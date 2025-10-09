Como, giovedì 9 ottobre 2025 Alice nel Paese delle Meraviglie – Il musical vi porterà in un mondo straordinario Arriva al Teatro Sociale, in collaborazione con MyNina Spettacoli, il grande classico della letteratura di Lewis Carroll in un nuovo, sorprendente musical, firmato Compagnia delle Formiche. Doppia recita sabato 18 ottobre. Teatro Sociale di Como sabato, 18 ottobre 2025 – ore 16.00 e 20.30 Musical Alice nel Paese delle Meraviglie – Il musical Produzione Compagnia delle Formiche e Ad Astra Entertainment S.r.l. in collaborazione con MyNina Spettacoli Il primo appuntamento coi musical al Teatro Sociale di Como, in collaborazione con MyNina Spettacoli, è con Alice nel Paese delle Meraviglie – Il musical, in scena sabato 18 ottobre con doppia replica alle ore 16.00 e alle 20.30. La Compagnia delle Formiche presenta un sorprendente musical tratto da un grande classico della letteratura: un cast di quindici eccezionali performer farà rivivere a grandi e bambini le emozioni e le continue sorprese che solo il Paese delle Meraviglie sa regalare. Le musiche coinvolgenti, gli oltre quaranta meravigliosi costumi cuciti a mano e le spettacolari scenografie faranno da cornice ad uno spettacolo indimenticabile. Se sarete curiosi come Alice e la seguirete fin dentro la tana del coniglio bianco, assisterete a un vero e proprio trionfo di fantasia. In un Paese delle Meraviglie in cui i bruchi borbottano e i gatti parlano, anche un Cappellaio Matto non vi sembrerà poi tanto folle. Se anche riusciste a non perdere la testa in un mondo completamente al contrario, state in guardia: con la Regina di Cuori nei paraggi, nessuna testa è al sicuro. Il successo di oltre 20 produzioni all’attivo ha reso la Compagnia toscana uno dei punti di riferimento nel panorama del musical italiano. Dalla sua prima produzione nel 2003 infatti si è specializzata anche nell’adattamento di capolavori del teatro musicale internazionale: oltre ad Alice nel Paese delle Meraviglie ha prodotto La Spada nella Roccia, Cenerentola – Il Musical, Nel Magico Mondo di Oz, Love Story e Mortina. Approfondimenti Foto 1 Foto 2 Foto 3 Alice nel Paese delle Meraviglie – Il musical