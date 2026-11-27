La JuniOrchestra Young dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta da Simone Genuini e la tournée europea dell'orchestra co Harding

Spazio ai nuovi eventi della settimana dell’Accademia di Santa Cecilia con Pierino e il lupo e con l’Orchestra di Santa Cecilia diretta da Daniel Harding in quattro concerti in Francia, Spagna e Austria con il soprano Rachel Willis-Sørensen e il pianista Kirill Gerstein. In programma musiche di Strauss, Čajkovskij e Brahms.

LUNEDÌ 30 NOVEMBRE ORE 10.30 PIERINO E IL LUPO: A SANTA CECILIA LA FIABA MUSICALE CON LA VOCE DI DANILO BERTAZZI

Con la JuniOrchestra diretta da Simone Genuini e Danilo Bertazzi, l’indimenticabile Tonio Cartonio della Melevisione di Rai Tre. A tutti i partecipanti sarà consegnata una copia del libro illustrato, pubblicato dall’Accademia in coedizione con Edizioni Curci.

«Posso raccontarvi una storia? C’era una volta… Ma che storia! Non è una storia normale: questa è una fiaba musicale». Così si apre Pierino e il lupo di Sergej Prokofiev, uno dei più celebri esempi di fiaba musicale e un grande classico della letteratura musicale per l’infanzia. Lunedì 30 novembre alle ore 10.30, nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, nell’ambito della stagione Tutti a Santa Cecilia, la celebre partitura del compositore russo sarà eseguita dalla JuniOrchestra Young dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta da Simone Genuini, mentre a dare voce al racconto sarà Danilo Bertazzi, l’indimenticabile Tonio Cartonio della Melevisione di Rai Tre, beniamino di intere generazioni di bambini. Protagonisti della fiaba sono la musica e gli strumenti dell’orchestra, ai quali Prokofiev affida il compito di caratterizzare i diversi personaggi della storia. Nel corso dello spettacolo, consigliato ai bambini dai 6 ai 10 anni, il giovane pubblico avrà l’opportunità di conoscere gli strumenti e i loro timbri attraverso una presentazione didattica che accompagnerà l’ascolto.

L’appuntamento è legato alla pubblicazione del volume Pierino e il lupo, edito nel marzo 2026 dall’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in coedizione con Edizioni Curci, nell’ambito della collana “Fuori dal Guscio”. La versione italiana del testo e le schede didattiche sono a cura di Paola Pacetti, musicista e autrice da oltre trent’anni impegnata nella didattica e nella divulgazione musicale, mentre le illustrazioni sono firmate da Sasha Bakinovskaja, tra le vincitrici della Mostra Illustratori della Bologna Children’s Book Fair 2025. Il volume contiene un QR code attraverso il quale è possibile ascoltare l’audiolibro con la voce di Danilo Bertazzi e l’esecuzione della JuniOrchestra Young diretta da Simone Genuini. Una copia del libro, compresa nel prezzo del biglietto, sarà consegnata a tutti i partecipanti.

Simone Genuini dirige la JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia sin dalla sua fondazione. Alla guida della compagine ha diretto oltre trecento concerti, esibendosi, tra gli altri, al Ravello Festival, per la Stagione dell’Orchestra da Camera di Mantova, per la Fondazione Pergolesi-Spontini e più volte alla Camera dei Deputati, collaborando con solisti quali Emmanuel Pahud, Stefano Bollani e Fabio Biondi. Direttore ospite di numerose orchestre in Italia e in Europa, dedica particolare attenzione alla ricerca sulle metodologie della direzione delle orchestre giovanili e alla formazione dei docenti. Per l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, in coedizione con Edizioni Curci, ha pubblicato il manuale Giochi d’orchestra e l’Antologia per Giochi d’orchestra. È docente di Esercitazioni orchestrali al Conservatorio “Licinio Refice” di Frosinone e di Direzione d’orchestra al Conservatorio di Teramo.

Prima orchestra di bambini e ragazzi nata nell’ambito delle Fondazioni lirico-sinfoniche italiane, la JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia è oggi una delle più significative realtà orchestrali giovanili del panorama italiano. Insignita di prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Praemium Imperiale (2013) e il Premio Internazionale Guido d’Arezzo (2017), nel corso della sua attività è stata diretta, tra gli altri, da Antonio Pappano, Salvatore Accardo, Mario Brunello, Fabio Biondi, Giovanni Sollima, Nicola Piovani e Stefano Bollani. Fin dalla sua fondazione è guidata da Simone Genuini, che ha diretto la compagine in oltre trecento concerti, affiancando all’attività concertistica un costante impegno nella ricerca e nella didattica orchestrale.

Attore, autore e conduttore televisivo, Danilo Bertazzi ha interpretato dal 1999 al 2004 il personaggio di Tonio Cartonio nella Melevisione, proseguendo negli anni la sua attività teatrale e televisiva con numerosi progetti dedicati all’infanzia. Dal 2022 è su Rai Yoyo con Calzino, programma educativo rivolto ai più piccoli. Nel 2025 ha pubblicato il suo primo libro per l’infanzia, Pietro e il Mostro delle Fiabe Perdute. Con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha già collaborato come voce narrante dell’albo illustrato Pianissimo…fortissimo.

Biglietti (comprensivi di una copia del libro)

Adulti: € 18

Bambini e ragazzi (fino a 18 anni): € 15

Quattro concerti in Francia, Spagna e Austria con il soprano Rachel Willis-Sørensen e il pianista Kirill Gerstein. In programma musiche di Strauss, Čajkovskij e Brahms.

Dal 30 novembre al 4 dicembre 2026 Daniel Harding e l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia saranno impegnati nella prima tournée internazionale della stagione 2026/2027, che toccherà quattro tra le più prestigiose sale da concerto europee, a Parigi, Barcellona, Madrid e Vienna. Protagonisti al fianco dell’Orchestra saranno il soprano Rachel Willis-Sørensen e il pianista Kirill Gerstein.

Subito dopo i concerti a Roma, Harding e l’Orchestra apriranno la tournée lunedì 30 novembre (ore 20) alla Philharmonie de Paris con due composizioni di Richard Strauss che si collocano agli estremi della sua parabola creativa: il poema sinfonico giovanile Don Juan, ritratto musicale del leggendario seduttore, e i Vier letzte Lieder (Quattro ultimi Lieder), pagina estrema della produzione del compositore tedesco, affidati alla voce di Rachel Willis-Sørensen. A completare il programma sarà la Sinfonia n. 4 di Johannes Brahms, uno dei vertici del sinfonismo tardoromantico.

Le due tappe spagnole, martedì 1° dicembre (ore 20) al Palau de la Música di Barcellona e mercoledì 2 dicembre (ore 19.30) all’Auditorio Nacional di Madrid, vedranno protagonista il pianista Kirill Gerstein nel Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 di Čajkovskij, celebre per il virtuosismo della parte solistica e la brillantezza timbrica. Nella seconda parte sarà eseguita la Quarta Sinfonia di Brahms, filo conduttore dell’intera tournée.

La tournée si concluderà venerdì 4 dicembre (ore 19.30) al Konzerthaus di Vienna, dove Harding e l’Orchestra riproporranno il programma straussiano e brahmsiano del concerto di Parigi, con Rachel Willis-Sørensen.

TOUR EUROPA

30 novembre – 4 dicembre 2026

Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

direttore Daniel Harding

soprano Rachel Willis-Sørensen

pianoforte Kirill Gerstein

30 novembre, ore 20 – Parigi, Philharmonie (A)

1° dicembre, ore 20 – Barcellona, Palau de la Música (B)

2 dicembre, ore 19.30 – Madrid, Auditorio Nacional (B)

4 dicembre, ore 19.30 – Vienna, Konzerthaus (A)

Programma A

Strauss – Don Juan

Strauss – Vier letzte Lieder

Brahms – Sinfonia n. 4

Programma B

Čajkovskij – Concerto per pianoforte e orchestra n. 1

Brahms – Sinfonia n. 4