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Schio Grande Teatro 2026/2027

Redazione
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Mancano pochissime ore:
domani si parte!
 

Da domani, sabato 17 ottobre alle ore 10:00, aprono ufficialmente le vendite dei biglietti per i singoli spettacoli della stagione Schio Grande Teatro 2026/2027. Potrai acquistare i tuoi biglietti comodamente online su Vivaticket oppure di persona alla biglietteria del Teatro Civico.

 

COSA TI ASPETTA IN QUESTA STAGIONE?

Quest’anno in scena troverai i grandi interpreti del teatro e della satira, alcune tra le più apprezzate compagini orchestrali, i narratori di teatro civile e gli spettacoli di teatro contemporaneo pluripremiati.

I protagonisti della scena teratrale: Elio Germano e Teho Teardo, Alessandro BergonzoniEmma DanteFrancesco Mandelli, Valerio Aprea e Makkox, Tindaro Granata, Maria Paiato, Gaia Nanni con la regia di Giuliana Musso, Stivalaccio Teatro e molti altri.

 

Gli artisti della musica: l’Orchestra di Fondazione Arena di Verona con Sergei Nakariakov, Luca Dell’Anna Quartet feat. Mauro Negri, Andrea Filippi e I Notturni, l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta e i percorsi intimi di Civico da Camera.

Ti ricordiamo che i biglietti per gli spettacoli Fuori Abbonamento (Pinocchio, Una Notte per Faber, Baby Reindeer e il Concerto di Capodanno) sono già disponibili e in vendita!
 

Card Under 35 e Campus Card per le nuove generazioni di spettatori!
 

Se sei un giovane spettatore, dal 17 ottobre puoi sottoscrivere una delle card speciali pensate appositamente per te (al massimo 1 spettacolo al Teatro Astra):

 

CARD UNDER 35 (3 spettacoli a scelta) Settore unico € 36
Per gli spettatori under 35

 

CAMPUS CARD (3 spettacoli a scelta) Galleria o loggione € 21
Per gli studenti degli Istituti Superiori

 

Puoi comporre il tuo abbonamento personalizzato scegliendo tra tutti gli spettacoli della stagione ad eccezione del Concerto di Capodanno e dello spettacolo Paso Doble.
 

Sabato 17 ottobre ore 18.00 – Teatro Civico

DAVIDE IODICE

SCUOLA ELEMENTARE DEL TEATRO

Pinocchio – che cos’è una persona?

“Pinocchio e l’intera compagine simbolica della favola sembrano incarnare tutte le caratteristiche di un’adolescenza incomprensibile, incompresa, nel cui tormento a tratti gioiosamente furioso, a tratti cupo e irredimibile, si specchia una società di adulti da macchietta o in rovina.”

Al Teatro Civico domani andrà in scena “Pinocchio – che cos’è una persona?“, risultato del percorso di ricerca del regista Davide Iodice che ha posto la connessione tra arte e inclusione sociale al centro del proprio lavoro. In scena, 22 interpreti rileggono alcuni frammenti della celebre fiaba di Collodi intravedendo in Pinocchio il diverso, tutti i diversi, con la loro carica anarchica e dirompente.

Lo spettacolo è realizzato nell’ambito di “Colibrì 2026 – Festival della Bellezza Rivelata” di Arteven Circuito Multidisciplinare Regionale.

Biglietti

Platea e palchi I ordine

Intero €22,00 Ridotto over 65 €20,00 | Ridotto under 35 €14,00

Galleria, palchi II ordine e loggione

 

Intero €18,00 Ridotto over 65 €16,00 | Ridotto under 35 €13,00

‍BIGLIETTERIA

Dal 26 settembre all’8 novembre la biglietteria sarà aperta dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18.30 e il sabato mattina dalle 10 alle 12. Il giorno dello spettacolo la biglietteria apre un’ora prima dell’inizio.

Teatro Civico

via Pietro Maraschin n. 19 – Schio (VI)

Email: info@teatrocivicoschio.it

Tel.: 0445 525577 | WhatsApp: 353 4463204

info@teatrocivicoschio.it | biglietteria@teatrocivicoschio.it
 

Fondazione Teatro Civico di Schio – Teatro Civico

via Pietro Maraschin, 19 36015 Schio VI

Tel 0445 525577

Partita Iva: IT02441100241
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