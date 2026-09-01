Confermata la V edizione del Premio dedicato ai professionisti della musica per immagini

In occasione della 37^ edizione di Romics, in programma dall’1 al 4 ottobre 2026 presso Fiera Roma, torna MUSICOMICS – Premio Romics Musica per Immagini, giunto quest’anno alla sua quinta edizione. Il premio è dedicato alle artiste e agli artisti che operano nel campo delle colonne sonore per cinema, televisione e videogiochi. Il premio rinnova l’impegno di Romics nella valorizzazione della produzione musicale italiana, promuovendo il dialogo tra musica, animazione, fumetto e linguaggi multimediali.

Il Premio alla Carriera Luigi Albertelli viene assegnato al Maestro Gianni Mazza.

Compositore, arrangiatore, pianista, direttore d’orchestra e volto storico della televisione italiana, è tra i protagonisti più autorevoli della musica leggera degli ultimi cinquant’anni. Musicista di formazione jazzistica, ha collaborato con artisti come Ornella Vanoni, Gianni Morandi, Little Tony, Renzo Arbore, I Cugini di Campagna e Stefano Rosso, firmando arrangiamenti e produzioni di grande successo. Ha diretto le orchestre di programmi entrati nella storia della televisione italiana, tra cui Quelli della notte, Indietro tutta!, Scommettiamo che…?, Domenica In, Buona Domenica e Mezzogiorno in famiglia. È autore di colonne sonore per il cinema e la televisione e di celebri sigle televisive, tra cui Ciupi Ciu de La prova del cuoco, oltre ad aver diretto l’orchestra e arrangiato titoli iconici come L’Apemaia e GOAL. È inoltre autore del libro Non mi ricordo una Mazza, pubblicato da Bertoni Editore. Una carriera straordinaria che lo ha consacrato come uno dei più apprezzati direttori musicali e interpreti della televisione italiana.

Il Premio della Critica Andrea Lo Vecchio viene conferito al Maestro Piero Cassano.

Compositore, produttore e musicista, è tra i più autorevoli autori della musica italiana. Cofondatore dei Matia Bazar, ha firmato successi come Stasera che sera, Solo tu, E dirsi ciao e Messaggio d’amore. La lunga collaborazione con Eros Ramazzotti ha dato vita a brani entrati nella memoria collettiva, tra cui Una storia importante, Adesso tu, Musica è e Cose della vita. Ha scritto e prodotto per grandi interpreti italiani e internazionali, da Mina e Anna Oxa a Ricardo Montaner e Natasha St-Pier. Ha partecipato a oltre venti edizioni del Festival di Sanremo come artista, compositore e produttore, ottenendo importanti vittorie e riconoscimenti. In ambito di musica per immagini è autore di sigle immortali come quelle per Pollon, Sailor Moon, Nanà Supergirl, The Mask o Ciao Sabrina. Indimenticabile il brano Mister Mandarino, sigla della seconda edizione di Domenica In.

Il Premio Speciale alle Produzioni Straniere, assegnato in collaborazione con l’Associazione Compositori Musica per Film (ACMF), viene assegnato a Pino Donaggio, tra i più autorevoli compositori italiani e protagonista di una carriera che ha lasciato un segno profondo nel cinema internazionale. Il riconoscimento intende valorizzare il contributo di un artista che ha saputo portare la musica italiana nel mondo, attraversando con successo la canzone d’autore e la musica per immagini. Autore dell’intramontabile Io che non vivo (senza te), divenuta un successo internazionale nella versione You Don’t Have to Say You Love Me, Donaggio ha inaugurato negli anni Settanta una straordinaria carriera come compositore per il cinema con A Venezia… un dicembre rosso shocking di Nicolas Roeg. Ha firmato oltre cento colonne sonore, collaborando con registi come Brian De Palma, Dario Argento, Joe Dante, Roberto Benigni e Liliana Cavani. Per la TV firma le musiche di celebri fiction, una su tutte Don Matteo. Vincitore, tra gli altri, del Leone d’Oro Città di Venezia per la Musica, del Globo d’Oro e del Golden Globe per Dove non ho mai abitato, è riconosciuto come uno dei più importanti compositori italiani sulla scena internazionale.

In collaborazione con il dipartimento Film & TV di Sony Music Publishing (Italy), sarà conferito anche il Premio Miglior Sincronizzazione per Progetti Audiovisivi, con l’obiettivo di valorizzare l’eccellenza nell’integrazione e nell’impiego della musica all’interno di film, serie TV o altri contenuti audiovisivi.

A decretare i vincitori saranno eccellenze di settore: Musicomics vanta infatti la partecipazione di professionisti, esperti e operatori suddivisi tra Giuria di Selezione, Giuria della Stampa e Giuria del Premio. Presidente Onorario di Giuria è il Maestro Vince Tempera, compositore, direttore d’orchestra, tastierista e arrangiatore; tra i componenti, nomi di rilievo del panorama musicale: Ginevra Nervi, compositrice, produttrice e performer, unisce musica elettronica, sperimentazione vocale e ricerca sul paesaggio sonoro; autrice di colonne sonore per il cinema e l’audiovisivo, nel 2026 è candidata ai Camille Awards per 18 Buracos para o Paraíso e partecipa alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Verona con una rilettura contemporanea dell’Inno d’Italia; Paolo Audino, autore, compositore, cantautore e cartoonist, firma brani di successo come Brivido felino per Mina e Adriano Celentano e Per noi per Andrea Bocelli; ha collaborato con Amedeo Minghi, Luca Barbarossa e Jalisse, affiancando alla carriera musicale un’intensa attività come illustratore e autore di animazione, creatore per lo Zecchino d’Oro del personaggio Il Gatto Mascherato.

Direttore Creativo del Premio Musicomics è Mirko Fabbreschi, compositore, musicista, doppiatore e cantante, autore televisivo, docente e scrittore, noto al pubblico anche per essere autore e interprete di colonne sonore e sigle tv.

Musicomics, si avvale inoltre della fondamentale collaborazione di Media Partner come Radio Animati, ACMF – Associazione Compositori Musiche da Film, Sony Music Publishing (Italy), Animeclick, Dj Osso Radio, Radio Elettrica, Radio Roma Sound.

Sarà infine Andrea Agresti, attore, comico, cantautore e storico inviato de Le Iene, a condurre la Cerimonia di Premiazione in programma sabato 3 ottobre 2026 presso il Padiglione 8.