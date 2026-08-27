Vicenza

CucuFestival 2026, Enrico Mazza debutta a Camporovere

Giuseppe Bettiol
Giuseppe Bettiol
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Enrico Mazza in scena con From a Suitcase al CucuFestival 2026 a Camporovere

Venerdì 28 agosto il CucuFestival 2026 arriva a Camporovere e Canove: di Roana

Il CucuFestival prosegue venerdì 28 agosto 2026, secondo giorno della sedicesima edizione, con quattro spettacoli distribuiti tra le frazioni di Camporovere e Canove, sull’Altopiano dei Sette Comuni (Vicenza). Il programma segna il debutto al festival del mimo Enrico Mazza, in scena alle 11.00 al “Campetto” di Camporovere con From a Suitcase e in replica alle 17.40 al Palazzetto Polifunzionale di Canove, che nel tardo pomeriggio ospita anche manoAmano Circus Company (ore 17) e Afuma (ore 18.40). L’ingresso è gratuito a tutti gli appuntamenti.

Contents

Enrico Mazza debutta al CucuFestival 2026 tra Camporovere e Canove

Originario del lago di Garda, Mazza si avvicina al teatro e al circo come giocoliere autodidatta, crescendo con Viandanze Teatro. Si diploma in teatro fisico nel 2015 alla Performing Art University di Torino, diretta da Philip Radice, e si specializza tra Italia e Francia in mimo, clown, slapstick e commedia dell’arte con maestri come Eugenio Allegri e Paolo Nani. Dal 2016 prende parte a spettacoli e performance come attore, acrobata, danzatore, giocoliere e clown, collaborando con compagnie italiane e straniere, tra cui Teatro dei Venti e Cirque Bidon. Nel 2020 viene selezionato per Beta Circus, programma europeo di formazione in magie nouvelle.

From a Suitcase, il one mime show di Enrico Mazza

From a Suitcase, creato nel 2015, è un one mime show completamente muto. Da un grande cubo nero spunta una bizzarra valigia e dalla valigia un personaggio eccentrico, che trasforma in gioco gli oggetti più comuni, da un rotolo di nastro adesivo a una busta da lettere. Lo spettacolo accompagna il pubblico attraverso sketch comici e situazioni assurde, tra comicità, leggerezza e un continuo coinvolgimento degli spettatori.

A Canove tornano manoAmano Circus Company e Afuma

Il programma pomeridiano di Canove comprende anche le repliche di due compagnie già protagoniste giovedì dell’apertura a Cesuna. Alle 17.00 torna la manoAmano Circus Company, argentina, con NOSO3, spettacolo costruito attorno al palo cinese. I personaggi si muovono come marionette umane in un mondo onirico, dove oggetti e corpi sfidano la gravità. Alle 18.40 si prosegue con Afuma, gruppo togolese di trampolieri e percussionisti, con Edukikan (Con cuore valoroso), tra danze tradizionali e figure sui trampoli.

CucuFestival 2026, il weekend più denso della rassegna

La giornata di Camporovere e Canove anticipa il weekend più denso della rassegna, che sabato 29 conta sei appuntamenti e si chiude domenica 30 a Tresché Conca. In quattro giorni il CucuFestival propone sedici spettacoli nelle sei frazioni di Roana, con compagnie da Italia, Francia, Togo e Argentina. La rassegna è promossa e coordinata dal Comune di Roana e organizzata da Carichi Sospesi Aps, con la direzione artistica di Marco Caldiron e la collaborazione delle Pro Loco del territorio cimbro.

Informazioni

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito Gli spettacoli sono garantiti anche in caso di pioggia

Per informazioni
Ufficio IAT Roana
tel. 0424-694361
chalet@comune.roana.vi.it
www.comune.roana.vi.it

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Laureato in filosofia all’Università degli Studi di Padova, collaboro con lo Studio Pierrepi dal 2009. Appassionato comunicazione digitale, ho concentrato la mia attività nelle Digital PR, nei rapporti con le testate e gli influencer digitali, seguendo corsi ad hoc. Dal 2010 sono consulente di media & public relation per la Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari di Padova, per il Circolo Tralaltro Arcigay Padova e la Società Dante Alighieri sezione di Padova. Dal 2011 sono responsabile dell’ufficio stampa della manifestazione “Padova Pride Village” alla Fiera di Padova. Attualmente sto inoltre collaborando con il Teatro de LiNUTILE di Padova e il Padova Pride.
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