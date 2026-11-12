17 novembre, ore 20:30 | Teatro della Pergola

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17 novembre, ore 20:30 | Teatro della Pergola

CINEMA CIELO

ideazione e regia Danio Manfredini

con Patrizia Aroldi, Vincenzo Del Prete, Danio Manfredini, Giuseppe Semeraro

luci Maurizio Viani

suono Marco Olivieri

produzione Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale

Durata: 1h e 20’, atto unico

Danio Manfredini per la prima volta al Teatro della Pergola con Cinema Cielo il 17 novembre, ore 20:30. Autore, attore e regista, tra gli artisti più premiati del teatro contemporaneo italiano, porta in scena uno dei suoi lavori cult più intensi.

Cinema Cielo intreccia la storia dell’omonima sala a luci rosse di Milano, ora chiusa, con il romanzo di Jean Genet Notre Dame des Fleurs. Rievocando i frequentatori di quel cinema, l’artista propone un ritratto poetico e carnevalesco di un’umanità per la quale il sesso è bisogno, evasione, merce, voglia di compagnia e fantasma d’amore.

A Danio Manfredini il Teatro della Toscana dedica una monografia d’autore che si estende a tutte le sale. Dopo Cinema Cielo alla Pergola, nel 2027 sarà al Nuovo Rifredi Scena Aperta il 27 gennaio con Cari spettatori (interpretato da Vincenzo Del Prete e Giuseppe Semeraro) e il 29 gennaio con Tre studi per una crocifissione; sarà al Teatro Era di Pontedera con Cari spettatori il 14 gennaio, nell’ambito del Premio Grotowski. Alla Pergola Manfredini, considerato un maestro grazie alla propria opera artistica e pedagogica, terrà anche il laboratorio per attrici/attori professionisti Studio pratico su repertorio teatrale il 30 gennaio e 1° febbraio nell’ambito del ciclo degli Artifici.

A Danio Manfredini il Teatro della Toscana riconosce, inoltre, il Premio Giuliano Scabia 2026 perché «attraversa i territori della marginalità per trasformare l’alterità in un linguaggio universale che scuota la coscienza collettiva». Il Premio è istituito a cinque anni dalla scomparsa di Scabia con la collaborazione del Teatro Metastasio di Prato, partner la Fondazione Giuliano Scabia, e intende valorizzare esperienze legate a un “teatro utile e proficuo agli esseri umani”, idealità e pratiche, quindi, con una forte ricaduta civile e sociale, capaci di uscire dai canoni per farsi comunità.

C’era una volta a Milano il Cinema Cielo, una sala cinematografica a luci rosse ora chiusa. Lo spettacolo di e con Danio Manfredini, al Teatro della Pergola per la prima volta il 17 novembre, ore 20:30, è ispirato a questo luogo e mette una lente di ingrandimento su un’umanità per la quale il sesso è bisogno, evasione, merce, voglia di compagnia e fantasma d’amore. Lo sguardo dello spettatore è rivolto alla sala cinematografica e spia le presenze che abitano il luogo.

Il sonoro del film è liberamente ispirato al romanzo di Jean Genet Notre Dame des Fleurs e racconta di Louis, che tutti chiamano Divine, dei suoi amanti e di Nostra Signora dei Fiori, seducente assassino. Trasferendo la storia del romanzo in una partitura sonora per quadri e intrecciandola con la vita di un cinema a luci rosse, prende forma un’opera che risuona della poetica genettiana e la aggancia fortemente a una realtà di vita concreta.

L’universo carcerario diventa il buio mondo del cinema, metafora della stessa esclusione, le voci del film si fanno evocazione dello spessore poetico dei personaggi. Lo spettacolo vive dell’incontro di due mondi che si appartengono, indissolubilmente legati: le presenze che abitano il Cinema Cielo fanno riemergere le ombre e il mondo di Genet.

Danio Manfredini è uno dei maestri più intimi e radicali del teatro contemporaneo. Si è formato con il drammaturgo e regista argentino César Brie e l’attrice Iben Nagel Rasmussen dell’Odin Teatret. È autore e interprete di capolavori assoluti come Miracolo della rosa (Premio Speciale Ubu nel 1989 per l’interpretazione), Tre studi per una crocifissione e Al presente (Premio Ubu come miglior attore 1999); lavori corali come Cinema Cielo (Premio Ubu come Miglior regia 2004) e Il sacro segno dei mostri. Nel 2012 esce per l’etichetta indipendente Sotto Controllo il suo primo album Incisioni, in cui è cantante e chitarrista. Diventa poi uno spettacolo e debutta al Teatro Franco Parenti di Milano. Nel 2016 con la stessa etichetta pubblica l’album di inediti Vivere per niente. Nel 2013 riceve il Premio Lo Straniero e anche il Premio speciale Ubu. Dal 2013 al 2016 è direttore dell’Accademia d’Arte Drammatica del Teatro Bellini di Napoli. Nel 2023 vince il Premio Ubu alla Carriera.

Motivazione del conferimento del Premio Giuliano Scabia 2026 a Danio Manfredini Il Premio Giuliano Scabia 2026 va a Danio Manfredini. In lui rivive, con ferocia e tenerezza, lo spirito di un teatro che non si accontenta di illuminare un qualche palcoscenico. Intende, piuttosto, squarciare il velo del mondo per toccare le nostre verità e ferite più umane e profonde. Come Scabia, Manfredini fa del proprio corpo e della propria voce strumenti di indagine civile, tra figure straziate dalla memoria e parole che graffiano l’abisso dell’identità spezzata, per riti scenici che diventano terreno di scontro interiore tra follia e redenzione. I suoi temi ricorrenti – la carne violata, il tempo che corrode, l’amore come ferita aperta – non recitano la sofferenza: la incarnano, restituendola alla comunità come atto di resistenza e cura. Interprete sensibile di una “poetica dello sconfinamento”, Danio Manfredini attraversa i territori della marginalità – in mezzo a vinti, solitari, spettri dei nostri corridoi mentali e sociali – per trasformare l’alterità in un linguaggio universale che scuota, senza consolare, la coscienza collettiva; il suo “artigianato del profondo” è dedizione lenta che rifiuta il consumismo capitalistico, per scavare nel dolore e nella gioia come pittura vivente, lì dove l’attore è un ponte tra visibile e invisibile. In un’epoca di distrazioni e solitudini digitali, Manfredini ci ricorda che il teatro è utile quando è proficuo a noi esseri umani – non per intrattenerci, ma per risvegliarci, per farci sentire vivi nella nostra bellezza fragile. La personale che il Teatro della Toscana gli riconosce nella stagione 2026/2027 ne è un’ulteriore, importante testimonianza. Il Premio Giuliano Scabia intende celebrare urgenze come questa: un’arte che esce dai confini, che si fa comunità, che non teme il caos per generare senso. Il Premio quest’anno va a Danio Manfredini perché la sua arte è una carezza ruvida, un atto d’amore politico, una preghiera laica che continua a chiederci: “Chi è l’Altro?”. Ed è in domande come questa che Giuliano Scabia ancora vive.

Biglietti

Intero

Platea € 37 – Palco € 30 – Galleria € 21

Ridotto Over65 e Convenzioni

Platea € 34 – Palco € 27 – Galleria € 19

Ridotto Soci Unicoop Firenze

Platea € 31 – Palco € 25 – Galleria € 19

Ridotto Under35 e Abbonati

Platea € 31 – Palco € 25 – Galleria € 19

Biglietteria

Via della Pergola n. 30, Firenze

dal lunedì al sabato, dalle ore 10 alle ore 13:30 e dalle ore 15 alle ore 18:30, in occasione degli spettacoli da 1 ora prima dell’inizio della recita

055.0763333 (anche WhatsApp)

pergola@teatrodellatoscana.it