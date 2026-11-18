Gli eventi dal 19 al 22 novembre

Spazio ai prossimi appuntamenti dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia:

19, 20, 21 NOVEMBRE (Sala Santa Cecilia): torna a Roma Antonio Pappano per dirigere la Sinfonia n. 6 “Patetica” di Čajkovskij e Petrassi;

22 NOVEMBRE (Sale Petrassi): maratona pianistica in vista della finale del Concorso Ferruccio Busoni, il pubblico diventa giuria;

22 NOVEMBRE (MUSA): inaugurazione della mostra dedicata alla Regina Margherita, per celebrarne il legame con la musica nel centenario dalla morte; prevista anche una giornata di studio e concerti.

Due opere lontane per epoca e linguaggio si incontrano nel primo dei due programmi che il Direttore Emerito dell’Accademia esegue in questa stagione. Giovedì 19 novembre alle ore 19.30 (con repliche venerdì 20 novembre alle ore 20 e sabato 21 novembre alle ore 18) nella Sala Santa Cecilia, Antonio Pappano salirà sul podio dell’Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia (quest’ultimo istruito dal maestro Andrea Secchi) per dirigere il Salmo IX di Goffredo Petrassi e la celebre Sinfonia n. 6 “Patetica” di Čajkovskij.

È inoltre previsto venerdì 20 novembre alle ore 18.30 un nuovo incontro all’interno del ciclo Spirito Classico, per approfondire i brani in programma. A guidare il pubblico alla scoperta della genesi delle due partiture sarà Valerio Sebastiani, autore del Čajkovskij: Sinfonia n. 6 “Patetica” edito da Carocci. La conferenza si svolge in Spazio Risonanze ed è preceduta da un aperitivo.

Goffredo Petrassi, una delle figure cardine del Novecento musicale romano e della storia della stessa Accademia, compone il Salmo IX tra il 1934 e il 1936, un canto di lode carico di tensione drammatica, affidato in questo caso al coro e a un imponente organico orchestrale. Nella scrittura orchestrale in particolare spicca per modernità il ruolo delle percussioni e dei pianoforti. Prima grande affermazione corale del compositore, la partitura fonde un’impalcatura imponente con una marcata spigolosità ritmica.

Nella seconda parte della serata risuonerà la Sinfonia n. 6 “Patetica” di Čajkovskij, composizione costruita su contrasti, slanci drammatici e improvvise sospensioni liriche. Diretta per la prima volta dallo stesso autore a San Pietroburgo pochi giorni prima della sua improvvisa scomparsa, la Sinfonia costituisce il suo vero e proprio testamento spirituale: essa si chiude, contravvenendo a tutte le consuetudini musicali dell’epoca, con un inusuale e dolente “Adagio lamentoso” che si spegne lentamente nel silenzio.

Domenica 22 novembre, la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica si animerà per un’intera giornata dedicata alle nuove promesse della tastiera. A partire dalle ore 10.30, gli spazi ceciliani ospiteranno The Glocal Piano Festival, un evento speciale realizzato in collaborazione con il 66° Concorso Ferruccio Busoni di Bolzano. La rassegna si articolerà come una vera e propria maratona musicale, suddivisa in tre concerti (ore 10.30, ore 15 e ore 18), che vedrà protagonisti dodici giovani pianisti alle prese con i grandi capolavori del repertorio.

La particolarità di questo appuntamento risiede nel ruolo affidato agli spettatori. Ogni candidato avrà a disposizione 30 minuti per dimostrare il proprio valore tecnico e la propria sensibilità interpretativa ma, questa volta, a valutarli non sarà solo una commissione specializzata: anche il pubblico sarà giuria! Al termine delle esibizioni, saranno infatti i presenti in sala a votare e a scegliere i musicisti che avranno l’opportunità di accedere alle fasi finali del prestigioso Concorso a Bolzano, una delle competizioni pianistiche più importanti del panorama internazionale. Per permettere agli appassionati di seguire l’intera competizione, è previsto un abbonamento cumulativo per i tre appuntamenti della giornata, oltre alla possibilità di acquistare l’ingresso per un singolo concerto.

Un’occasione imperdibile per scoprire in anteprima i talenti del concertismo di domani e partecipare in prima persona al loro percorso artistico.

Sofia Grishcheva ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di sei anni. Nel 2025 si è diplomata con lode presso la Scuola Secondaria Speciale di Musica del Conservatorio Rimskij-Korsakov di San Pietroburgo, dove ha studiato nella classe di Natalia Ushakova. Attualmente studia, in qualità di borsista, al Conservatorio della Svizzera italiana di Lugano sotto la guida di Roberto Plano. Vincitrice di numerosi concorsi internazionali in Svizzera, Italia, Francia e Belgio, Sofia ha inoltre ricevuto borse di studio da diverse fondazioni musicali internazionali; mantiene inoltre un’intensa attività concertistica, tenendo recital in Svizzera e in Italia e partecipando a festival musicali e progetti artistici internazionali.

Chaewon Kim è stata ammessa alla Korea National University of Arts all’età di 17 anni e ha conseguito un master in pianoforte alla Hochschule für Musik und Theater München. È stata la prima pianista coreana a vincere il Grand Prix al Steinway Asia Pacific Competition, debuttando poi alla Laeiszhalle di Amburgo. Tra i suoi riconoscimenti figurano premi al Cooper Competition (USA), alla Hamamatsu International Piano Academy, all’Ishikawa Competition e al Young Tchaikovsky Competition. Si è esibita con la Korean Symphony Orchestra e la Tongyeong Festival Orchestra. Di recente ha eseguito il Concerto per pianoforte n. 4 di Beethoven con i Residenz-Solisten presso lo storico Cuvilliés-Theater di Monaco.

Nikita Lukinov è un pianista di fama elogiato per la sua «straordinaria ampiezza e libertà d’immaginazione» (Gramophone), definito un «vero maestro della narrazione» (The Pianist) e nominato “Rising Star” da BBC Music Magazine. Si è esibito nel Regno Unito, in Europa, Asia e Russia, in sala quali la Wigmore Hall, il Southbank Centre, il Palau de la Música e il Conservatorio Čajkovskij. Le sue esibizioni radiofoniche e televisive sono state trasmesse su BBC Radio 3, BBC Radio Scotland e Scala Radio. Nel 2024/25 ha completato una tournée di 40 concerti in Scozia. Nel 2025 ha vinto il Concorso Internazionale di Málaga. Ha studiato al Royal Conservatoire of Scotland, dove ora è docente di pianoforte.

Daniele Martinelli ha attirato una grande attenzione dopo aver vinto il Primo Premio al XXXI Premio Venezia. Nelle ultime stagioni si è esibito in sale e teatri quali il Teatro La Fenice, il Ridotto del Teatro alla Scala, il Konzerthaus di Bolzano, il Teatro Filarmonico di Verona e la Sala Verdi di Milano. Diplomato con lode al Conservatorio di Bergamo, attualmente studia con Maria Grazia Bellocchio al Conservatorio di Milano. Sostenuto dalla Lieven Piano Foundation, ha suonato con varie orchestre e in festival quali l’Earthquake Music Festival a Friedrichshafen, la Società del Quartetto di Milano e il Viotti Festival. Tra i prossimi impegni segnaliamo il debutto con l’Orchestra del Teatro La Fenice per il Concerto per pianoforte n. 2 di Brahms.

Giacomo Menegardi è recente vincitore del Premio Venezia 2023. Si è esibito in numerosi concerti e concorsi in Italia, Spagna, Germania, Belgio, Francia, Scozia, Irlanda, Olanda, Russia e USA. Ha suonato da solista con orchestre quali l’Orchestra Sinfonica del Teatro la Fenice di Venezia, l’Orchestra Sinfonica del Teatro Carlo Felice di Genova e l’Orchestra di Padova e del Veneto. Ha inciso due album discografici per la KNS Classical e la rivista Amadeus. Ha conseguito il diploma di secondo livello con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore al Conservatorio “Agostino Steffani” di Castelfranco Veneto. Attualmente segue il corso di alta formazione all’Accademia Santa Cecilia di Roma nella classe di Benedetto Lupo.

Maya Oganyan ha iniziato lo studio del pianoforte a quattro anni, diplomandosi al Conservatorio di Venezia. A 17 ha vinto il Secondo Premio al Concorso Pianistico Internazionale di Verona, diventando la più giovane vincitrice nella storia della competizione. Selezionata come “Student in Residence” alla Verbier Soloists Academy e premiata dalla Fondation Gautier Capuçon, si è esibita con compagini quali l’Orchestra Filarmonica di Nizza, l’Orchestra del Teatro La Fenice, l’Orchestra dell’Arena di Verona. Collabora regolarmente con Steven Isserlis, Barnabás Kelemen, Ian Bostridge, Christophe Coin e Pierre Génisson. Attualmente studia con Benedetto Lupo ai Corsi di alto perfezionamento dell’Accademia di Santa Cecilia.

Stipe Prskalo ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di otto anni. Attualmente studia con Ruben Dalibaltayan a Zagabria e con Michail Lifits alla Hochschule für Musik Franz Liszt di Weimar. È borsista dell’International Music Academy in Liechtenstein e frequenta l’Accademia del Ridotto. Ha vinto il Primo Premio e il Premio del Pubblico al Concorso Premio Robert Schumann “Giulio Rospigliosi”, oltre al Primo Premio al Concorso “Boris Papandopulo” e al Secondo Premio al Concorso “Svetislav Stančić”. Si è esibito come solista con le principali orchestre croate e internazionali e ha ricevuto numerosi riconoscimenti per i suoi meriti artistici dal Ministero della Scienza e dell’Istruzione croato.

Federico Manca, dopo aver iniziato lo studio privatamente, svolge il percorso accademico presso i Conservatori di musica di Cagliari e di Genova. Successivamente agli studi accademici, frequenta il corso di perfezionamento di Andrea Lucchesini presso la Scuola di musica di Fiesole. Attualmente, prosegue il suo percorso di studi all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, sotto la guida di Benedetto Lupo. Risultato tra i vincitori del #contestAFR nell’aprile 2020, si esibisce a settembre, per conto dell’Accademia Filarmonica Romana, presso la Sala Casella, all’interno della rassegna “I giardini della Filarmonica AfteR”. Nel maggio del 2021 vince il primo premio assoluto del concorso “Ugo Amendola” e nel 2022 il secondo premio all’Orbetello Interational Piano Competition.

Jiapeng Wang è riconosciuto come uno dei giovani pianisti più avvincenti della sua generazione, elogiato per la profondità espressiva e la raffinata sensibilità musicale. Si è esibito, sia come solista che come musicista da camera, in Germania, Spagna, Regno Unito, Giappone e Cina. Le sue esibizioni si distinguono per sincerità emotiva, chiarezza strutturale e immaginazione poetica. Ha collaborato con orchestre e direttori di spicco, continuando ad ampliare i suoi orizzonti artistici sui palcoscenici internazionali. Nel 2023, ha firmato con l’etichetta KNS Classical e ha pubblicato il suo album di debutto, Colored Darkness, disponibile sulle principali piattaforme di streaming.

Takuma Onodera ha vinto numerosi premi in concorsi internazionali, tra cui il Secondo Premio all’Aarhus International Piano Competition in Danimarca (2025), il Terzo Premio al 19° Concorso Pianistico Internazionale di Ettlingen in Germania (‘24) e un Premio Speciale al 13° Concorso Pianistico Internazionale Paderewski in Polonia (‘25). Nel ‘22 ha tenuto 13 recital in tutto il Giappone, seguiti da due recital in Ungheria nel 2024 e altri due in Danimarca nel ‘25. Ha pubblicato due cd: “Appassionato” per l’etichetta KNS Classical e “Start!” (Octavia Records). Studia alla Hochschule für Musik und Theater di Rostock con Matthias Kirschnereit ed è sostenuto dalla Fondazione Familie Rahe.

L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia dedica a Margherita di Savoia la mostra Margherita, la regina musicista nel centenario della sua scomparsa, allestita al MUSA – Museo degli strumenti musicali (all’interno dell’Auditorium Parco della Musica), aperta dal 22 novembre al 6 gennaio. La mostra espone gli strumenti della sua collezione privata, destinati proprio all’Accademia a seguito della sua morte. A complemento dell’inaugurazione, venerdì 22 novembre alle ore 15.30 si terrà l’incontro di approfondimento Intorno a Margherita con tre studiosi: Gabriele Rossi Rognoni, Federico Filippi Prévost de Bord e Donatella Melini. Nell’ambito della mostra sono previsti tre concerti.

Amica di intellettuali e politici, coltivò una passione profonda per la musica e in particolare per il mandolino, di cui fu un’eccellente esecutrice. All’Accademia la regina fu particolarmente legata: favorì molte iniziative dell’istituzione, compresa la nascita di una scuola di musica che costituisce l’attuale Conservatorio. Alcuni compositori e musicisti ceciliani, primo tra tutti Giovanni Sgambati, ebbero un rapporto duraturo con Margherita di Savoia, fino a formare il «Quintetto di Corte di S. M. la regina» che suonava regolarmente al Quirinale i classici da lei amati.

Nel percorso espositivo allestito al MUSA spiccano i mandolini, affiancati da strumenti di altre culture. La mostra restituisce la biografia di questa sovrana curiosa attraverso un rinnovato allestimento che rende il percorso museale più accessibile e chiaro.

Venerdì 22 novembre alle ore 15.30 si terrà l’incontro di approfondimento Intorno a Margherita con gli studiosi Gabriele Rossi Rognoni, Federico Filippi Prévost de Bord e Donatella Melini.

Nell’ambito della mostra sono previsti tre concerti. Il primo, in programma venerdì 22 novembre alle ore 18, vedrà protagonista il mandolinista Ugo Orlandi, affiancato da Luisella Conter (chitarra) e Fabio Menditto (mandola), in un repertorio dedicato alla musica scritta per la sovrana. Nel secondo appuntamento, domenica 29 novembre alle ore 11, Davide Rebuffa suonerà una copia del prezioso mandolino settecentesco della bottega di David Tecchler, realizzata nel laboratorio di liuteria del MUSA da Gerardo Parrinello, accompagnato da Andrea Damiani (arciliuto e chitarra barocca). Nell’ultimo incontro, mercoledì 6 gennaio alle ore 11, il Quintetto Dedalo (proveniente dall’Alta formazione dell’Accademia) suonerà alcuni strumenti della collezione del MUSA in un programma classico (musiche di Luigi Boccherini e Robert Schumann), ricreando l’atmosfera dell’antico Quintetto di Corte.

Per l’occasione, l’Accademia pubblica inoltre l’audiolibro per ragazzi Margherita, la regina musicista, edito nella collana «I gusci». Scritto da Paola Pacetti e illustrato da Chiara Di Vivona, il volume racconta l’infanzia della principessa e lo sviluppo dei suoi gusti musicali. Il libro include una ricca appendice dedicata alla conoscenza del mandolino e offre la possibilità di attivare ascolti musicali tramite codice QR.

Si ringraziano l’Archivio storico della Presidenza della Repubblica, la Biblioteca Casanatense e il Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma.

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info e dettagli santacecilia.it