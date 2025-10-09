MilanoProsa

Donald Storia molto più che leggendaria di un Golden Man

Redazione
Redazione
38

Teatrionline ringrazia ChiantiBanca per il sostegno

 

 

Teatro Grassi, dal 14 al 19 ottobre

Donald

Storia molto più che leggendaria di un Golden Man

Stefano Massini

 

Intrecciando storia e leggenda, Stefano Massini racconta, al Teatro Grassi dal 14 al 19 ottobre, l’inarrestabile ascesa di Donald J. Trump.

 

Dopo i successi nei teatri di tutto il mondo con Lehman Trilogy, Stefano Massini – unico autore italiano premiato con il Tony Award – affronta ora un’altra epica americana: l’ascesa di Donald J. Trump, l’incredibile genesi di un leader che si è spinto dove nessun altro aveva osato, riscrivendosi addosso le regole dell’economia, della finanza, della politica e perfino della civiltà. Nel succedersi incalzante di colpi di scena, fra trionfi e bancarotte, Massini ripercorre la rocambolesca esistenza di un uomo che si è trasformato in icona, brand e testimonial del suo stesso successo, spingendosi ogni volta oltre il limite, in una sfida instancabile che non ammette l’ipotesi della resa, ma sempre e solo l’ebbrezza del rilancio. Si scopre allora che Donald è, in fondo, la personificazione del nostro tempo, di cui esprime perfettamente il corto circuito fra realtà e reality, fra fake e fiction, fra persona e personaggio. Ne nasce un racconto rivelatorio, che conferma il teatro nella sua missione antichissima di occhio critico sulla contemporaneità, di cui può cogliere luci e ombre con la semplicità disarmante di una narrazione necessaria.

Piccolo Teatro Grassi (Via Rovello 2 – MM 1 Cordusio), dal 14 al 19 ottobre 2025

Donald

Storia molto più che leggendaria di un Golden Man 
di e con Stefano Massini
scene Paolo Di Benedetto, disegno luci Manuel Frenda, costumi Elena Bianchini, musiche Enrico Fink
eseguite da Valerio Mazzoni, Sergio Aloisio Rizzo, Jacopo Rugiadi, Gabriele Stoppa
produzione Fondazione Teatro della Toscana

Orari: martedì e sabato ore 19.30; mercoledì e venerdì ore 20.30; domenica, ore 16. Giovedì riposo.

Prezzi: platea 33 euro, balconata 26 euro

Informazioni e prenotazioni 02.21126116 – www.piccoloteatro.org

 

Teatrionline ringrazia ChiantiBanca per il sostegno

You Might Also Like

“Con un quaderno nel portapacchi – vol.1: Milano – Udine” a Fortezza Est
SocialMente
Libri da ardere
Fuorigioco – The Pass
Il Teatro Stabile di Catania conclude la trilogia dedicata a Vitaliano Brancati con “In cerca di un si”
Condividi questo articolo
Articolo precedente Alice nel Paese delle Meraviglie – Il musical
Articolo successivo Il “Roma International Fashion film festival” sbarca in Calabria

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

Il “Roma International Fashion film festival” sbarca in Calabria
Catanzaro Evento
Donald Storia molto più che leggendaria di un Golden Man
Milano Prosa
Alice nel Paese delle Meraviglie – Il musical
Como Musical
ORCHESTRA GIOVANILE REGIONALE FILARMONIA VENETA GIOVANNI COSTANTINI MAYA OGANYAN
Concerto Vicenza