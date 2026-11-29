In scena al Teatro Ambra Jovinelli di Roma fino al 6 dicembre 2026

Malinconia, ironia, struggimento si dipanano in un gioco di detto e non detto tra i componenti di una famiglia (anche defunti), sull’onda di considerazioni intorno alla fragilità della vecchiaia, alla nostalgia del sentimento coniugale, ai dissidi tra generazioni.

Le parole fluiscono nella normalità di un colloquio familiare in merito alla decisione drastica di un uomo anziano, che sente addosso il peso e l’usura degli anni.

L’Agnus Dei di Bach satura l’aria e si posa sull’arredamento ibrido della stanza: alle pareti manifesti un po’ lacerati di Topolino, Paperino, Pluto, Qui Quo e Qua che l’uomo ha tentato di staccare senza riuscirci, qualche poltrona, libri accatastati a terra e sulla scrivania.

Era la camera dei nipoti, dove il nonno si è trasferito lasciando a loro la sua più grande. I manifesti alle pareti ormai gli fanno compagnia e gli danno serenità.

Si intrecciano alle note le parole che il professore rivolge alla moglie, morta in giovane età, che egli vede come presenza reale al suo fianco.

Al monito della donna di riflettere sulla decisione di andare in una casa di riposo ribatte che è necessario, per non intralciare la vita del figlio.

I vecchi non possono coltivare sogni, non si realizzeranno perché gli manca il futuro e non possono aspirare alla felicità, che è un sentimento che riguarda il passato e vive solo nel ricordo. I progetti sono dei giovani, afferma con convinzione.

La valigia è aperta, in attesa del figlio che lo accompagnerà a Villa Delizia.

La donna si rammarica di aver lasciato il marito così presto e di non potergli essere di conforto e sostegno nell’affrontare i malanni della vecchiaia. Tra ironie, rimpianti, inquietudine, tenerezze e piccole verità, il colloquio assume toni struggenti e canzonatori. È il bilancio di una vita, tra le spire di paure ed emozioni, guidato adesso dal desiderio di non essere un peso per la famiglia del figlio, timori che la moglie non può capire non avendo conosciuto la vecchiaia.

Quando il figlio arriva, chiude frettolosamente il bagaglio e incita il padre ad andare, prima che se ne accorgano i nipoti, che potrebbero dispiacersi. Gli si racconterà poi qualcosa di credibile.

L’anziano padre tergiversa, canzonatorio e provocatore, rievoca piccoli inganni del passato mettendoli in burla, tenta di scuotere i sentimenti del figlio, che ha un tentennamento. Ma l’uomo è determinato, nessun ripensamento, solo amara rassegnazione.

Si spengono le luci sulla Cantata BWV 115 di Bach.

Poi, da una grande nuvola di fumo bianco che invade il palcoscenico spunta la macchinina di Paperino, la mitica 313 del fumetto, su cui scorrazza l’anziano professore agguantando oggetti calati dall’alto. Ecco un bersaglio con la faccia della direttrice contro il quale scagliare frecce, una pianta di basilico da innaffiare, l’album delle fotografie di famiglia, i fumetti dei nipoti.

È come in collegio, un vecchio fra tanti, non bisogna dare fastidio e accettare le cure. L’uomo non parla con nessuno, ascolta solo la musica in cuffia e non si rivolge più alla moglie per non farla stare lì dentro, tra il fruscio dei passi strascicati sul pavimento, le voci dei morti che cantano nei tubi dell’acqua e i gorgoglii durante i pasti.

Pensa con malinconico struggimento a quando arriverà il suo momento: gli piacerebbe fosse a Natale, col grande albero illuminato in piazza, mentre volteggia la neve su Paperopoli, e “il copriorecchie a batuffolo che stringe delicatamente le tempie, come la carezza di un figlio bambino”.

Nevica sul Corale di Bach. Sipario.

Il testo di Furio Bordon, drammaturgo e regista triestino, fu l’ultimo omaggio al teatro di Marcello Mastroianni nel 1995, e divenne un successo della drammaturgia contemporanea, tradotto in venti lingue, rappresentato in trenta paesi e molto premiato.

Alessandro Haber colora di variegate sfumature il personaggio del professore, con sobrietà priva di enfasi o retorica. La difficoltà di deambulare non costituisce un impedimento, ma diventa parte integrante della vecchiaia rappresentata in scena, limite fisico e confine emotivo che lo racchiude dentro la macchina giocattolo, a tracciare ghirigori con la malinconia della fragilità consapevole.

Silvia Siravo delinea la moglie per riduzione, con la delicatezza di un personaggio sospeso tra il ricordo venato di malinconia e la presenza ironica. Francesco Godina propone un figlio frettoloso e sarcastico, forse attraversato da qualche senso di colpa.

La regia di Paolo Valerio non prevarica, ma accompagna con discrezione il fluire della memoria lasciando al centro l’artista e la persona, consapevole della solitudine nel lungo e commovente monologo finale dentro la vettura di Paperino, coniugando amara realtà e visione onirica.

Scene e costumi di Francesca Tunno, luci di Gigi Saccomandi.

Tania Turnaturi