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Teatro Puccini Stagione Teatrale 2026/2027
programmazione gennaio 2027
Giovedì 14 gennaio ore 21.00
Elastica presenta
SILVIA BENCIVELLI e DARIO VERGASSOLA
MEDICINA SPERICOLATA
Un viaggio tra scienza, coraggio e ironia Cosa spinge un medico a iniettarsi un batterio ignoto o a infilarsi un catetere nel cuore? Orgoglio? Follia? O una disperata forma di amore per l’umanità? Medicina Spericolata è un talk-show teatrale che trasforma la storia della medicina in
un’epica avvincente – un’affascinante e necessaria “epica del ricercatore” – dove il rigore della divulgazione scientifica incontra l’improvvisazione comica e l’arte visiva. Sul palco, la giornalista scientifica Silvia Bencivelli guida il pubblico alla scoperta delle vite
di quegli scienziati che hanno usato il proprio corpo come laboratorio, storie di ‘auto- esperimenti’ nati spesso dallo sconforto di veder morire i pazienti senza poter far nulla. A rompere gli indugi e a ‘mettere alle strette’ la scienziata interviene il comico Dario Vergassola che, con la sua ironia tagliente e il suo stile incalzante, costringe Bencivelli a rivelare i dettagli più scabrosi, umani e sorprendenti di queste imprese, trasformando una lezione di storia in un momento di intrattenimento colto e travolgente.
I settore € 25,00
II settore € 20,00
Venerdì 15 gennaio ore 21.00
Compagnia Lombardi-Tiezzi presenta
SABRINA SCUCCIMARRA
WEEK END
di Annibale Ruccello
e con Manuel Severino e Matteo D’Incoronato
scene Alessandra Solimene
costumi Easy Costumes
luci Alessio Pascale
aiuto regia Matteo D’Incoronato
produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi in collaborazione con Ass. Cult. Padiglione Ludwig
Il fine settimana di una professoressa di lingue, di origini meridionali, trapiantata a Roma: Ida. Una zitella acida e zoppa, sola, nella cui giornata, fatta di piccoli e grotteschi ritiquotidiani, s’insinua qualcosa di torvo…. La donna seduce Narciso, un idraulico più giovane di lei, e sembra avere macabri istinti sessuali anche su Marco, un adolescente a cui è solita dare ripetizioni pomeridiane. La casa, unico ambiente della pièce, sembra rispecchiare i suoi frammenti identitari, assumendo così un aspetto triste, sinistro, macabro ed inquietante; in realtà, l’autore si diverte con lo spettatore, e sembra volerne sfidare l’indole voyeuristica e la tendenza a giudicare. Ruccello, infatti, definisce questo testo un esperimento sullo spettatore.
Stagione Teatrale 2026/2027 / gennaio 2027 Le scene, una dopo l’altra, svelano un diverso aspetto dei personaggi, offrendo loro un’altra
possibilità, un’umanità toccante e profonda, che disorienta via via qualunque affrettata valutazione. La solitudine di Ida acquista man mano una struggente vitalità.
Martino D’Amico
I settore € 25,00
II settore € 20,00
Sabato 16 gennaio ore 21.00 BRUNA UNA TRILOGIA
Tedavi ’98 presenta
ALESSANDRO RICCIO
BRUNA È LA NOTTE
scritto e diretto da Alessandro Riccio
e con Alberto Becucci
Non tutti sono sorridenti e gentili.
E nemmeno si preoccupano di piacere agli altri.
Bruna è una ex cantante di locali di serie B che canta canzoni che nessuno ha mai sentito.
Ma che lasciano a bocca aperta. Non chiedetele di spegnere la sigaretta perennemente
accesa nella sua bocca né tantomeno di cantare "Una rotonda sul mare" perché la sua
reazione potrebbe essere pericolosa…
Alessandro Riccio e Alberto Becucci tornano di nuovo in scena per uno spettacolo
musicale e toccante.
I settore € 17,40
II settore € 13,00
Venerdì 22 gennaio ore 21.00
Savà Produzioni Creative presenta
GIORGIO MARCHESI e SIMONETTA SOLDER
L’AMANTE
di Harold Pinter
traduzione Alessandra Serra
regia Veronica Cruciani
Sarah e Richard sono una coppia borghese che mantiene vivo il proprio matrimonio
attraverso un rituale ambiguo: ogni pomeriggio, lei riceve la visita del suo amante, con la
tacita approvazione del marito. Ma chi è davvero l’amante? E fino a che punto il gioco può
restare sotto controllo?
L’Amante, testo emblematico di Harold Pinter, mette in scena un rapporto di coppia
fondato sull’ambiguità, sul potere della parola e sul sottile equilibrio tra controllo e perdita.
Un meccanismo teatrale raffinato e inquietante, in cui l’intimità diventa terreno di
negoziazione e il linguaggio si trasforma in strumento di seduzione e di minaccia.
I settore € 30,00
II settore € 25,00
Lunedì 25 e martedì 26 gennaio ore 21.00
Vivo concerti presenta
MICHELA GIRAUD
FISICAMENTE MI PIACCIONO TUTTI
Quarant’anni, un nuovo spettacolo e nessuna intenzione di diventare improvvisamente
adulti.
Con “Fisicamente mi piacciono tutti”, Michela Giraud torna sul palco con un nuovo
monologo di stand-up comedy tra sarcasmo, autoironia e verità scomode.
Stagione Teatrale 2026/2027 / gennaio 2027 Si parla di corpi che cambiano, desideri che cambiano, fragilità, assurdità della vita
quotidiana e di quella strana fase in cui tutti si aspettano che tu abbia finalmente capito
come funziona la vita.
I biglietti sono esauriti
Venerdì 29 e sabato 30 gennaio ore 21.00
A.GI.DI. e Teatro Franco Parenti presentano
PAOLO HENDEL e LUCIA VASINI
TERZO TEMPO
di Lidia Ravera
liberamente ispirato all’omonimo romanzo Ed. Bompiani
drammaturgia Lidia Ravera e Emanuela Giordano
regia e luci Emanuela Giordano
e con Viola Lucio e Marco Mavaracchio
scene Stefano Zullo
musiche Tommaso di Giulio e Leonardo Ceccarelli
Domenico e Costanza, marito e moglie “separati ma vicini”, affrontano con spirito opposto il passaggio alla grande età: lei, impulsiva e visionaria, vuole trasformarlo nel tempo più prezioso della vita; lui, più posato e ironico, cerca di starle dietro, tra slanci vitali e colpi di
scena. In un gioco comico e affettuoso di ribaltamenti, i due mettono in discussione convenzioni, ruoli e certezze, sostenuti da un figlio incredulo e una giovane spettatrice partecipe.
Un’esplosione di battute e umanità, dove l’umorismo non banalizza ma illumina. Non la solita storia di una coppia borghese in crisi, ma un inno disarmato e ironico all’arte di invecchiare con desideri intatti e lo sguardo rivolto avanti. A interpretare questa coppia affatto convenzionale, due fuoriclasse del teatro comico italiano, Lucia Vasini e Paolo Hendel, qui diretti da Emanuela Giordano. Dal romanzo di Lidia Ravera, una commedia tenera e spiazzante sul tempo che resta e quello che si decide di farne, su ciò che si può ancora rimettere in circolo quando sembrerebbe tardi: energie, affetti, desideri, ostinazioni. Le battute arrivano di traverso e da una malinconia vitale, affidata a interpreti capaci di tenere insieme ironia e fragilità, poesia e goffaggine e di restituirci personaggi profondamente umani, contraddittori,
riconoscibili.
I settore € 30,00
II settore € 25,00
I prezzi sono al netto dei diritti di prevendita.
La biglietteria è aperta dal mercoledì al sabato dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e un’ora
prima dell’inizio degli spettacoli.
Biglietti in vendita nel circuito regionale Box Office/Ticketone
Acquisto on line su www.teatropuccini.it
INFORMAZIONI: 055.362067 – 055.210804
Stagione Teatrale 2026/2027 / gennaio 2027
Teatro Puccini
Via delle Cascine 41
50144 Firenze
www.teatropuccini.it – info@teatropuccini.it – www.facebook.com/teatro.puccini
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