Fuori abbonamento

ORCHESTRA GIOVANILE REGIONALE FILARMONIA VENETA

GIOVANNI COSTANTINI

MAYA OGANYAN

Concerto inaugurale

Eroico e regale

Durata: 1 ora e 25 minuti con intervallo

Inaugura la stagione la formazione di giovani musicisti guidata dal maestro Giovanni Costantini, entrambi apprezzati dal pubblico di Schio nel Concerto di Capodanno.

La collaborazione con Imprese e Cultura e con l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta si arricchisce di un imperdibile concerto che apre la stagione con la grande musica classica: l’Ouverture Coriolano e il terzo Concerto per pianoforte di Beethoven, la Sinfonia in Re Maggiore Haffner di Mozart. Tre potenti accordi drammatici e tesi a cui fa da contraltare un tema che si scioglie nella dolcezza di un’amorevole supplica: è la trasposizione musicale della tragedia del leggendario eroe romano Gneo Marcio Coriolano, cui Beethoven dedica una Ouverture destinata a divenire un caposaldo della storia della musica.

Dopo la figura del condottiero, prende la scena il principe degli strumenti, il pianoforte, che nelle mani della giovanissima musicista russa Maya Oganyan darà voce al Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 in Do minore, sempre del titano Beethoven. Un’altra pagina grandiosa e a tratti marziale ma ricca di una coralità che fa da ponte tra il classicismo e il romanticismo in musica.

Finale non meno intenso ed energico ma allo stesso tempo nobile grazie allo slancio e alla regalità della Sinfonia Haffner di Mozart, a concludere un concerto che segna il debutto al Teatro Civico dell’Orchestra Giovanile nel genere classico.

Maya Oganyan

Maya Oganyan, 19 anni, nata a Mosca, ha iniziato a suonare il pianoforte a 4 anni con il M° Maykapar all’Accademia Gnessin. Vincitrice di oltre 20 concorsi, tra cui il Premio Schumann 2023 e il Verona International Piano Competition, è “student in residence” al Verbier Festival 2024, dove studia con Schiff e Gerstein. Si esibisce in Italia e all’estero con orchestre come la Filarmonica della Fenice e la Armenian Philharmonic, e collabora con artisti di fama come Isserlis, Bostridge e Carbonare. Nel 2021 si è esibita alla presenza di Riccardo Muti. Studia con Prosseda, Pace, Lupo e Zilberstein.