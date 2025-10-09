Il primo appuntamento coi musical al Teatro Sociale di Como, in collaborazione con MyNina Spettacoli, è con Alice nel Paese delle Meraviglie – Il musical, in scena sabato 18 ottobre con doppia replica alle ore 16.00 e alle 20.30.
La Compagnia delle Formiche presenta un sorprendente musical tratto da un grande classico della letteratura: un cast di quindici eccezionali performer farà rivivere a grandi e bambini le emozioni e le continue sorprese che solo il Paese delle Meraviglie sa regalare.
Le musiche coinvolgenti, gli oltre quaranta meravigliosi costumi cuciti a mano e le spettacolari scenografie faranno da cornice ad uno spettacolo indimenticabile.
Se sarete curiosi come Alice e la seguirete fin dentro la tana del coniglio bianco, assisterete a un vero e proprio trionfo di fantasia. In un Paese delle Meraviglie in cui i bruchi borbottano e i gatti parlano, anche un Cappellaio Matto non vi sembrerà poi tanto folle. Se anche riusciste a non perdere la testa in un mondo completamente al contrario, state in guardia: con la Regina di Cuori nei paraggi, nessuna testa è al sicuro.
Il successo di oltre 20 produzioni all’attivo ha reso la Compagnia toscana uno dei punti di riferimento nel panorama del musical italiano. Dalla sua prima produzione nel 2003 infatti si è specializzata anche nell’adattamento di capolavori del teatro musicale internazionale: oltre ad Alice nel Paese delle Meraviglie ha prodotto La Spada nella Roccia, Cenerentola – Il Musical, Nel Magico Mondo di Oz, Love Story e Mortina.