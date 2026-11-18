Per la prima volta al Theater im Pfalzbau di Ludwigshafen, in Germania, 21 e 22 novembre 2026 con la coreografia firmata da Carla Fracci

Dopo il successo dello scorso giugno al Palais des Congrès di Parigi, prosegue la tournée internazionale del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma, diretto da Eleonora Abbagnato, con Giselle di Adolphe Adam.

Il capolavoro del balletto romantico approda per la prima volta al Theater im Pfalzbau di Ludwigshafen, in Germania, dove sarà in scena il 21 e 22 novembre 2026 nella versione coreografica di Carla Fracci, ripresa da Gillian Whittingham. Scene e costumi sono di Anna Anni, mentre firma le luci Jean-Michel Désiré. Sul podio del teatro tedesco sale David Garforth, alla guida della Württembergische Philharmonie Reutlingen. «La presenza del Teatro dell’Opera di Roma a Ludwigshafen con Giselle è una nuova occasione per condividere oltre i confini nazionali il lavoro e l’identità artistica del nostro Corpo di Ballo, diretto da Eleonora Abbagnato. Questa tournée assume un valore particolare nell’anno del novantesimo anniversario della nascita di Carla Fracci, figura indissolubilmente legata a questo balletto e alla storia della danza italiana. Portare in scena Giselle significa anche rinnovare il legame con la sua straordinaria eredità artistica, attraverso le nuove generazioni di interpreti. Le tournée all’estero sono per il nostro Teatro un’importante opportunità di scambio culturale, che rafforza le relazioni con le istituzioni europee e contribuisce alla diffusione della tradizione coreutica italiana», dichiara Francesco Giambrone Sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma.

«Giselle è un balletto che continua a emozionare il pubblico di tutto il mondo, perché racconta sentimenti universali attraverso il linguaggio della danza. Portare questa produzione in Germania, dopo le rappresentazioni di Parigi, è un’occasione importante per i nostri danzatori, che possono confrontarsi con pubblici e tradizioni teatrali differenti. La versione di Carla Fracci, alla quale sono profondamente legata, restituisce tutta la delicatezza e la complessità di un personaggio che ha attraversato la mia vita artistica. Sono particolarmente felice che sia proprio questo titolo ad accompagnare il Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma nel suo percorso internazionale, mostrando la qualità e la personalità dei nostri interpreti». Con queste parole Eleonora Abbagnato descrive il debutto al Theater im Pfalzbau di Ludwigshafen, nuova tappa della tournée internazionale della compagnia capitolina.

A interpretare Giselle è la prima ballerina Marianna Suriano, mentre il ruolo del principe Albrecht è affidato a Paul Marque, étoile dell’Opéra national de Paris, già ospite del Teatro dell’Opera di Roma ne La Bayadère di Benjamin Pech e nel recente gala Icone della danza ideato da Eleonora Abbagnato. A interpretare Hilarion è invece il primo ballerino Claudio Cocino, mentre veste i panni di Myrtha, la regina delle Villi, la prima ballerina Federica Maine. Nel passo a due dei contadini danzano Gabriele Consoli e Federica Azzone. Gli interpreti sono in scena in entrambe le rappresentazioni, sabato 21 novembre alle ore 19.30 e domenica 22 novembre alle ore 18.00.

Con le rappresentazioni a Ludwigshafen, Giselle torna in Germania, paese al quale il balletto è legato fin dalle sue origini letterarie. Il soggetto, elaborato da Théophile Gautier e Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges, trae infatti ispirazione anche dagli scritti di Heinrich Heine e dalla leggenda delle Villi. Presentato per la prima volta nel 1841, il balletto di Adolphe Adam attraversa due mondi contrapposti: quello terreno del villaggio, dominato dall’amore e dall’inganno, e quello soprannaturale delle Villi, dove la danza diventa strumento di vendetta. A questa tradizione romantica si richiama la versione coreografica che Carla Fracci firmò nel 2004 per il Teatro dell’Opera di Roma, durante gli anni della sua direzione del Corpo di Ballo.