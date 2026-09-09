CucuFestival 2026: successo con oltre 5.000 spettatori

La sedicesima edizione del CucuFestival 2026 si chiude a Roana con oltre 5.000 spettatori, dieci compagnie e sedici spettacoli nelle sei frazioni.

Si è conclusa domenica 30 agosto 2026, con lo spettacolo Doppie Punte della Compagnia Duo Bau alla Fonte degli Elfi di Tresché Conca, la sedicesima edizione del CucuFestival, la rassegna di teatro di strada e circo contemporaneo promossa e coordinata dal Comune di Roana (Vicenza), organizzata da Carichi Sospesi Aps con la direzione artistica di Marco Caldiron. In quattro giorni, dal 27 al 30 agosto, il festival ha portato nelle sei frazioni del comune sedici spettacoli di dieci compagnie provenienti da Italia, Francia, Togo e Argentina, con ingresso gratuito a tutti gli appuntamenti e oltre 5.000 spettatori complessivi. Le condizioni meteorologiche hanno permesso di svolgere regolarmente all’aperto l’intero programma, tra piazze, prati e aree boschive del territorio.

CucuFestival 2026: le voci dell’amministrazione e della direzione artistica

A commentare i risultati della rassegna è Marzia Rigoni, assessore al turismo del Comune di Roana:

«Il successo di questa edizione del Cucù Festival conferma il valore di una manifestazione consolidata che, pur mantenendo salde le proprie radici, dimostra una straordinaria capacità di rinnovarsi ogni anno. La presenza di dieci compagnie internazionali e la realizzazione di sedici spettacoli distribuiti capillarmente nelle nostre sei frazioni testimoniano la costante evoluzione di una proposta promozionale e culturale di livello per il nostro comune. Favorito da condizioni meteorologiche ottimali, che hanno permesso di svolgere gli spettacoli all’aperto nei luoghi più suggestivi del nostro territorio, tra boschi e prati capaci di offrire scenografie naturali mozzafiato, l’evento ha registrato una grande affluenza e un’elevata partecipazione di residenti e visitatori»

Sul bilancio artistico dell’edizione, e sul rapporto tra spettacoli e paesaggio, interviene il direttore artistico Marco Caldiron:

«Il bilancio di questa edizione conferma quanto il festival sappia mettere in relazione linguaggi scenici differenti, dal circo contemporaneo alla danza aerea, dalla comicità fisica al teatro itinerante, con gli spazi naturali che li accolgono. Nei boschi, nei prati e nelle piazze delle frazioni di Roana il pubblico non ha semplicemente assistito agli spettacoli, ma li ha attraversati, spostandosi insieme agli artisti lungo i percorsi allestiti per l’occasione. È in questo scambio diretto tra performance, paesaggio e comunità che il CucuFestival costruisce ogni anno la propria identità, ed è da qui che ripartiamo per lavorare alla prossima edizione»

Il percorso del CucuFestival 2026 nelle sei frazioni di Roana

Il percorso ha attraversato le sei frazioni del comune. Si è aperto giovedì 27 agosto al Parco delle Leggende di Cesuna con Manshula Circo, Afuma e manoAmano Circus Company, ed è proseguito venerdì 28 tra Camporovere, con il debutto al festival del mimo Enrico Mazza, e Canove.

Sabato 29 ha concentrato la giornata più densa del programma, con il percorso itinerante di Circo Zoé nei boschi di Mezzaselva, tre spettacoli al Laghetto di Roana, tra cui Mastro Bolla e il Duo Edere, e la serata della Cie ZeC in piazza Santa Giustina. La sedicesima edizione si è quindi chiusa domenica 30 alla Fonte degli Elfi di Tresché Conca, con le repliche del Circo Paccö e del Duo Edere e lo spettacolo conclusivo del Duo Bau.

La rassegna è stata promossa e coordinata dal Comune di Roana e organizzata da Carichi Sospesi Aps, con la direzione artistica di Marco Caldiron e la collaborazione delle Pro Loco del territorio cimbro. Tutti gli appuntamenti si sono svolti a ingresso gratuito.

Informazioni

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