CucuFestival 2026, Enrico Mazza debutta a Camporovere

Venerdì 28 agosto il CucuFestival 2026 arriva a Camporovere e Canove: di Roana

Il CucuFestival prosegue venerdì 28 agosto 2026, secondo giorno della sedicesima edizione, con quattro spettacoli distribuiti tra le frazioni di Camporovere e Canove, sull’Altopiano dei Sette Comuni (Vicenza). Il programma segna il debutto al festival del mimo Enrico Mazza, in scena alle 11.00 al “Campetto” di Camporovere con From a Suitcase e in replica alle 17.40 al Palazzetto Polifunzionale di Canove, che nel tardo pomeriggio ospita anche manoAmano Circus Company (ore 17) e Afuma (ore 18.40). L’ingresso è gratuito a tutti gli appuntamenti.

Enrico Mazza debutta al CucuFestival 2026 tra Camporovere e Canove

Originario del lago di Garda, Mazza si avvicina al teatro e al circo come giocoliere autodidatta, crescendo con Viandanze Teatro. Si diploma in teatro fisico nel 2015 alla Performing Art University di Torino, diretta da Philip Radice, e si specializza tra Italia e Francia in mimo, clown, slapstick e commedia dell’arte con maestri come Eugenio Allegri e Paolo Nani. Dal 2016 prende parte a spettacoli e performance come attore, acrobata, danzatore, giocoliere e clown, collaborando con compagnie italiane e straniere, tra cui Teatro dei Venti e Cirque Bidon. Nel 2020 viene selezionato per Beta Circus, programma europeo di formazione in magie nouvelle.

From a Suitcase, il one mime show di Enrico Mazza

From a Suitcase, creato nel 2015, è un one mime show completamente muto. Da un grande cubo nero spunta una bizzarra valigia e dalla valigia un personaggio eccentrico, che trasforma in gioco gli oggetti più comuni, da un rotolo di nastro adesivo a una busta da lettere. Lo spettacolo accompagna il pubblico attraverso sketch comici e situazioni assurde, tra comicità, leggerezza e un continuo coinvolgimento degli spettatori.

A Canove tornano manoAmano Circus Company e Afuma

Il programma pomeridiano di Canove comprende anche le repliche di due compagnie già protagoniste giovedì dell’apertura a Cesuna. Alle 17.00 torna la manoAmano Circus Company, argentina, con NOSO3, spettacolo costruito attorno al palo cinese. I personaggi si muovono come marionette umane in un mondo onirico, dove oggetti e corpi sfidano la gravità. Alle 18.40 si prosegue con Afuma, gruppo togolese di trampolieri e percussionisti, con Edukikan (Con cuore valoroso), tra danze tradizionali e figure sui trampoli.

CucuFestival 2026, il weekend più denso della rassegna

La giornata di Camporovere e Canove anticipa il weekend più denso della rassegna, che sabato 29 conta sei appuntamenti e si chiude domenica 30 a Tresché Conca. In quattro giorni il CucuFestival propone sedici spettacoli nelle sei frazioni di Roana, con compagnie da Italia, Francia, Togo e Argentina. La rassegna è promossa e coordinata dal Comune di Roana e organizzata da Carichi Sospesi Aps, con la direzione artistica di Marco Caldiron e la collaborazione delle Pro Loco del territorio cimbro.

Informazioni

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito Gli spettacoli sono garantiti anche in caso di pioggia

Per informazioni

Ufficio IAT Roana

tel. 0424-694361

chalet@comune.roana.vi.it

www.comune.roana.vi.it