzione di una storia attraverso la relazione tra parola, immagine e gesto.

Il laboratorio utilizza il Kamishibai, il teatro d’immagini di origine giapponese, intrecciando lettura ad alta voce, narrazione teatrale, arti visive ed espressione manuale.

Le bambine e i bambini non saranno soltanto spettatori: dopo aver ascoltato le storie e osservato le immagini, saranno accompagnati nella costruzione di una propria narrazione, fino al momento finale nel quale potranno presentarla agli altri attraverso il Butai, il tradizionale teatrino del Kamishibai.

Partecipazione gratuita.

ORE 21.00

VINTED BOY

Studio scenico

Ideazione e regia Enoch Marrella Drammaturgia Enoch Marrella e Luca Di Capua Con Luca Di Capua e Paolo.alneon Sound Paolo.alneon Locandina Valentina Miscitelli Foto di scena Matteo Torre

Genere: Stand-up drama / Live musicale

Il secondo appuntamento della giornata porta sulla scena una figura immersa in una dipendenza affettiva e materiale dal mercato dell’usato.

Il Vinted Boy vive immerso in una dipendenza affettiva e materiale dal mercato dell’usato, fino a perdere il confine tra sé e ciò che possiede o scambia. La sua voce, comica e tragica insieme, racconta una solitudine contemporanea fatta di oggetti accumulati e relazioni consumate, dove anche l’amore diventa merce, valutazione, transazione: un tossico de Vinted.

Ad accompagnarlo frammenti e atmosfere musicali di Paolo.alneon.

SABATO 5 SETTEMBRE

ORE 21.00

ALLEGRA MA NON TROPPO

di e con Laura De Marchi

Laura De Marchi torna in scena in un nuovo capitolo intorno al tema che ha caratterizzato tutta la sua produzione artistica: la ricerca della felicità. Non andando più di moda i personaggi, però, ora bisogna fare lo stand-up, ci si deve raccontare senza maschere, in prima persona, con un microfono in mano e rigorosamente in piedi.

“Però per me è difficile fare la stand up, perché non sono molto brava a tenere un microfono in mano… ho poca esperienza! Malpensanti… È che ho sempre usato il microfono ad archetto! Per me è difficile fare la stand up, perché non so fare i doppi sensi… neanche con il microfono… E, soprattutto, per me è difficile fare la stand perché non riesco a stare in piedi per più di un’ora. Dopo un po’ mi fanno male i piedi! Allora ho deciso di FARE UNA SEDUTA, con il pubblico!!!”. Laura De Marchi

La riflessione tragicomica di una donna normale, con le sue inibizioni, i suoi fallimenti, le sue storie, le sue follie, i suoi non-sense… Il tutto raccontato in… seduta! Protagonista di questo intervento anche la signora Elda, operaia a “530 euri la mesata”, che ingaggia una lotta quotidiana per la sopravvivenza dove i beni “superflui” come il cinema, la pizza, lo shopping… li fruisce solo da fuori perché “da dentro costano troppo”.

Di sconcertante attualità, la signora Elda, attraverso la comicità, ci fa riflettere su tutti i temi della vita e della crisi contemporanea, oltre al lavoro ovviamente, parla della casa, del mutuo, della sanità, dei figli, ma anche dell’oroscopo e della palestra.

A completare il quadro c’è l’esilarante rapporto con il marito Giuseppe, un uomo rozzo e troglodita che la trascura e pensa solo al sesso (da fare con le altre) e all’Inter.

Una forma di drammaturgia nuova che ha come obiettivo quello di far convivere la scrittura teatrale con gli aspetti più genuini e sanguigni del cabaret, passando per le pause imprevedibili, tragiche ed esilaranti, ma sempre sul filo del flop, del clown.

DOMENICA 6 SETTEMBRE

ORE 17.00

NO

di e con Annalisa Limardi Sound design Saverology Occhio esterno Penelope Morout Coprodotto da Tuttoteatro.com con il sostegno di Centro Servizi Culturali S. Chiara, AriaTeatro ETS e Pergine Festival

No è un progetto che indaga la difficoltà di riconoscere e dunque esprimere e difendere i propri confini personali ed intimi. La performer incontra le richieste del mondo esterno, personificate da un microfono – simbolo, tramite e amplificatore della facoltà di parola – e si trova nella condizione di non riuscire ad esprimere il proprio consenso. È infatti vittima di quest’ultimo, che fa della domanda una pretesa che non aspetta risposta, molestandola verbalmente e fisicamente. È da questa condizione di limite che la performer riesce a permettersi di esprimersi, impossessandosi attivamente del microfono, e da oggetto che subisce diventare soggetto che fa sentire la sua voce.

RICONOSCIMENTI

Premio Giuria Popolare del Premio Tuttoteatro.com alle arti sceniche Dante Cappelletti. Vincitore del Bando Non addomesticabili promosso dal Centro Servizi Culturali S. Chiara, Ariateatro e Pergine Festival Premio Bianca Maria Pirazzoli come miglior giovane attrice.

IL LABORATORIO

STORIE DA NARRARE E ILLUSTRARE

Il laboratorio di Kamishibai, il teatro d’immagini di origine giapponese, è un’esperienza magica e altamente educativa. Combina la lettura ad alta voce, la narrazione teatrale, l’arte visiva e l’espressione manuale.

La narrazione

Il conduttore o la conduttrice racconta una o due storie utilizzando le tavole illustrate del Kamishibai, sfilando le immagini da dietro con ritmo teatrale, pause drammatiche e cambi di voce.

Interazione

Le bambine e i bambini osservano le illustrazioni grandi e chiare e ascoltano la voce che le anima, venendo coinvolti con domande o suoni (es. “che rumore fa il vento?”).

Il laboratorio pratico

In questa fase le bambine e i bambini creano le loro storie.

Attività: lavoro su una storia breve già strutturata (3-4 sequenze narrative).

Cosa fanno: ricevono le tavole pre-impostate e si concentrano sulle illustrazioni (disegno, collage, tecniche con pennelli/pastelli a cera) per rappresentare l’inizio, il centro e la fine della storia.

Testo: dettano il testo all’educatore/trice che scrive sul retro della tavola precedente (come vuole la tecnica del Kamishibai).

Il laboratorio si chiude con il momento più gratificante:

Ogni bambina e bambino (o gruppo) sale sul “palco”, inserisce le proprie tavole all’interno del Butai e racconta la propria storia agli altri.

Tutti provano la sensazione di essere dei veri Kamishibaiya (i cantastorie tradizionali).

INFORMAZIONI

Premi Tuttoteatro.com 2026 – Rassegna fuori concorso

4, 5 e 6 settembre 2026

Piazza Orti Fioramonti Labico (Rm)

Ingresso agli spettacoli: gratuito

Prenotazione: non necessaria

Laboratorio: partecipazione gratuita Età: 5-10 anni Massimo partecipanti: 20

Gli appuntamenti sono realizzati all’interno della rassegna fuori concorso dei Premi Tuttoteatro.com 2026

con il contributo della Regione Lazio

con il patrocinio del Comune di Labico

Info Tuttoteatro.com info@tuttoteatro.com www.tuttoteatro.com +39.06.83607162