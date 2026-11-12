Verdi Off approda a Los Angeles

Dal 15 al 22 novembre la musica di Giuseppe Verdi farà tappa dall’Italian Excellence Gala & Awards 2026 all’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles, dalle cucine dell’Hollywood Food Coalition fino all’atelier dell’artista Fidia Falaschetti e agli spazi pubblici della Hollywood Walk of Fame, di Venice Beach e di Santa Monica

È il primo capitolo della partnership triennale 2026-2028 con la Italy-America Chamber of Commerce West, un percorso che accompagnerà lo sviluppo del progetto fino ai Giochi Olimpici e Paralimpici del 2028, quando Los Angeles sarà tra i principali palcoscenici del mondo. Un triennio durante il quale l’obiettivo è costruire relazioni durature tra Italia e Stati Uniti, mettendo in connessione istituzioni, imprese, operatori culturali e comunità locali.

LA DIPLOMAZIA CULTURALE DEL TEATRO REGIO DI PARMA / VERDI OFF

Il Teatro Regio di Parma attraverso il Verdi Off arriva a Los Angeles con un’ambizione che va oltre la promozione del patrimonio culturale italiano. Il progetto propone un modello di diplomazia culturale ed economica nel quale la cultura diventa uno strumento concreto per costruire relazioni internazionali, generare opportunità e rafforzare i legami tra il sistema imprenditoriale italiano e il mercato statunitense.

In questa prospettiva, l’alleanza con la Italy-America Chamber of Commerce West assume un significato strategico. Accanto alle istituzioni e agli operatori culturali, il progetto coinvolge imprese italiane interessate a sviluppare nuove opportunità negli Stati Uniti, ad avviare investimenti, ad aprire nuovi canali commerciali o a consolidare relazioni già esistenti. La valorizzazione della cultura italiana diventa così un terreno comune sul quale costruire riconoscibilità, fiducia e nuove occasioni di collaborazione economica.

Non si tratta soltanto di portare all’estero un’eccellenza artistica, ma di mettere a sistema competenze, identità e capacità produttive del territorio, facendo della cultura un elemento di connessione tra istituzioni, imprese e società civile. Un modello che riconosce nella diplomazia culturale una risorsa strategica anche per l’internazionalizzazione del sistema economico italiano.

Nato a Parma nel 2016 come progetto gratuito e aperto a tutti del Festival Verdi, Verdi Off ha portato in dieci anni musica, danza, teatro e arti visive fuori dal teatro, nelle piazze, nei quartieri, nelle scuole e nei luoghi della vita quotidiana. Un’esperienza riconosciuta per la capacità di coinvolgere il tessuto urbano attraverso le arti e la partecipazione civica, che oggi si confronta con una dimensione internazionale, mettendo a disposizione un modello di lavoro e di relazione.

«Il Teatro Regio di Parma attraverso Verdi Off a Los Angeles è la dimostrazione di come la valorizzazione del nostro patrimonio culturale possa contribuire a costruire un modello di relazioni istituzionali, economiche e sociali – dichiara il Sovrintendente della Fondazione Teatro Regio di Parma, Luciano Messi – Insieme alla Italy-America Chamber of Commerce West e a una rete di aziende italiane mettiamo a disposizione del contesto internazionale la nostra esperienza maturata a Parma in oltre dieci anni di lavoro. Vogliamo favorire nuove opportunità di collaborazione tra Italia e Stati Uniti, anche in vista dei Giochi Olimpici del 2028, in aggiunta alla partnership pluriennale con gli International Friends of Festival Verdi con sede a New York».

Dichiara il Presidente della Italy-America Chamber of Commerce West, Marco Giovine: «Los Angeles è una delle città più multiculturali e creative del mondo, un luogo dove comunità, linguaggi e sensibilità diverse convivono e dialogano ogni giorno. È proprio questa dimensione aperta, partecipativa e inclusiva a rendere la città il contesto ideale per il primo percorso oltreoceano di Verdi Off».

«Verdi OFF Los Angeles non si limita a portare la cultura italiana in città», ha dichiarato Genny Nevoso, executive director di IACCW. «Il progetto mette in relazione le comunità italiana e di Los Angeles attraverso le arti, promuovendo occasioni di partecipazione e rendendo accessibili esperienze artistiche anche in luoghi in cui queste opportunità sono spesso assenti».

IL GALA DELL’ECCELLENZA ITALIANA

La settimana si apre domenica 15 novembre, dalle 18.00, al Taglyan Complex con l’Italian Excellence Gala & Awards, l’appuntamento annuale con cui la Italy-America Chamber of Commerce West, la Camera di Commercio Italo-Americana della costa occidentale degli Stati Uniti, celebra personalità, imprese e organizzazioni che contribuiscono a valorizzare l’eccellenza italiana e italo-americana nell’economia, nella cultura, nell’innovazione e nella vita sociale. Una serata che riunisce imprenditori, dirigenti, investitori, rappresentanti istituzionali, protagonisti del mondo dello spettacolo e personalità della cultura, e che per la prima volta vede Verdi Off nel ruolo di Presenting Partner. Premiati dell’edizione 2026 sono Petra Conti ed Eris Nezha, già primi ballerini del Teatro alla Scala, del Boston Ballet e del Los Angeles Ballet e oggi alla guida di Hollywood Ballet, la compagnia da loro fondata nel 2023; Sasha Vujacic, ex cestista sloveno cresciuto nelle giovanili di Udine e due volte campione NBA con i Los Angeles Lakers; Valter Longo, biogerontologo italo-americano, direttore del Longevity Institute della University of Southern California.

La serata si apre con il red carpet e la cocktail reception, prosegue con la cena di gala firmata dallo chef Enrico Bergonzi di PQR – Parma Quality Restaurants e ha il suo momento centrale nella cerimonia di premiazione. Il programma artistico di Verdi Off Los Angeles trasforma la serata in un racconto immersivo dedicato a Verdi e a Parma, attraverso le musiche del Trovatore e Nabucco, il videomapping e la live visual art di Imaginarium, con Francesca Pasquinucci e Davide Giannoni, e le performance del Pasadena Civic Ballet e di Hollywood Ballet. Protagonisti anche i giovani musicisti dell’Education Through Music – Los Angeles Honors Choir, con una nuova interpretazione di «Va, pensiero» dal Nabucco.

TRA TAVOLA, EDUCAZIONE E ARTE CONTEMPORANEA

Lunedì 16 novembre, dalle 18.00, l’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles ospita Verdi. Terra, Musica, Tavola, un’esperienza immersiva e multidisciplinare che racconta Verdi oltre il mito del Maestro: l’uomo, i suoi luoghi, gli affetti e il legame profondo con la terra e la tavola. L’appuntamento si inserisce nella Settimana della Cucina Italiana nel Mondo e nell’evento inaugurale ufficiale promosso dal Consolato Generale d’Italia a Los Angeles, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura e la Italy-America Chamber of Commerce West. In quattro atti, La Terra, La Casa, La Spalletta e Il Teatro, musica, parola, immagini, videomapping e cultura gastronomica compongono un percorso sensoriale fatto di narrazione, performance e assaggi, con live visual art, arrangiamenti e direzione musicale di Francesca Pasquinucci e Davide Giannoni – Imaginarium e testi e ricerca filologica di Verdi Off. Il programma vede il coinvolgimento di Parma Welcome, Fidenza Village, Parma Quality Restaurants e Parma, io ci sto!, contribuendo a presentare Parma e il suo territorio anche come destinazione culturale e turistica.

Martedì 17 novembre, dalle 17.00, nell’ambito della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, A Taste of Verdi porta il percorso di formazione alimentare di Verdi Off, a cura dello chef Enrico Bergonzi di PQR, ai cuochi della Hollywood Food Coalition, organizzazione senza scopo di lucro fondata nel 1987 che contrasta la fame e lo spreco alimentare. Ogni sera, tutto l’anno, la onlus serve pasti caldi e nutrienti a chi ne ha bisogno, senza chiedere documenti né prova del reddito. Insieme, i cuochi creeranno un piatto per gli ospiti della struttura che racconti il territorio caro a Verdi, unendo tradizione, qualità delle materie prime e principi di una sana e buona alimentazione, con il contributo di partner come De Cecco e il Consorzio del Parmigiano Reggiano.

Mercoledì 18 novembre, dalle 16.00, Verdi Kids Go West! fa tappa a El Centro del Pueblo, realtà non profit nata nel 1974 nel quartiere di Echo Park, che accompagna bambini, giovani e famiglie con attività educative, sociali, ricreative e di prevenzione della violenza. Verdi Off propone qui due laboratori: uno creativo dedicato alle arti visive, a cura di Francesca Pasquinucci – Imaginarium, e uno di danza e movimento a cura di Petra Conti, su arie tratte da Nabucco, Aida, Traviata, Trovatore e Rigoletto. Due occasioni di incontro, espressione personale e dialogo interculturale, nel nome del Maestro.

Venerdì 20 novembre, alle 19.00, Verdi Off After Dark apre il progetto alle nuove visioni dell’arte contemporanea con una serata di gala nell’atelier di Fidia Falaschetti, artista di respiro internazionale e di origini marchigiane, nell’Arts District di Los Angeles. L’incontro si inserisce nel progetto FEED YA, la serie di appuntamenti ideata dall’artista che mette in relazione arte e convivialità, e propone una cena riservata su invito in cui arte contemporanea, musica e cucina della tradizione marchigiana dialogano tra loro

VERDI TAKES LA: LA MUSICA IN STRADA

Il finale è all’aperto, tra la gente. Sabato 21 novembre Verdi Takes LA porta un flashmob tra Venice Beach e Santa Monica Pier, a cura di Imaginarium e del Pasadena Civic Ballet: le musiche di Trovatore e Traviata incontrano la street dance, mettendo a confronto il compositore simbolo dell’opera lirica e l’energia della cultura urbana americana. Domenica 22 novembre il flashmob di Education Through Music, a cura di Imaginarium, si sposta tra Hollywood Walk of Fame e Lake Hollywood Park e trasforma luoghi pubblici e iconici della California in palcoscenici a cielo aperto, con protagoniste anche le giovani realtà musicali del territorio formate da artisti di Verdi Off.