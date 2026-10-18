Da domani, sabato 17 ottobre alle ore 10:00, aprono ufficialmente le vendite dei biglietti per i singoli spettacoli della stagione Schio Grande Teatro 2026/2027. Potrai acquistare i tuoi biglietti comodamente online su Vivaticket oppure di persona alla biglietteria del Teatro Civico. COSA TI ASPETTA IN QUESTA STAGIONE? Quest’anno in scena troverai i grandi interpreti del teatro e della satira, alcune tra le più apprezzate compagini orchestrali, i narratori di teatro civile e gli spettacoli di teatro contemporaneo pluripremiati. I protagonisti della scena teratrale: Elio Germano e Teho Teardo, Alessandro Bergonzoni, Emma Dante, Francesco Mandelli, Valerio Aprea e Makkox, Tindaro Granata, Maria Paiato, Gaia Nanni con la regia di Giuliana Musso, Stivalaccio Teatro e molti altri. Gli artisti della musica: l’Orchestra di Fondazione Arena di Verona con Sergei Nakariakov, Luca Dell’Anna Quartet feat. Mauro Negri, Andrea Filippi e I Notturni, l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta e i percorsi intimi di Civico da Camera. Ti ricordiamo che i biglietti per gli spettacoli Fuori Abbonamento (Pinocchio, Una Notte per Faber, Baby Reindeer e il Concerto di Capodanno) sono già disponibili e in vendita!