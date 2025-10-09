“Grazie Luigi”, Stagione Teatrale 2025 Astichello

L’eclettica rassegna teatrale organizzata dalla compagnia Astichello si svolgerà al Teatro Roi nei mesi di ottobre, novembre e dicembre

Stagione Teatrale 2025:

Si parte sabato 11 ottobre con l’omaggio al drammaturgo Luigi Lunari “Grazie Luigi”, una selezione teatrale tratta dalle sue opere più

significative ma non solo… Tutto pronto per il primo appuntamento della rassegna Stagione Teatrale 2025, organizzata dalla compagnia Astichello che si terrà al Teatro Roi di Monticello Conte Otto (frazione di Cavazzale, provincia di Vicenza): sabato 11 ottobre ore 21 si aprirà con “Grazie Luigi”, omaggio all’opera del drammaturgo Luigi Lunari che alterna selezioni dalle sue opere più importanti portate in scena

dalle compagnie La Ringhiera e Astichello ma anche musica insieme ai 4 Seven Gnoms e 1 Canzoniere, essendo stato il celebre drammaturgo milanese anche paroliere per i Gufi, gruppo che ha fatto la storia del cabaret nostrano tra gli Anni ’60 e ’70. Lo spettacolo inaugura un’eclettica rassegna resa possibile anche grazie al contributo di alcune realtà imprenditoriali del vicentino ed è costituita da nove spettacoli tra ottobre e dicembre: “Nella rassegna sarà incluso un ciclo di quattro appuntamenti dedicati a Lunari – evidenzia Zordan in veste di direttore artistico – unitamente a una selezione di opere che spaziano dai Classici al musical, dal dramma alla commedia e fino a tre conferenze-spettacolo nei mesi di novembre e dicembre”.Si proseguirà dunque sabato 18, sabato 25 ottobre e sabato 1 novembre rispettivamente con gli spettacoli “Il canto del cigno” (compagnia La Ringhiera), “L’imprevisto” (Gad Amici del Teatro) e “Nel nome del padre” (La Corte dei Folli), tutti lavori di Lunari che ben espongono la felicità della sua scrittura drammaturgica e l’intensità emotiva con la quale conduceva lo spettatore nell’universo dei sentimenti umani. Sabato 8 novembre il pluripremiato giallo “Trappola per un uomo solo” della Compagnia dell’Orso e, a seguire, sabato 15 novembre, un ulteriore allestimentopremiato a livello nazionale e cioè il “Cyrano De Bergerac” ripensato da L’Archibugio. Sabato 22 novembre sarà la volta del musical, grazie alla compagnia Ttm Triple Threat Musical che porterà in scena “Tapsteps to Broadway”. Sabato 29 novembre “Uomini sull’orlo di una crisi di nervi” di La Bottega dei Rebardò e, per concludere, sabato 6 dicembre, “Un problema alla volta” de La Trappola.

Biglietto euro 10 (posto numerato); ingresso gratuito per gli under 15. Abbonamento ai 9 spettacoli a euro 70. Info, prenotazioni e prevendita: 333 2413381, telefonando il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 17 alle 19