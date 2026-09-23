Su:ggestiva 2026, Musica pura per luoghi straordinari

Dal 25 settembre all’11 ottobre 2026, 36 concerti, divisi in 7 giorni, dislocati in 6 luoghi diversi, tra l’Appia Antica a Roma e altri luoghi insoliti a Gaeta

Dal 25 settembre al 11 ottobre torna Su:ggestiva, la rassegna di musica pura per luoghi straordinari con ospiti nazionali, internazionali e artisti emergenti. Il programma di questa nuova edizione prevede 36 concerti, divisi in 7 giorni, dislocati in 6 luoghi diversi lungo l’Appia Antica e da quest’anno anche in altri luoghi insoliti a Gaeta.

L’Ex Cartiera (Parco Regionale dell’Appia Antica) e Villa di Massenzio a Roma, e La Cappella d’orata, la Montagna spaccata, il Bastione La Favorita e la Chiesa Ss. Annunziata di Gaeta saranno la cornice per i concerti di Gigi Masin, Beppe Scardino, Massimo Silverio, Micah P. Hinson, Dal:um, Laura Masotto, Ana Roxanne, MAI MAI MAI, Bryan Senti, Bruno Bavota, Alberto Ferrari, Camera, Dobrawa Czocher, Jozef Van Wissem, Mombao, Sarah Neufeld (Arcade Fire), Cleo T, Neuf Voix, Mauro Ermanno Giovanardi, l’Antidote e Marta Del Grandi, PINDHAR, feeo, Controvento Quartet, Jolly Mare.

SU:ggestiva è un’esperienza di scoperta ad alto impatto emozionale: concerti e performance musicali in luoghi unici e insoliti, che insieme diventano il vero fulcro dell’esperienza.

Infatti, la rassegna, giunta alla settima edizione, vuole far scoprire allo spettatore nuove narrazioni visive, musicali ed emozionali, attraverso l’incontro tra la musica e alcuni luoghi straordinari e suggestivi. A fare come sempre da fil rouge in questa nuova edizione sono gli scenari immersi nel verde in cui si incontrano maestosi complessi monumentali racchiusi tra suggestione e leggenda. A queste ambientazioni si aggiungono quest’anno anche la Montagna spaccata, la Cappella d’Oro, il Bastione la Favorite e la Chisa Ss. Annunziata di Gaeta.

Venerdì 25 settembre presso l’Ex cartiera sull’Appia Antica i primi quattro concerti di Su:ggestiva 2026: alle ore 19.00, il concerto di Beppe Scardino con il progetto solista TYTO. Musicista, polistrumentista e arrangiatore, in questa occasione mette da parte il ruolo esclusivamente strumentale e diventa voce, musicista elettronico e autore; alle 20.00, il concerto di Gigi Masin che celebra il quarantennale dalla pubblicazione di Wind, opera di riferimento per più generazioni di musicisti ambient ed elettronici; alle 21.15 il cantautore Massimo Silverio, autore carnico che mette in relazione canto popolare e scrittura d’autore.

Infine, alle 22.30, Micah P. Hinson, songwriter statunitense diventato negli anni una figura di culto dell’alt-folk internazionale, con una scrittura americana spoglia, segnata da folk, country e rock.

Sabato 26 settembre all’Ex Cartiera si apre alle 19.00 con Dal:um. Il duo formato da Ha Suyean e Hwang Hyeyoung mette in dialogo due strumenti tradizionali, gayageum e geomungo, trasformandone il suono attraverso una ricerca originale e contemporanea portando sul palco il suono della nuova Seoul; alle 20.00, la violinista e compositrice, Laura Masotto che da anni lavora sul confine tra scrittura per archi ed elettronica; alle 21.20 Ana Roxanne con la sua musica la quale ambient, jazz, pratiche vocali ed elettronica convivono senza una gerarchia precisa. Il progetto MAI MAI MAI di Toni Cutrone chiude la seconda serata alle 23.00. Il suo lavoro guarda al Sud Italia e al Mediterraneo, ai riti popolari, alla religiosità, alla magia rurale e alle tradizioni musicali, mettendo in cortocircuito elementi apparentemente lontani.

Domenica 27 settembre ultimo giorno di appuntamenti all’Ex Cartiera. La serata si apre alle 18.30 con uno degli appuntamenti più attesi di Su:ggestiva 2026, il concerto di Alberto Ferrari, in replica anche alle 21.20. Chitarra e voce, senza la dimensione elettrica della band, per attraversare brani dei Verdena e musiche che hanno contribuito a costruire la sua formazione artistica.

Alle 20.00, Bryan Senti, violino ed elettronica si incontrano dando vita a una musica capace di muoversi tra sperimentazione, contemporaneità e influenze globali. Alle 22.40 il pianista Bruno Bavota, un progetto in solo, intimo e raccolto costruito interamente attorno al pianoforte.

La programmazione di Su:ggestiva si estende anche a Gaeta: sabato 26 settembre, a partire dalle 10 l’installazione sonora “La parola di Dio” di Riccardo Terlizzi alla Montagna Spaccata. Al Bastione la Favorita aprono i Camera ma in quartetto alle 18.25 e alle 19.20 Bruno Bavota. In serata, alla Cappella D’Oro tornano i Camera in duo alle 21.00 e Bryan Senti alle 21.55. Alle 22.50 è previsto un secret concert presso la Chiesa SS. Annunziata. In serata,

Domenica 27 settembre, l’installazione di Terlizzi alle 10 alla Montagna Spaccata. Presso la Grotta del Turco è atteso Federico D’Angelo alle 14:00, Laura Masotto alle 15, Andrea Pesce alle 15:55 e un secret concert alle 16.50.

Dopo gli appuntamenti di Gaeta e quella i Roma all’Ex Cartiera Latina, Su:ggestiva prosegue il suo percorso lungo l’Appia Antica e raggiunge dall’8 all’11 ottobre, Villa di Massenzio. Ad accendere la giornata di giovedì 8 ottobre, alle 19.00 è Ludo, a cui segue alle 19.30 Gian Marco Ciampa, chitarrista e interprete del repertorio classico e contemporaneo. Alle 21.00 la violoncellista e compositrice polacca Dobrawa Czocher unisce formazione classica e sensibilità contemporanea. Alle 22.30 il liuto di Jozef Van Wissem porta con sé una ricerca sospesa tra musica antica, minimalismo e sperimentazione.

Venerdì 9 ottobre, apre il programma alle 19.20 PINDHAR, il suo milanese di Cecilia Miradoli e Max Tarenzi. La loro musica rielabora il trip-hop e le atmosfere del suono di Bristol. Alle 21.55 segue Neuf Voix, che combina composizione elettronica e strumental, e alle 23.10 la serata si chiude con Sarah Neufeld, violinista e compositrice canadese degli Arcade Fire, la cui ricerca mette in relazione violino, minimalismo e musica contemporanea.

Sabato 10 ottobre la programmazione entra nel vivo già dalle 19.00 con la cantautrice e performer francese Cleo T. Alle 20.00, il duo italiano Mombao, che fonde elettronica, percussioni, canto e performance fisica. Alle 21.15 Mauro Ermanno Giovanardi una delle voci più riconoscibili della canzone d’autore italiana e voce storica dei La Crus. A chiudere la serata, alle 22.30, è Jolly Mare, progetto di Fabrizio Martina che guarda alla disco music italiana e alle sonorità dell’Afro Cosmic.

Domenica 11 ottobre la giornata conclusiva inizia alle 20.00 con il Controvento Quartet. Alle 21.15 arriva l’Antidote, trio formato da Redi Hasa, Bijan Chemirani e Rami Khalifé, dove violoncello, percussioni e pianoforte mettono in relazione tradizioni musicali differenti. Alle 22.30, chiude la settima edizione di Su:ggestiva 2026 la cantautrice Marta Del Grandi. Cantautrice e compositrice italiana, crea un art-pop elegante e avventuroso, nutrito di jazz, elettronica e arrangiamenti cinematici.

SU:ggestiva è una produzione ARTmosfera con la direzione artistica di Scuderie MArteLive, format ideato e diretto da Giuseppe Casa in collaborazione con Lune Magrini, ed è parte dei Progetti Speciali della Biennale MArteLive 2026.

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