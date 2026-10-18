Schio Grande Teatro 2026/2027

Sabato 17 ottobre ore 18.00 – Teatro Civico
DAVIDE IODICE
SCUOLA ELEMENTARE DEL TEATRO
Pinocchio – che cos’è una persona?
“Pinocchio e l’intera compagine simbolica della favola sembrano incarnare tutte le caratteristiche di un’adolescenza incomprensibile, incompresa, nel cui tormento a tratti gioiosamente furioso, a tratti cupo e irredimibile, si specchia una società di adulti da macchietta o in rovina.”
Al Teatro Civico domani andrà in scena “Pinocchio – che cos’è una persona?“, risultato del percorso di ricerca del regista Davide Iodice che ha posto la connessione tra arte e inclusione sociale al centro del proprio lavoro. In scena, 22 interpreti rileggono alcuni frammenti della celebre fiaba di Collodi intravedendo in Pinocchio il diverso, tutti i diversi, con la loro carica anarchica e dirompente.
Lo spettacolo è realizzato nell’ambito di “Colibrì 2026 – Festival della Bellezza Rivelata” di Arteven Circuito Multidisciplinare Regionale.
Biglietti
Platea e palchi I ordine
Intero €22,00 Ridotto over 65 €20,00 | Ridotto under 35 €14,00
Galleria, palchi II ordine e loggione
Intero €18,00 Ridotto over 65 €16,00 | Ridotto under 35 €13,00