20 luglio allo Stadio del Mare di PESCARA.

Dopo il successo nel 2024

con oltre 20.000 persone presenti

e l’ottimo risultato in termini d’ascolto

della messa in onda su Rai2

Sale l’attesa per la 3ª EDIZIONE de

LA NOTTE DEI SERPENTI

Il concertone ideato e diretto dal

MAESTRO ENRICO MELOZZI

per celebrare la cultura

e la musica tradizionale abruzzese si terrà

il 20 luglio allo Stadio del Mare di PESCARA

Conduce

ANDREA DELOGU

L’evento torna prossimamente

nel prime time di Rai2

Dopo il successo della 2ª edizione – con oltre 20.000 persone presenti allo Stadio del Mare di Pescara, e l’ottimo risultato in termini d’ascolto per la messa in onda in prima serata su Rai2 (media del 10,8% di share con un picco del 12,61% con 1.332.000 spettatori) – sale l’attesa per la 3ª edizione LA NOTTE DEI SERPENTI, il concertone ideato e diretto dal Maestro ENRICO MELOZZI per celebrare la cultura e la tradizione musicale abruzzese che si terrà il 20 luglio allo Stadio del Mare di PESCARA.

Condurrà l’evento anche quest’anno ANDREA DELOGU ed è confermata la messa in onda televisiva prossimamente nel prime time di Rai2.

Sul palco saliranno anche quest’anno grandi nomi del panorama musicale insieme a tanti artisti e musicisti abruzzesi accompagnati dall’Orchestra dei Serpenti diretta dal Maestro Melozzi.

Tra gli artisti che si sono esibiti in passato nella kermesse Umberto Tozzi, Al Bano, Noemi, Filippo Graziani, Coma_Cose, Giovanni Caccamo, Giusy Ferreri, Mr. Rain, Gianluca Grignani ed Elsa Lila.

Con La Notte Dei Serpenti Enrico Melozzi vuole omaggiare la cultura, la musica e la tradizione abruzzese. Un omaggio fin dal nome della kermesse, che rimanda al celebre culto di San Domenico, che culmina nell’antichissimo rito della “Festa dei Serpari” a Cocullo (L’Aquila).

Il pubblico de La Notte dei Serpenti potrà ascoltare i canti della tradizione musicale abruzzese impreziositi da nuovi arrangiamenti, inediti ma fedeli all’autenticità dei testi originali in dialetto e alla loro poetica.

Il fil rouge della kermesse sarà inoltre ancora una volta la fusione delle melodie popolari con la musica contemporanea attraverso la “pop-izzazione” del dialetto abruzzese e la “dialettizzazione” del pop.

«In Abruzzo sta accadendo qualcosa che va oltre la musica – dichiara il Maestro ENRICO MELOZZI, ideatore e direttore artistico e musicale de La Notte dei Serpenti – I bambini, invece di intonare i tormentoni del momento, cantano le melodie della tradizione. Gli anziani, che un tempo custodivano in silenzio quei canti, ora li trasmettono con fierezza. I genitori accompagnano i figli a vedere le prove pubbliche come se si trattasse di un rito collettivo. Attorno alla Notte dei Serpenti si è risvegliato un sentimento antico e profondo: un senso d’identità che l’Abruzzo, per troppo tempo, ha nascosto dietro una pudica ritrosia. Oggi, invece, si torna a camminare a testa alta. Per la prima volta, un evento interamente dedicato alla cultura musicale abruzzese è arrivato in prima serata, raggiungendo ascolti e partecipazione impensabili. Ma ciò che conta davvero è il clima che si è generato: una coesione rara, trasversale, che unisce generazioni, dialetti, memorie. È il popolo stesso che ha scelto di esserci. Ed è in questa coralità spontanea che la Notte dei Serpenti ha trovato la sua vera forza».

L’evento si sta tramutando in appuntamento annuale sempre più atteso a cui il pubblico desidera partecipare per immergersi in un’esperienza musicale e culturale unica che permette di vivere in prima persona l’unione della musica con i classici dei poeti e scrittori a cui l’Abruzzo ha dato i natali, da D’Annunzio a Flaiano, da Ovidio a Sallustio.

«Continua a crescere “La notte dei serpenti”, che ormai possiamo quasi dichiarare adulta – afferma Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo – In tre anni abbiamo fatto tanta strada, ma l’abbiamo percorsa velocemente grazie in particolare all’estro e alle capacità del maestro Melozzi, che ha saputo appassionare e far appassionare a questo progetto. L’Abruzzo e tutta l’Italia cantano e danzano al ritmo delle note della “Notte dei serpenti” e noi ci aspettiamo, il 20 luglio a Pescara, un altro gran pienone che poi nelle settimane successive la Rai, da quest’anno co produttrice dell’evento, trasmetterà in prima serata».

Valorizzare le radici dell’Abruzzo, partendo dagli antichi momenti di festa, significa ridare a questa Regione quell’identità culturale, musicale e folclorica che rischiava di essere in pochi anni dimenticata.

«Siamo felici e orgogliosi di accogliere, per il terzo anno consecutivo, la ‘Notte dei Serpenti’ nella nostra città – dichiara Carlo Masci, Sindaco di Pescara – Un evento che, grazie alla visione artistica e alla passione del Maestro Enrico Melozzi, riesce a portare alla ribalta nazionale la straordinaria ricchezza della tradizione musicale popolare abruzzese, reinterpretata in chiave contemporanea. Pescara, con il suo mare premiato con la Bandiera Blu e la sua naturale vocazione all’accoglienza e il suo essere porta e vetrina dell’Abruzzo, sarà ancora una volta la cornice ideale di questa grande celebrazione della nostra storia, delle nostre tradizioni e della nostra cultura. La ‘Notte dei Serpenti’ è anche un bellissimo esempio di collaborazione tra la Regione Abruzzo e il Comune di Pescara, con il coordinamento magico del Maestro Melozzi: un gioco di squadra che valorizza l’identità del nostro territorio e lo proietta in una dimensione nazionale».

La kermesse vede la collaborazione dell’ASSOCIAZIONE CORI D’ABRUZZO CHORUS INSIDE che promuove la coralità regionale attraverso eventi ed attività formative e della “FEDERAZIONE CORI ITALIANI CHORUS INSIDE APS ETS”, che ha come scopo la promozione, lo studio, la pratica, l’approfondimento e la diffusione del canto corale, della musica e dell’arte in genere e mette in rete cori regolarmente iscritti su tutto il territorio nazionale italiano.

L’evento è a ingresso gratuito.

La Notte dei Serpenti è un evento promosso e finanziato dalla Regione Abruzzo, fortemente voluto dal Presidente della Regione Marco Marsilio e realizzato in collaborazione con il Consiglio Regionale dell’Abruzzo e il Comune di Pescara.

Main sponsor La Notte dei Serpenti:

CONFIMI INDUSTRIA

Sponsor dell’evento:

AEROPORTO D’ABRUZZO SAGA

ARROWSTICINO

AUTOABRUZZO

BMW ITALIA

CITIGAS GROUP

FONDAZIONE CARISPAQ

FONDAZIONE PESCARA ABRUZZO

FONDAZIONE TERCAS

GRUPPO PASSACQUA

MEDIAPLUS

METAMER

PAN DUCALE

SOUNDREEF

ENRICO MELOZZI è un compositore, direttore d’orchestra, violoncellista e produttore discografico italiano.

Fin da giovanissimo si dedica alla composizione di opere liriche, sinfonie, balletti, musica da camera, musica sacra e colonne sonore per il teatro e il cinema, ricevendo riconoscimenti di rilievo.

Nel 1999 inizia la sua collaborazione con Michael Riessler, dapprima come copista e successivamente come arrangiatore e produttore artistico, avvicinandosi alla musica contemporanea europea.

Nel 2002 debutta come direttore d’orchestra con una propria opera ispirata a Oliver Twist.

Nel 2012 fonda con Giovanni Sollima il progetto 100 Cellos, portando alla prima maxi-reunion di violoncellisti in Italia, con oltre 140 strumentisti provenienti da tutto il mondo.

Nel 2016 dà vita all’Orchestra Notturna Clandestina, un ensemble indipendente con cui promuove una visione radicale e inclusiva della musica classica, anche attraverso eventi come i Rave Clandestini di Musica Classica, concerti-marathon che hanno ridefinito il concetto di fruizione musicale.

Nel 2021 è Maestro Concertatore della Notte della Taranta, che dirige insieme a Madame, e promuove il primo laboratorio al mondo di composizione musicale collettiva, in cui compositori di diversa formazione creano musica originalissima al servizio di una regia teatrale.

Ha diretto l’orchestra del Festival di Sanremo in numerose edizioni per artisti di generazioni e linguaggi differenti, tra cui spiccano le collaborazioni con i Måneskin (2021, 2022, 2023), e più recentemente con Mr.Rain, Ghali, Gazzelle, Bnkr44, Coma_Cose e Damiano David, di cui ha diretto l’orchestra nel debutto da solista al Festival del 2025, firmando anche l’orchestrazione di Cuoricini dei Coma_Cose.

Nel 2024 ha inoltre orchestrato e diretto Silverlines, primo singolo solista di Damiano David, realizzato in collaborazione con Labrinth e Fabrizio Ferraguzzo.

Il 4 giugno 2025 ha diretto al Teatro alla Scala di Milano un evento speciale ideato con Alessandro Baricco e Giovanni Sollima, esperienza che ha segnato un ulteriore vertice nella sua carriera.

Nel marzo 2025 è stato ufficialmente inserito nell’Enciclopedia Treccani, riconoscimento che ne consacra il ruolo nel panorama musicale e culturale italiano contemporaneo.

Ha arrangiato per innumerevoli artisti italiani, in particolare nell’ambito del pop, contribuendo in modo determinante all’evoluzione del rapporto tra voce e orchestra nella musica leggera.

La sua impronta orchestrale – originale, audace, inconfondibile – è oggi considerata un punto di riferimento assoluto nel settore.

www.lanottedeiserpenti.it

INSTAGRAM LA NOTTE DEI SERPENTI

INSTAGRAM ENRICO MELOZZI – FACEBOOK ENRICO MELOZZI

TWITTER ENRICO MELOZZI – CANALE YOUTUBE