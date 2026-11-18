Giovedì 19 novembre (ore 21) al Teatro Argentina

Giovedì 19 novembre (ore 21) l’Accademia Filarmonica Romana ospita al Teatro Argentina Anna Fedorova, pianista ucraina, beniamina del pubblico romano, che torna nella capitale con il suo progetto triennale di residenza presso l’istituzione romana avviato nel 2025 e prossimo a concludersi nel 2027.

Musicista dall’innata maturità musicale e dalle grandi capacità tecniche, “sensibile e poetica” secondo il Gramophone Magazine, la Fedorova si conferma fra le più note pianiste ucraine e dell’Europa dell’Est. Sia in recital per piano solo, sia solista con orchestre internazionali, è ospite delle istituzioni musicali e sale da concerto più prestigiose al mondo – Concertgebouw di Amsterdam, Carnegie Hall e Lincoln Center di New York, Tonhalle di Zurigo, Barbican Centre e Royal Albert Hall di Londra, solo per citarne alcune. È stata inoltre una delle prime musiciste ad attivarsi per concerti e progetti di beneficenza a sostegno del popolo ucraino colpito dalla guerra, continuando ancora oggi nella campagna di raccolta fondi.

Se il primo concerto durante la residenza alla Filarmonica era stato dedicato a Ravel, de Falla e Musorgskij fra secondo Ottocento e primo Novecento, il secondo al pianismo romantico di Chopin, il prossimo toccherà altri tre autori molto amati dalla Fedorova che svelano tre poetiche diverse del pianoforte: Johannes Brahms con i Tre Intermezzi op. 117, Beethoven con la celebre Sonata op. 57 “Appassionata” e Robert Schumann con il romantico Carnaval op. 9.

Aprono il concerto i Tre Intermezzi op. 117 (1892) di Brahms, compositore cui la Fedorova ha dedicato il suo ultimo CD uscito nel settembre 2026, a riprova della particolare affinità che la lega alla musica del compositore tedesco, cogliendone l’intimità e la profondità emotiva. Gli Intermezzi op. 117 rappresentano l’estrema manifestazione della concezione romantica della musica e del pianoforte come veicolo privilegiato per confessioni intime e rapsodiche, sebbene Brahms abbia sempre la scrittura beethoveniana e i principi classici dell’architettura musicale come punto di riferimento.

Se gli Intermezzi di Brahms chiudono il secolo, una delle più celebri Sonate per pianoforte di Ludwig van Beethoven, la n. 23 “Appassionata” op. 57, lo apre: scritta fra il 1804 e il 1805 è considerata dallo stesso compositore la sua preferita fino almeno all’op. 106, ai vertici dello stile classico. Ai due la Fedorova affianca un capolavoro della letteratura pianistica dell’Ottocento il Carnaval op. 9 (1835) di Schumann, fra slanci ardenti e improvvisi ripiegamenti, impeti e tenerezze che svelano un mondo poetico di stati d’animo diversi e contrapposti, di pura marca romantica.

Biglietti: Teatro Argentina da 19 a 30 euro. Tutti i prezzi sono comprensivi di prevendita

Info: filarmonicaromana.org, tel. 342 9550100, promozione@filarmonicaromana.org

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TEATRO ARGENTINA

Giovedì 19 novembre ore 21

ANNA FEDOROVA

Artista in residenza

presso l’Accademia Filarmonica Romana

nel triennio 2025-27

Anna Fedorova pianoforte

Johannes Brahms (1833-1897)

Tre intermezzi op. 117

Ludwig van Beethoven

Sonata per pianoforte n. 23 in fa minore op. 57 “Appassionata” (1804-05)

Robert Schumann

Carnaval: scènes mignonnes sur quatre notes per pianoforte op. 9 (1834-35)

Anna Fedorova

Fin da giovanissima, la pianista ucraina ha mostrato un’innata maturità musicale e abilità tecniche. Si esibisce regolarmente al Concertgebouw di Amsterdam, alla Carnegie Hall e al Lincoln Center di New York, alla Tonhalle di Zurigo, al Théâtre des Champs-Élysées di Parigi, al Palau de la Música di Barcellona, all’Auditorio Nacional di Madrid, al Barbican Centre e alla Royal Albert Hall di Londra. In esclusiva per Channel Classics Records, ha finora pubblicato cinque album di pianoforte solo, cinque di musica da camera e due progetti con orchestra; il suo album solistico più recente, Brahms – Intermezzi op. 117 e Klavierstücke op. 118 e 119, è uscito nel settembre 2026, testimonianza della particolare affinità con la musica di Brahms, di cui affronta le ultime opere pianistiche cogliendone l’intimità e la profondità emotiva.

La sua registrazione dal vivo del Secondo Concerto per pianoforte di Rachmaninov conta oltre 48 milioni di visualizzazioni su YouTube. Tra i momenti salienti più recenti figurano l’esibizione all’inaugurazione del Verbier Festival con la Verbier Festival Orchestra diretta da Gianandrea Noseda, i concerti con la Hong Kong Philharmonic sotto la direzione di Daniel Harding e Vasily Petrenko, un recital al festival pianistico internazionale di La Roque-d’Anthéron e una tournée in Europa e negli Stati Uniti con la Ukrainian Freedom Orchestra, con tredici concerti tra cui BBC Proms, Edinburgh Festival, Lincoln Center, Elbphilharmonie e Concertgebouw di Amsterdam.

Anna Fedorova si è diplomata alla Scuola di Musica Lysenko di Kyiv con Borys Fedorov e all’Accademia Pianistica di Imola con Leonid Margarius. Ha conseguito il Master e l’Artist Diploma al Royal College of Music di Londra sotto la guida di Norma Fisher. Tra i suoi mentori figurano Alfred Brendel, Menahem Pressler, Steven Isserlis e Sir András Schiff. Insieme al marito Nicholas Schwartz ha fondato la Davidsbündler Music Academy dell’Aia, di cui è co-direttrice artistica.