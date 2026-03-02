Danza/Balletto

Danzainfiera 2026

Danzainfiera 20 - 20-22 febbraio 2026
Grandi numeri per la ventesima edizione di DIF: oltre 20.700 le presenze.
Aumentano i consensi del pubblico e degli addetti ai lavori: quasi 11.200 le presenze di ballerine e ballerini, circa 500 i buyer provenienti da 50 paesi.
20.700 presenze complessive, più di 100 giornalisti e media accreditati949 i docenti coinvolti, quasi 11.200 presenze di danzatrici e danzatori sui palchi e nelle aule in Fortezza che hanno partecipato con entusiasmo ed energia agli oltre 370 eventi in programma a questa edizione di DIF, dal titolo Believe. Dance to become, che ha chiuso i battenti domenica 22 febbraio.

Danzainfiera rappresenta una formula unica in Europa che fonde alta formazione, spettacolo, concorsi e audizioni e una sezione espositiva commerciale, mettendo in dialogo artisti, scuole, compagnie, brand e pubblico.

Sul fronte delle presenze di compratori quasi 500 i buyer arrivati a Dif, in linea con i numeri di un anno fa, dei quali il 52% esteri da circa 50 paesi. La classifica dei mercati esteri vede in testa la Spagna, seguita da FranciaGreciaGermaniaPoloniaStati UnitiBelgioRegno UnitoSvizzeraGiapponeTurchiaPaesi Bassi.
“Siamo molto soddisfatti di questa 20° edizione, per l’atmosfera e l’energia speciali. DIF è sempre di più un appuntamento irrinunciabile per i giovani e i professionisti del mondo della danza, in tutte le sue anime, e per i brand e gli operatori che dettano le tendenze del settore.” 
Raffaello Napoleone
amministratore delegato di Pitti Immagine
