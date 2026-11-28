Al via la nuova rassegna della Fondazione TPE – Teatro Piemonte Europa con una prima nazionale che scava nelle viscere della Storia. Dalle sponde del Rubicone fino all’abisso dell’Atomica, ottanta minuti di teatro necessario dove parola, corpo, luce e suono diventano un’unica, implacabile macchina scenica. Aprire una stagione teatrale con un’opera che non concede tregua né consolazione è una dichiarazione d’intenti precisa. Con Guerra Civile, primo titolo in cartellone nella rassegna del TPE – Teatro Piemonte Europa sul palco del Teatro Astra di Torino, Andrea De Rosa e Fabrizio Sinisi affondano le mani nella materia incandescente della Pharsalia di Marco Anneo Lucano per restituirci uno spettacolo siderale, intriso di orrore, pietà umana e spietata lucidità. In soli ottanta minuti, la messinscena attraversa i millenni e condensa la demonica seduzione del conflitto, la follia dei guerrafondai e l’annientamento degli innocenti, lasciando lo spettatore inchiodato alle poltrone con addosso domande fondanti e universali. La drammaturgia di Fabrizio Sinisi non è una semplice trasposizione del poema latino, bensì una vertiginosa carrellata storica e umana che ci interroga sull’eterno ritorno della barbarie, evocandone i mostri, i fantasmi e la fredda meccanica. Al centro pulsa un interrogativo antico quanto l’umanità stessa: perché gli uomini tornano sempre ad Ares? Lo scontro fratricida tra Cesare e Pompeo — quel varcare il Rubicone che trasforma la Repubblica in tirannia e i cittadini in nemici — diventa così una faglia temporale che scavalca le epoche. Sul palco, le legioni romane e le ideologie del Novecento si sovrappongono senza soluzione di continuità, precipitando dalle pianure di Farsalo fino alla distruzione assoluta dell’Atomica, in una parabola dove ogni conflitto moderno si rivela per ciò che è sempre stato: una guerra civile dentro l’unica patria umana. Per dare corpo a questa vertigine, Andrea De Rosa orchestra uno spettacolo dinamico, intenso, multiforme e poliedrico, capace di cambiare passo di continuo tra ritmi serrati, sospensioni spettrali e visioni di rara potenza. Ritroviamo qui lo stilema scenografico più autentico delle sue regie, sempre profondamente evocative e ancestrali: grazie al lavoro di Daniele Spanò, lo spazio non illustra, ma agisce. Paraventi montati su ruote e strutture mobili manovrate a vista dagli interpreti disegnano, scompongono e ricompongono continuamente i luoghi del conflitto con disarmante semplicità e grandissima sapienza scenica. È un’architettura viva, un labirinto di superfici, trasparenze e confini effimeri che le luci chirurgiche di Pasquale Mari scolpiscono per violenti contrasti tra chiaro e scuro, includendo ed escludendo i corpi fino all’abbaglio calcinato della catastrofe finale. In questo organismo perfetto, scena e musica sono elementi totalmente inscindibili dal testo di Sinisi e dalla recitazione. L’impianto audio firmato da G.U.P. Alcaro è assolutamente azzeccato: lungi dall’essere un mero tappeto sonoro, il suono si impone come un attore in piena regola che dialoga costantemente con la scena. Attraverso megafoni, inneschi acustici, feedback taglienti come lame e deflagrazioni che vibrano fisicamente nello spazio, la partitura sonora accompagna e spinge in avanti lo sviluppo della riflessione, trasformando il rumore della guerra in una presenza fisica che assedia tanto i personaggi quanto la platea. A sostenere un impianto tanto rigoroso è una compagnia di interpreti incredibilmente presenti e tecnicamente mostruosi (Flavio Capuzzo Dolcetta, Francesca Cutolo, Michelangelo Dalisi, Daniele Russo e Giuseppe Sartori), capaci di reggere una partitura fisica e vocale ad altissima tensione. Un plauso speciale va a Giuseppe Sartori e Daniele Russo, vere colonne portanti di questa discesa agli inferi: nei panni dei due condottieri, incarnano la guerra come una potenza primigenia che si può evocare ma mai davvero controllare. Sono i volti eterni dei guerrafondai che amano il conflitto e lo alimentano per l’ebbrezza di quel potere smisurato e autodistruttivo che esso genera, fino a restarne essi stessi divorati. Ma la grandezza dello sguardo di De Rosa risiede nella capacità di non lasciare mai la scena al solo delirio dei potenti. Con uguale intensità, lo spettacolo dà voce ai vinti, alle vittime, all’orrore quotidiano che si consuma lontano dai proclami: i figli strappati alla vita, le madri piegate dal lutto, gli innocenti cancellati come freddi “danni collaterali”, e quella cieca macchina da guerra in cui i soldati stessi vengono trasformati una volta consegnati nelle mani di uomini impossessati da Ares. Ne nasce un autentico capolavoro scenico che non si limita a raccontare la guerra, ma ne mette a nudo il meccanismo ipnotico, costringendo chi guarda a fare i conti con la propria umana responsabilità.

Visto mercoledì 25 novemnbnre 2026

Teatro Astra – Torino

Guerra civile

da Pharsalia (Bellum Civile) di

Marco Anneo Lucano

testo

Fabrizio Sinisi

regia

Andrea De Rosa

con

Flavio Capuzzo Dolcetta, Francesca Cutolo, Michelangelo Dalisi, Daniele Russo, Giuseppe Sartori

suono

G.U.P. Alcaro

luci

Pasquale Mari

scene

Daniele Spanò

costumi

Ilaria Ariemme

assistente alla regia

Marco Corsucci

amministratrice di compagnia

Elena Schianchi

produzione

TPE – Teatro Piemonte Europa, Teatro Stabile di Catania, LAC Lugano Arte e Cultura, Teatro Metastasio di Prato