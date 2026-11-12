“Ramificazioni festival” con “Brecce” nel segno della danza

In scena il 14 e il 21 novembre all'auditorium di Fiadelfia (VV) tra spettacoli di danza, incontri con gli artisti e attività di formazione

Anche per la nuova stagione teatrale 2026-27, Dracma si apre al mondo della danza, inserendo nel cartellone di BRECCE due interessanti appuntamenti da non perdere. Gli spettacoli, a cura di Ramificazioni Festival, si svolgeranno all’Auditorium Comunale di Filadelfia(Vibo Valentia), sabato 14 e sabato 21 novembre alle 19:30.

Cosa potrebbe succedere se il minimalismo spirituale di Arvo Pärt incontrasse quello dal mutamento costante di David Bowie? In scena sabato 14 novembre Arvo Pärt vs David Bowie, concept e coreografia di Roberta Ferrara e Gianni Notarnicola, con i danzatori e le danzatrici Anabel Barotte Moreno, Tonia Laterza, Daniela Santoro, Alberto Tafuni, Bakit Zerilli, disegno luci Claudio Carulli, costumi Franco Colamorea, produzione Equilibrio Dinamico, con il supporto di Ministero della Cultura, Regione Puglia, coproduzione Orsolina28 Art Foundation, Dap Festival.

Un incontro tra due universi musicali differenti che si intrecciano per esplorare le diverse dimensioni dell’esperienza umana. Atmosfere spirituali e introspettive si fondono in Arvo Pärt, mentre forza visionaria e continue trasformazioni identitarie, appartengono all’essere di David Bowie. Due mondi sonori che prendono forma attraverso la danza, dando vita a scenari emotivi che si muovono tra ricordi, cambiamento, assenza e rinascita.

La ricerca ha preso forma grazie al rinnovato incontro artistico tra Roberta Ferrara, fondatrice, direttrice artistica e coreografa residente di Equilibrio Dinamico Repertoire Dance Company, e Gianni Notarnicola, che ritorna in Equilibrio Dinamico come coreografo, dopo aver ricoperto, nella compagnia, il ruolo di danzatore.

Il secondo appuntamento di Ramificazioni Festival vedrà in scena, sabato 21 novembre, sempre alle 19:30, Canto per un mito senza tempo – Eterno Pino, di ResExtensa Dance Company, regia, ideazione e direzione Elisa Barucchieri, coreografie Elisa Barucchieri in collaborazione con la compagnia, assistente alla direzione Moreno Guadalupi, interpreti Moreno Guadalupi, Veronica Biondini, Federica Vitellozzi, Camilla Paris, Andrea Tenerini, disegno luci Danilo Milillo, musiche selezione dal repertorio di Pino Daniele, produzione ResExtensa Dance Company / Porta d’Oriente – Centro di Produzione della Danza.

Un omaggio a Pino Daniele, per un viaggio tra la città del cantautore, e il mondo blues e quello mediterraneo, che ci porterà a scoprire la vita poetica di un artista indimenticabile, e la sua musica, ancora capace di suscitare emozioni e stimolare riflessioni. Un intreccio tra musica, danza, immagini e luci, che non vuole essere il ritratto di qualcosa che non c’è più, ma un incontro con ciò che ancora è vivo.

Durante le date del 14 e del 21 novembre, inoltre, si svolgerà, dalle 16:00 alle 19:00, Corpi in dialogo, Percorsi di ricerca, formazione e incontro attraverso le arti performative contemporanee, progetto, in collaborazione con Dracma, di Ramificazioni Festival, il primo festival della danza d’autore in Calabria. Condotto da Filippo Stabile, danzatore, coreografo, fondatore e direttore artistico di Ramificazioni Festival, il progetto vede incontri con gli artisti degli spettacoli serali e attività formative aperte a danzatori, attori, performer e appassionati dai 15 anni in su, ma anche a chi desidera soltanto esplorare, confrontarsi e formarsi.

Tutti gli spettacoli di BRECCE sono organizzati da Dracma, con il sostegno di Mic, Regione Calabria e il Comune di Filadelfia.

Per info su abbonamento e biglietti, visitare il sito www.dracma.org