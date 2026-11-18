Dall'1 al 6/12 al Vascello

Cosa può scuotere una figura di potere dal torpore emotivo?

Attorno a questa domanda si sviluppa il cuore narrativo di The Sleeping Queen, l’ultima creazione di Mauro Astolfi per Spellbound Contemporary Ballet, in programma al Teatro Vascello di Roma dall’1 al 6 dicembre, spettacolo prodotto da Orbita | Spellbound – Centro Nazionale di Produzione della Danza in collaborazione con Fondazione Teatro Comunale di Vicenza.

In The Sleeping Queen Astolfi parte dalla fiaba universale de La Bella Addormentata nel Bosco per sovvertirne i codici narrativi e i simbolismi, trasportandoli in una dimensione profondamente attuale, nel contesto di una riflessione poetica sul potere contemporaneo, sull’alienazione e sul risveglio.

La protagonista non è una principessa ma una regina. Non una giovane donna in attesa del proprio destino, dunque, ma una figura di potere e autorità che perde il contatto con il suo scopo originario e con le persone che governa. Una regina non colpita da una maledizione soprannaturale bensì da una ferita simbolica: il potere stesso, che da strumento di costruzione e ascolto si trasforma in un veleno, un peso che la isola e la anestetizza. Il “sonno” in cui cade non è uno stato di incantesimo ma una condizione psicologica e spirituale: l’incapacità di vedere, ascoltare e connettersi con chi dipende da lei. Circondata dalle mura del suo “castello”, la regina vive un isolamento che non è solo fisico ma profondamente esistenziale, un luogo dove il tempo sembra sospeso e il dialogo con l’esterno è stato spezzato. Imprigionata da barriere invisibili costruite dal privilegio, dalla paura e dalla perdita di empatia.

Se nella fiaba originale la puntura del fuso è il gesto fatale che porta al sonno, qui il suo equivalente è un momento di crisi: un evento, forse un abuso di potere o un’azione dettata dall’egoismo che la allontana dalla propria umanità e la intrappola in una spirale di stasi e autocompiacimento.

Allo stesso modo, se nella fiaba il bacio del principe è un atto d’amore esterno, salvifico, in The Sleeping Queen il risveglio è un processo interno, un ritorno all’essenza dell’essere umano che abita dietro la maschera della sovranità. È un cammino di riconnessione con la realtà e con coloro che, nella struttura gerarchica del potere, sono stati ignorati o soffocati. Il “bacio” simbolico non è un gesto romantico, ma un confronto diretto con la sofferenza, la ribellione o persino la speranza di chi la circonda.

The Sleeping Queen quindi si interroga su come l’autorità possa trasformarsi in una prigione. È un racconto sulla vulnerabilità del potere e sul suo potenziale di rinascita: il vero risveglio non avviene attraverso la forza ma attraverso l’ascolto, la compassione e il riconoscimento della propria fragilità. La regina, alla fine, non si risveglia per essere salvata ma per riscoprire se stessa come donna, leader e, soprattutto, come essere umano. Un viaggio introspettivo e sociale in cui il dialogo tra corpo, spazio e simbolo – sulle composizioni originali di Ciaikovskij e gli interventi musicali in chiave contemporanea di Davidson Jaconello – costruisce una parabola universale sulla necessità di trasformare il potere in uno strumento di ascolto e creazione condivisa.

CREDITS

Coreografia e Regia Mauro Astolfi

Interpreti Filippo Arlenghi, Anita Bonavida, Maria Cossu, Mariangela Ferraioli, Giuliana Mele, Alessandro Piergentili, Chiara Pignataro, Marco Prete

Disegno luci Marco Policastro

Realizzazione scene Marco Fieni

Musiche Pëtr Il’ič Čajkovskij

Musiche originali Davidson Jaconello

Costumi Anna Coluccia

Assistente alle Coreografie Elena Furlan

Una produzione Spellbound

con il contributo del Ministero della Cultura e Regione Lazio

in collaborazione con Fondazione Teatro Comunale di Vicenza

INFO E BIGLIETTI

Dal 1° al 6 dicembre 2026

da martedì a venerdì h 21, sabato h 19 e domenica h 17

Biglietti

Intero € 25 – Over 65 € 20 – Cral e convenzioni € 18 – Studenti € 16

https://www.vivaticket.com/it/ticket/the-sleeping-queen/303952

Contatti

ORBITA | SPELLBOUND

biglietteria@orbitaspellbound.com

+39 329 550 8072 (lun – ven 11/16)

Teatro Vascello

065881021 – 065898031 promozione@teatrovascello.it