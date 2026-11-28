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Teatro Puccini Stagione Teatrale 2026/2027

programmazione gennaio 2027

Giovedì 14 gennaio ore 21.00

Elastica presenta

SILVIA BENCIVELLI e DARIO VERGASSOLA

MEDICINA SPERICOLATA

Un viaggio tra scienza, coraggio e ironia Cosa spinge un medico a iniettarsi un batterio ignoto o a infilarsi un catetere nel cuore? Orgoglio? Follia? O una disperata forma di amore per l’umanità? Medicina Spericolata è un talk-show teatrale che trasforma la storia della medicina in

un’epica avvincente – un’affascinante e necessaria “epica del ricercatore” – dove il rigore della divulgazione scientifica incontra l’improvvisazione comica e l’arte visiva. Sul palco, la giornalista scientifica Silvia Bencivelli guida il pubblico alla scoperta delle vite

di quegli scienziati che hanno usato il proprio corpo come laboratorio, storie di ‘auto- esperimenti’ nati spesso dallo sconforto di veder morire i pazienti senza poter far nulla. A rompere gli indugi e a ‘mettere alle strette’ la scienziata interviene il comico Dario Vergassola che, con la sua ironia tagliente e il suo stile incalzante, costringe Bencivelli a rivelare i dettagli più scabrosi, umani e sorprendenti di queste imprese, trasformando una lezione di storia in un momento di intrattenimento colto e travolgente.

I settore € 25,00

II settore € 20,00

Venerdì 15 gennaio ore 21.00

Compagnia Lombardi-Tiezzi presenta

SABRINA SCUCCIMARRA

WEEK END

di Annibale Ruccello

e con Manuel Severino e Matteo D’Incoronato

scene Alessandra Solimene

costumi Easy Costumes

luci Alessio Pascale

aiuto regia Matteo D’Incoronato

produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi in collaborazione con Ass. Cult. Padiglione Ludwig

Il fine settimana di una professoressa di lingue, di origini meridionali, trapiantata a Roma: Ida. Una zitella acida e zoppa, sola, nella cui giornata, fatta di piccoli e grotteschi ritiquotidiani, s’insinua qualcosa di torvo…. La donna seduce Narciso, un idraulico più giovane di lei, e sembra avere macabri istinti sessuali anche su Marco, un adolescente a cui è solita dare ripetizioni pomeridiane. La casa, unico ambiente della pièce, sembra rispecchiare i suoi frammenti identitari, assumendo così un aspetto triste, sinistro, macabro ed inquietante; in realtà, l’autore si diverte con lo spettatore, e sembra volerne sfidare l’indole voyeuristica e la tendenza a giudicare. Ruccello, infatti, definisce questo testo un esperimento sullo spettatore.

Stagione Teatrale 2026/2027 / gennaio 2027 Le scene, una dopo l’altra, svelano un diverso aspetto dei personaggi, offrendo loro un’altra

possibilità, un’umanità toccante e profonda, che disorienta via via qualunque affrettata valutazione. La solitudine di Ida acquista man mano una struggente vitalità.

Martino D’Amico

I settore € 25,00

II settore € 20,00

Sabato 16 gennaio ore 21.00 BRUNA UNA TRILOGIA

Tedavi ’98 presenta

ALESSANDRO RICCIO

BRUNA È LA NOTTE

scritto e diretto da Alessandro Riccio

e con Alberto Becucci

Non tutti sono sorridenti e gentili.

E nemmeno si preoccupano di piacere agli altri.

Bruna è una ex cantante di locali di serie B che canta canzoni che nessuno ha mai sentito.

Ma che lasciano a bocca aperta. Non chiedetele di spegnere la sigaretta perennemente

accesa nella sua bocca né tantomeno di cantare "Una rotonda sul mare" perché la sua

reazione potrebbe essere pericolosa…

Alessandro Riccio e Alberto Becucci tornano di nuovo in scena per uno spettacolo

musicale e toccante.

I settore € 17,40

II settore € 13,00

Venerdì 22 gennaio ore 21.00

Savà Produzioni Creative presenta

GIORGIO MARCHESI e SIMONETTA SOLDER

L’AMANTE

di Harold Pinter

traduzione Alessandra Serra

regia Veronica Cruciani

Sarah e Richard sono una coppia borghese che mantiene vivo il proprio matrimonio

attraverso un rituale ambiguo: ogni pomeriggio, lei riceve la visita del suo amante, con la

tacita approvazione del marito. Ma chi è davvero l’amante? E fino a che punto il gioco può

restare sotto controllo?

L’Amante, testo emblematico di Harold Pinter, mette in scena un rapporto di coppia

fondato sull’ambiguità, sul potere della parola e sul sottile equilibrio tra controllo e perdita.

Un meccanismo teatrale raffinato e inquietante, in cui l’intimità diventa terreno di

negoziazione e il linguaggio si trasforma in strumento di seduzione e di minaccia.

I settore € 30,00

II settore € 25,00

Lunedì 25 e martedì 26 gennaio ore 21.00

Vivo concerti presenta

MICHELA GIRAUD

FISICAMENTE MI PIACCIONO TUTTI

Quarant’anni, un nuovo spettacolo e nessuna intenzione di diventare improvvisamente

adulti.

Con “Fisicamente mi piacciono tutti”, Michela Giraud torna sul palco con un nuovo

monologo di stand-up comedy tra sarcasmo, autoironia e verità scomode.

Stagione Teatrale 2026/2027 / gennaio 2027 Si parla di corpi che cambiano, desideri che cambiano, fragilità, assurdità della vita

quotidiana e di quella strana fase in cui tutti si aspettano che tu abbia finalmente capito

come funziona la vita.

I biglietti sono esauriti

Venerdì 29 e sabato 30 gennaio ore 21.00

A.GI.DI. e Teatro Franco Parenti presentano

PAOLO HENDEL e LUCIA VASINI

TERZO TEMPO

di Lidia Ravera

liberamente ispirato all’omonimo romanzo Ed. Bompiani

drammaturgia Lidia Ravera e Emanuela Giordano

regia e luci Emanuela Giordano

e con Viola Lucio e Marco Mavaracchio

scene Stefano Zullo

musiche Tommaso di Giulio e Leonardo Ceccarelli

Domenico e Costanza, marito e moglie “separati ma vicini”, affrontano con spirito opposto il passaggio alla grande età: lei, impulsiva e visionaria, vuole trasformarlo nel tempo più prezioso della vita; lui, più posato e ironico, cerca di starle dietro, tra slanci vitali e colpi di

scena. In un gioco comico e affettuoso di ribaltamenti, i due mettono in discussione convenzioni, ruoli e certezze, sostenuti da un figlio incredulo e una giovane spettatrice partecipe.

Un’esplosione di battute e umanità, dove l’umorismo non banalizza ma illumina. Non la solita storia di una coppia borghese in crisi, ma un inno disarmato e ironico all’arte di invecchiare con desideri intatti e lo sguardo rivolto avanti. A interpretare questa coppia affatto convenzionale, due fuoriclasse del teatro comico italiano, Lucia Vasini e Paolo Hendel, qui diretti da Emanuela Giordano. Dal romanzo di Lidia Ravera, una commedia tenera e spiazzante sul tempo che resta e quello che si decide di farne, su ciò che si può ancora rimettere in circolo quando sembrerebbe tardi: energie, affetti, desideri, ostinazioni. Le battute arrivano di traverso e da una malinconia vitale, affidata a interpreti capaci di tenere insieme ironia e fragilità, poesia e goffaggine e di restituirci personaggi profondamente umani, contraddittori,

riconoscibili.

I settore € 30,00

II settore € 25,00

I prezzi sono al netto dei diritti di prevendita.

La biglietteria è aperta dal mercoledì al sabato dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e un’ora

prima dell’inizio degli spettacoli.

Biglietti in vendita nel circuito regionale Box Office/Ticketone

Acquisto on line su www.teatropuccini.it

INFORMAZIONI: 055.362067 – 055.210804

Stagione Teatrale 2026/2027 / gennaio 2027

Teatro Puccini

Via delle Cascine 41

50144 Firenze

www.teatropuccini.it – info@teatropuccini.it – www.facebook.com/teatro.puccini

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