Danzainfiera 2026

20.700 presenze complessive, più di 100 giornalisti e media accreditati, 949 i docenti coinvolti, quasi 11.200 presenze di danzatrici e danzatori sui palchi e nelle aule in Fortezza che hanno partecipato con entusiasmo ed energia agli oltre 370 eventi in programma a questa edizione di DIF, dal titolo Believe. Dance to become, che ha chiuso i battenti domenica 22 febbraio.

Danzainfiera rappresenta una formula unica in Europa che fonde alta formazione, spettacolo, concorsi e audizioni e una sezione espositiva commerciale, mettendo in dialogo artisti, scuole, compagnie, brand e pubblico.

Sul fronte delle presenze di compratori quasi 500 i buyer arrivati a Dif, in linea con i numeri di un anno fa, dei quali il 52% esteri da circa 50 paesi. La classifica dei mercati esteri vede in testa la Spagna, seguita da Francia, Grecia, Germania, Polonia, Stati Uniti, Belgio, Regno Unito, Svizzera, Giappone, Turchia, Paesi Bassi.