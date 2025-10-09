ConcertoVicenza

ORCHESTRA GIOVANILE REGIONALE FILARMONIA VENETA GIOVANNI COSTANTINI MAYA OGANYAN

Un imperdibile appuntamento con la grande musica classica

ORCHESTRA GIOVANILE REGIONALE FILARMONIA VENETA
GIOVANNI COSTANTINI
MAYA OGANYAN
Concerto inaugurale
Eroico e regale

Durata: 1 ora e 25 minuti con intervallo

Inaugura la stagione la formazione di giovani musicisti guidata dal maestro Giovanni Costantini, entrambi apprezzati dal pubblico di Schio nel Concerto di Capodanno.
La collaborazione con Imprese e Cultura e con l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta si arricchisce di un imperdibile concerto che apre la stagione con la grande musica classica: l’Ouverture Coriolano e il terzo Concerto per pianoforte di Beethoven, la Sinfonia in Re Maggiore Haffner di Mozart. Tre potenti accordi drammatici e tesi a cui fa da contraltare un tema che si scioglie nella dolcezza di un’amorevole supplica: è la trasposizione musicale della tragedia del leggendario eroe romano Gneo Marcio Coriolano, cui Beethoven dedica una Ouverture destinata a divenire un caposaldo della storia della musica.
Dopo la figura del condottiero, prende la scena il principe degli strumenti, il pianoforte, che nelle mani della giovanissima musicista russa Maya Oganyan darà voce al Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 in Do minore, sempre del titano Beethoven. Un’altra pagina grandiosa e a tratti marziale ma ricca di una coralità che fa da ponte tra il classicismo e il romanticismo in musica.
Finale non meno intenso ed energico ma allo stesso tempo nobile grazie allo slancio e alla regalità della Sinfonia Haffner di Mozart, a concludere un concerto che segna il debutto al Teatro Civico dell’Orchestra Giovanile nel genere classico.

Maya Oganyan

Maya Oganyan, 19 anni, nata a Mosca, ha iniziato a suonare il pianoforte a 4 anni con il M° Maykapar all’Accademia Gnessin. Vincitrice di oltre 20 concorsi, tra cui il Premio Schumann 2023 e il Verona International Piano Competition, è “student in residence” al Verbier Festival 2024, dove studia con Schiff e Gerstein. Si esibisce in Italia e all’estero con orchestre come la Filarmonica della Fenice e la Armenian Philharmonic, e collabora con artisti di fama come Isserlis, Bostridge e Carbonare. Nel 2021 si è esibita alla presenza di Riccardo Muti. Studia con Prosseda, Pace, Lupo e Zilberstein.
INFORMAZIONI
Biglietti
Platea e palchi I ordine: intero €20,00 | ridotto under 35 €15,00
Galleria, palchi II ordine e loggione: intero €18,00 | ridotto under 35 €13,00Biglietti in vendita su Vivaticket e alla biglietteria del Teatro Civico.
La biglietteria del Teatro Civico è aperta dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13, il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18.30 e il sabato mattina dalle 10 alle 12.Teatro Civico, via P. Maraschin 19 Schio
0445 525577
info@teatrocivicoschio.it
353 4463204 solo Whatsapp
Oltre 350 persone hanno già scelto di abbonarsi alla nuova stagione teatrale.

In questa prima settimana di campagna abbonamenti, tantissimi spettatori sono passati in biglietteria, entusiasti di tornare a vivere le emozioni del teatro.

Vuoi far parte anche tu di questa nuova stagione?
La campagna abbonamenti continua: ti aspettiamo in biglietteria per aiutarti a scegliere la formula più adatta a te!

Fondazione Teatro Civico di Schio – Teatro CivicoVia Pietro Maraschin, 19 – 36015 Schio VI
Tel 0445 525577 – Partita Iva: IT02441100241info@teatrocivicoschio.it

