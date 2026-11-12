In scena al Teatro Quirino di Roma fino al 15 novembre 2026

Le dicotomie pirandelliane tra essere e apparire, lucidità e follia che instillano il dubbio circa la verità che sta dietro la realtà delle cose, in questo testo virano verso il thriller e il noir psicologico.

L’essere umano è come egli si percepisce o come gli altri lo vedono? La natura delle cose viene camuffata dalla maschera grottesca delle convenzioni che produce sofferenza, ma può anche approdare alla catarsi di una vita coerente con la nuova immagine di sé o all’espiazione della colpa, fino all’autodistruzione, superando il divario tra l’immagine di sé e gli impulsi profondi?

Il dramma, ultima opera compiuta ispirata dalle novelle Nel gorgo (1913), Cinci (1932) e La realtà del sogno (1914), venne rappresentato per la prima volta al Teatro Nazionale di Praga il 19 dicembre 1934 e in prima italiana il 13 dicembre 1935 al Teatro Argentina di Roma, anno in cui Luigi Pirandello ricevette il Premio Nobel.

Paolo Valerio ne cura la regia, proseguendo il suo percorso di ricerca psicologica nell’animo umano, dopo La coscienza di Zeno, in cui i protagonisti, ineccepibili rappresentanti della buona società, rivelano ‘non si sa come’ un lato tragicamente irrazionale.

Il conte Romeo Daddi, rispettabile marito di Bice, quasi in sogno ha tradito ‘non si sa come’ la moglie con Ginevra, consorte dell’amico Giorgio Vanzi, e il rievocare l’adulterio gli riporta alla superficie il ricordo di un delitto commesso in gioventù, anch’esso ‘non si sa come’. All’origine dell’omicidio c’è una lucertola uccisa da un ragazzo, alla cui crudeltà Romeo reagisce con una violenza inaspettata, fino a provocarne la morte. La pietà per la piccola creatura diventa pretesto di un assassinio, capovolgendo i parametri dell’etica e instaurando una dicotomia tra azione e intenzione, tematica su cui si sviluppa il dramma pirandelliano. È il ‘delitto innocente’, un’azione inconfessabile in cui sulla razionalità e l’etica prevale l’istinto brutale dell’“io inconsapevole”.

Romeo Daddi ha vissuto per oltre trent’anni nei ranghi delle convenzioni sociali. Allorché prende coscienza della gravità di un’azione giovanile, decide di far cadere la maschera e far emergere il ‘delitto innocente’, desiderandone la punizione. L’essere umano indossa una maschera che occulta la sua vera natura, ma viene giudicato per la maschera che indossa. È il paradosso borghese.

Lo scontro tra colpa, responsabilità, inconscio e istinto scandaglia il lato oscuro che travalica l’autocontrollo e la responsabilità morale: “Non è colpa, se non s’è voluto”.

Tra sogno e follia ogni azione è ammissibile. Sarà la presa di coscienza, dopo lungo tempo, a bramare la punizione.

I due episodi avvenuti ‘non si sa come’ senza il concorso di una precisa volontà sono sfuggiti alla ragione di Daddi che li definisce ‘innocenti’, finché non viene redento dalla consapevolezza, dietro cui si trincera affermando: “Ho bisogno di credere che può accadere a tutti”.

Fulcro della messinscena è il personaggio di Romeo Doddi, che la recitazione di Franco Branciaroli fa deflagrare calibrando il timbro vocale a stigmatizzare una fine crudele e potente. Branciaroli cesella le parole con accenti rochi a tratti petulanti e striduli, modulandole con un ampio registro di intonazioni, frutto di un mestiere e un’esperienza da autentico virtuoso.

Tormentato e seduttivo, mimetizzato sotto una zazzera bianca e occhiali scuri, Branciaroli esprime tutto il suo estro, assecondando con magistrali intonazioni di voce i passaggi emotivi del suo personaggio, a tratti inquieti e a tratti irritanti, fino allo sberleffo finale in cui, dopo il colpo di pistola dell’amico/rivale, pronuncia la battuta “Anche questo è umano”.

Sulla scena scarna di Marta Crisolini Malatesta, occupata soltanto da un divano verde, si muovono i personaggi. L’assenza di scenografia esalta a tutto tondo la recitazione di Alessandro Albertin, Valentina Violo, Ester Galazzi e Francesco Martucci che, sotto le luci di Gigi Saccomandi, man mano lasciano cadere a terra capi di abbigliamento, a simulare la caduta delle maschere del corpo parallelamente alla maschera dell’identità. Romeo Daddi no, lui spoglia totalmente solo il suo inconscio.

Sul fondale il video in bianco e nero di Alessandro Papa proietta immagini marine fluide che evocano i flussi mentali, nelle quali si stemperano volti e paesaggi, compresa la lucertola da cui scaturì il delitto.

La regia di Paolo Valerio riduce tutto all’essenziale.

Dalle note di regia: “È un’opera che scardina il concetto stesso di identità e mette in scena una progressiva e inesorabile distruzione dell’affettività. I personaggi si presentano inizialmente come figure perfettamente integrate in un sistema sociale. Ma sotto questa superficie si muovono forze inconsce che sfuggono al controllo e che, una volta emerse, rendono impossibile ogni ricomposizione. Pirandello anticipa e dialoga profondamente con la psicanalisi freudiana, mostrando individui attraversati da impulsi oscuri, da una dimensione altra che irrompe nella coscienza senza preavviso”.

Tania Turnaturi