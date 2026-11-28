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Alla sala stampa della Camera dei Deputati il 27 novembre

presentata la seconda edizione della Rassegna Teatrale “Correnti Ascensionali”

di San Ferdinando di Puglia

È stata presentata ieri mattina 27 novembre nella prestigiosa sala stampa della Camera dei Deputati, la seconda edizione della Rassegna Teatrale “Correnti Ascensionali”, format creato dalla Associazione Pericle APS di San Ferdinando di Puglia, che vedrà l’avvio della

stagione domenica 29 novembre con il primo appuntamento in calendario presso il bellissimo Auditorium “Michele Dell’Aquila”, sito nella cittadina della BAT. La conferenza stampa, voluta dal Direttore Artistico del format, Francesco Bellia, e realizzata su iniziativa dell’onorevole Gimmi Cangiano ( Fratelli d’Italia) che con Bellia ha un grande rapporto di amicizia, fatto anche di importanti collaborazioni, è stata moderata dalla splendida conduttrice ed attrice Emanuela Tittocchia che, con il Suo modo gioviale ed altamente professionale, ha contribuito in maniera determinante alla ottima riuscita della iniziativa. Al cospetto di una sala stampa sold out ed alla presenza, tra gli invitati, di attori, produttori, giornalisti, autori TV e cantanti tra i quali Antonio Ventura, Antonio Parciasepe, Giustina Nisi, Lorella Di Biase, Isabella Giannone, Eugenia Tamburri, Loris Danesi, Roberto Bessi, David Gramiccioli, Alessandra Carlesi, Giacomo Decina, Daniela D'Aragona, hanno relazionato la Presidente di Pericle APS, Elena Pestillo, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore “Dell’Aquila – Staffa” di San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, Daniele del Vescovo, il regista teatrale Francesco Branchetti e naturalmente il Direttore Artistico

Francesco Bellia. Ognuno di loro ha manifestato entusiasmo per la crescita di una rassegna destinata a diventare un punto di riferimento culturale per la BAT e per la regione pugliese. In particolare, Elena Pestillo ha raccontato da dove nasce l’idea ed a cosa ambisce il format che, quest’anno, con la firma alla direzione artistica di Bellia, ha compiuto uno step di crescita significativo. Del Vescovo ha sottolineato l’importanza di poter mettere a disposizione della Pericle e dell’intera comunità, lo spazio dell’Auditorium quale luogo di incontro, connessione e creazione di eventi culturali di spessore per la crescita del territorio. Il regista Francesco Branchetti si è detto felice di arrivare nella cittadina pugliese con ben tre suoi lavori scelti dal Direttore Artistico, spiegando nel dettaglio le caratteristiche di ognuno degli spettacoli che andranno in scena. Ed infine, l’intervento di Francesco Bellia che si è detto emozionato di poter tornare in Puglia anche

per motivi lavorativi ( è originario di Barletta, ndr ) e che si è detto entusiasta di guidare questo format che, in questa stagione vedrà salire sul palcoscenico volti noti come Simona Cavallari, con “Donne”, Lorenzo Flaherty con “Casanova” e Matilde Brandi, accanto allo stesso regista Francesco Branchetti, con “A.M.O.R.I. & A.M.O.R.E.”, tracciando obiettivi ambiziosi, condivisi con l’Associazione Pericle, e sottolineando la sua idea vincente di Teatro quale “casa di tutti” e contenitore eccellente per esaltare la cultura attraverso emozioni, condivisioni e connessioni. A rendere speciale la conferenza, due preziosi interventi che hanno emozionato i presenti: uno splendido monologo del noto attore Massimiliano Vado, che ha incantato la platea con maestria, grazie ad un Suo testo dedicato al Teatro; ed in chiusura, una meravigliosa Consuelo Gilardoni, affermata soprano, che ha emozionato e commosso la sala stampa sulle note di “Tu che m’ hai preso il cuor”.

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