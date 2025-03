Al Traffic Live di Roma, giovedì 13 Marzo 2025 alle ore 21:00

Les Gotique Production presenta

Clan of Xymox – Numa Echos – Les Longs Adieux

IN CONCERTO

al Traffic Live di Roma, giovedì 13 Marzo 2025 alle ore 21:00

Numa Echos e Les Longs Adieux, new wave/darkwave band italiana, suoneran- no in apertura del concerto dei Clan of Xymox.

I Clan of Xymox sono una band olandese formatasi nel 1981 a Nijmegen, Paesi Bassi. La band ha iniziato con il nome di Xymox ed è stata fondata da Ronny Moo- rings. La loro musica è spesso classificata come darkwave, gothic rock e synth-pop, e sono noti per il loro suono lunatico e atmosferico e per i testi introspettivi.

Nel corso degli anni, i Clan of Xymox hanno subito vari cambiamenti di formazio- ne, con Ronny Moorings come unico membro costante. Il gruppo ha continuato a pubblicare album e a fare tournée regolari, mantenendo una forte base di fan in tut- to il mondo.

La musica dei Clan of Xymox esplora spesso i temi dell’amore, della perdita e dell’introspezione ed è nota per i suoi paesaggi sonori malinconici e atmosferici. La loro influenza si può sentire nel lavoro di molte band darkwave e gothic contempo- ranee.

Nel corso della loro lunga carriera, i Clan of Xymox sono rimasti attivi e continua- no a essere una presenza importante e influente nel genere musicale gothic/dark wave.

Numa Echos sarà accompagnata live da Elia Martina alla chitarra, Lorenzo Ne- pitello alla batteria e da Pasquale Vico, bassista con consolidata esperienza sui palchi di tutta Europa con le sue band Date at Midnight e This Eternal Decay.

Numa Echos come special guest proporrà il suo repertorio rock elettronico forte- mente contaminato da sonorità industrial, dark-wave, post-punk e trip-hop. Si per- formerà con brani tratti dagli album Descending Consciousness (Wave Records, 2023) e Shady World (Valery Records, 2016), entrambi interamente scritti e prodotti da Numa Echos e Filippo Scrimizzi.

Numa Echos è attiva da anni in modalità live come art director, cantante e stru- mentista (tastiere, sintetizzatori), con live shows propri e opening act shows per al- tri artisti di fama nazionale e con dj set caratterizzati da suoni udibili e non, ritmi ballabili o melanconicamente oscuri, in grado di catalizzare le anime più irrequiete e ribelli, conducendole inconsapevolmente al proprio mondo creativamente folle ed onirico.

WEB

www.clanofxymox.com www.numaechos.com Les Longs Adieux