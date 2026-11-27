Il 29 novembre nella sala immersiva del MAM di Roma la performance tra musica e immagini proiettate

HYPERMEDIA x ANDREA CASTA

è l’esclusiva esibizione audiovisiva che riporta il violinista performer a Roma, domenica 29 novembre ore 17 al MAM – Media Art Museum, primo museo permanente in Italia dedicato alla Media Art. Un evento irrinunciabile, appuntamento conclusivo della X edizione di Fotonica Festival, in cui la musica di Casta si inserisce nella grande sala immersiva, con 27 proiettori, pareti, soffitto e pavimento, che crea un unico, grande ambiente che supera la tradizionale separazione tra palcoscenico e platea.

Un dialogo unico fra l’artista e il pubblico, la musica e l’arte con il violinista che, al centro della sala con una console orientata a 360 gradi e un sistema di diffusione sonora multidirezionale, proporrà una trascinante performance immersiva fra le immagini proiettate. Sono 300 i posti limitati per consentire la totale fruibilità visiva e acustica della sala, fra musica e linguaggi contemporanei della media art.

La performance nasce dal dialogo dal vivo con la musica e una selezione delle opere immersive della mostra HyperMedia, curata da Gianluca Del Gobbo, che propone 35 collettivi e 48 artisti provenienti da dieci Paesi, attraversando oltre 25 anni di creatività digitale tra Net Art, arte generativa, installazioni interattive e intelligenza artificiale. Il violino elettrico di Andrea Casta si inserirà fra i momenti di ascolto del sound design originale delle opere con i suoi brani inediti e le improvvisazioni strumentali in tempo reale: ipnotica la luce del caratteristico archetto luminoso, Space Violin, che taglierà lo spazio in simbiosi con le proiezioni.

Violinista elettrico, dj-producer, performer multimediale, Andrea Casta è fra gli artisti italiani di riferimento nella contaminazione tra prassi strumentale di formazione classica, elettronica e tecnologie visive immersive. La sua ricerca esplora il punto di incontro tra il gesto performativo e gli ambienti digitali utilizzando il violino e l’archetto luminoso come strumento di narrazione audiovisiva dove la sensibilità umana e l’evoluzione tecnologica sono in perfetto equilibrio. Di recente si è concentrato nella realizzazione di produzioni site-specific che ridefiniscono la relazione tra suono, architettura e paesaggio: ha suonato tra le grandiose pareti monumentali della cava di marmo di Botticino, in 8K AWAKE ha portato il violino a 44 metri di profondità all’interno dell’impianto termale subacqueo Phi12, ha calcato i maggiori palcoscenici internazionali di musica elettronica, dall’Amsterdam Dance Event all’Expo Dubai partecipando alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Biglietti: Intero € 35,00 | Ridotto Under 18 € 15,00 (posti limitati: 300 ingressi.

Prevendite online: TicketSMS: https://www.ticketsms.it/event/Hypermedia-X-Andrea-Casta-Roma-Mam-Media-Art-Museum-29-11-2026

Fabiana Raponi