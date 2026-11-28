Dalle incursioni sonore, a Pastorale Multimediale, dal laboratorio Femminino Creativo, al workshop sulla voce, proseguendo con il laboratorio di gioco teatrale per i più piccoli

Dopo la fine dei progetti Ridere di cuore e Return – museo delle storie perdute, continuano le attività di ConimieiOcchi – Teatro idee movimento, che mette in atto progetti artistici e sociali finalizzati alla trasformazione del rapporto con i luoghi e alle potenzialità espressive del territorio.

Dai percorsi dedicati alla consapevolezza corporea e all’espressione vocale, fino alle esperienze immersive e ai laboratori per i più piccoli, le prossime iniziative confermano la volontà di ConimieiOcchi di continuare a creare, tramite le proprie attività, connessioni tra arte, riflessione e comunità, portando le proprie pratiche in contesti differenti.

Incursioni performative e sonore di musica elettronica sui video della BBC: lunedì 30 novembre arriva al Tip Teatro di Lamezia Terme In Viaggio, di e con Alessandro Rizzo. Un viaggio tra meravigliosi scenari della natura, dettagliatamente documentati dalla BBC con Planet Hearth, rivisitati nel sonoro con l’ausilio dell’elettronica e dell’improvvisazione.

Il 12 e il 13 dicembre torna Pastorale Multimediale, nel centro storico di Rende, l’appuntamento con il teatro immersivo che già a luglio aveva riscosso una grande partecipazione. Una camminata immersiva, aperta a 14 partecipanti per volta, che si snoderà tra il paesaggio e le antiche case di un luogo vivo nel presente, ma custode di un passato ancora tangibile, fatto di silenzi che abitano, di passi che ancora lo percorrono, e spazi e architetture nate dal bisogno di sentirsi collettività. Durante Pastorale Multimediale verrà proiettato un video contributo sul progetto Return, il cantiere culturale a cielo aperto nato lo scorso maggio, che si è protratto fino ad agosto.

Ad essere avviato nuovamente, questa volta negli spazi del CAG – Centro di Aggregazione Giovanile dell’Unical, Ridere di cuore, il percorso teorico-esperienziale gratuito dedicato a genitori, studentesse e studenti di Scienze della formazione, per esplorare il potere taumaturgico della risata e potenziare l’apertura energica del cuore, attraverso pratiche artistiche e olistiche. Ad agevolare le partecipanti ci saranno delle pratiche sul gioco del clown, per favorire una maggiore consapevolezza del proprio corpo e alimentare l’empatia.

Il programma, che partirà il 4 dicembre per un totale di sei incontri, prevede 8 ore di laboratorio teatrale sul tema del cuore, il gioco e la comunicazione empatica a cura di Maria Grazia Bisurgi e Audrey Chesseboeuf; 2 ore di seminario teorico-esperienziale di educazione emozionale a cura di Giuseppe Pagliaro; e 2 ore di workshop di Yoga della risata, a cura di Maria Miniaci.

Il 22 dicembre alle 19:30, il PTU – Piccolo Teatro Unical ospiterà Storie dell’anima selvaggia, opera collettiva tratta dalle fiabe popolari custodite nel celebre testo Donne che corrono coi lupi di Clarissa Pinkola Estes. In scena le allieve e gli allievi del laboratorio Femminino Creativo, in via di svolgimento al CAG, di cui è stato avviato anche il secondo ciclo. Femminino Creativo, condotto da Maria Grazia Bisurgi e Audrey Chesseboeuf, è un percorso di scoperta che parte dal respiro e dalla consapevolezza corporea per indagare la relazione con sé stesse, con l’altra e con lo spazio circostante.

Il nuovo anno di ConimieiOcchi partirà con uno sguardo attento verso i più piccoli. Il 4 gennaio alle 16:00 si svolgerà il laboratorio gratuito di gioco teatrale Viaggio nelle fiabe, per bambini e bambine dai 6 ai 12 anni, presso l’Accademia della Musica di Santa Sofia d’Epiro, a cura di Audrey Chesseboeuf e Maria Grazia Bisurgi. Attraverso il mondo delle fiabe popolari, i giovani partecipanti daranno vita a nuove avventure grazie al movimento e al gioco di gruppo, e presentando alla comunità una breve restituzione teatrale. Il laboratorio rientra nel progetto più ampio EducArt Bashkë – Comunità e Multiculture, promosso dal Comune di Santa Sofia d’Epiro come capofila.

Il 23 e il 24 gennaio 2027 spazio alla voce: partirà infatti un seminario dedicato all’espressione libera e alla voce naturale, condotto da Maria Grazia Bisurgi, che seguirà il metodo Linklater, il cui principio è quello di liberare la propria voce cercando di eliminare quei blocchi emotivi che spesso ci inibiscono, limitando la nostra espressione.

Il seminario è rivolto ad attori, danzatori, cantanti, performer, professionisti della voce, appassionati e tutti coloro che hanno voglia e bisogno di approfondire la conoscenza di come funziona la propria voce.

Per info e prenotazioni:

conimieiocchi2014@gmail.com