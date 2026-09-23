Tolfa Jazz accende la natura, tornano i picnic musicali

Domenica 27 settembre una giornata di sole, escursioni, sapori locali e grande musica

Una giornata all’insegna dell’energia, della condivisione e della bellezza del territorio, con un occhio di riguardo alla sostenibilità ambientale. Tornano i Picnic Musicali firmati Tolfa Jazz, un appuntamento imperdibile pensato per unire le persone attraverso escursioni nella natura, laboratori di pura creatività, un pranzo a base di specialità locali e il grande concerto pomeridiano dell’Orchestralunata.

«I Picnic Musicali rappresentano pienamente l’essenza della nostra missione: unire la bellezza incontaminata del nostro territorio alla forza aggregativa della musica, creando uno spazio inclusivo in cui chiunque possa sentirsi parte di una stessa grande comunità», dichiarano gli organizzatori dell’evento. «Questa manifestazione vive e cresce grazie alla sinergia con il pubblico e al prezioso supporto delle istituzioni e di figure come la consigliera regionale Micol Grasselli, da sempre vicina e attenta alle iniziative che valorizzano l’unione profonda tra cultura, tessuto sociale ed ecosostenibilità».

Il programma della giornata prenderà il via alle ore 9:00 con il ritrovo in località Comunali Macchiosi. Gli amanti dell’aria aperta potranno scegliere tra cinque percorsi escursionistici alternativi, tutti accompagnati da guide ambientali Aigae, che si concluderanno per l’ora di pranzo presso la baita del Comunale Macchiosi:

• Sasso della Strega – Abbazia di Piantangeli: un itinerario archeo-naturalistico facile di 7 km (dislivello 200m), ideale per tutti, tra rocce vulcaniche e panorami mozzafiato.

• Forest Jazz Bathing: un’immersione sensoriale di 8 km (dislivello 250m, difficoltà media) tra gli alberi dei Monti della Tolfa per ritrovare il proprio tempo naturale a ritmo di jazz.

• Sentiero dei Monaci – Abbazia di Piantangeli: un’escursione alla scoperta della storia e delle bellezze naturali attraverso un antico sentiero utilizzato in passato dai monaci Benedettini per trasportare l’acqua e raggiungere i ruderi del monastero medioevale, l’Abbazia di Piantangeli e i resti di un tempio sacro etrusco-romano presso la Grasceta dei Cavallari.

(lunghezza 8km, dislivello 250m, difficoltà media).

• Sasso della Strega – Cerro Bello: una camminata che rappresenta un viaggio tra vulcanismo e leggende popolari, osservando l’impronta preindustriale dell’uomo nel paesaggio, dal Sasso della Strega fino ad arrivare al Cerro Bello: il grande albero tricentenario.

(lunghezza 8km, dislivello 250m, difficoltà media).

• Escursione in Mountain Bike (Cerro Bello/Faggeto): un ampio e suggestivo giro cicloturistico di 30 km (dislivello 300m, difficoltà media) alla scoperta di alberi secolari e del raro Monumento Naturale del Faggeto.

Per chi vuole giocare ed esplorare la propria creatività, la mattina offre due eccezionali attività aperte a tutti, bambini e adulti: dalle ore 9:00 il laboratorio teatrale “Attori per Gioco” a cura di Tiaso Teatro (consigliato telo da mare) e dalle ore 10:00 “We Play Together”, l’esperienza di improvvisazione e creazione musicale collettiva condotta da Stefano Baroni, dove non serve saper suonare ma solo avere voglia di divertirsi insieme.

Dalle 12:30 la tradizione locale sarà protagonista a tavola con un grande pranzo a base di prodotti tipici del territorio con l’immancabile acquacotta, pasta all’amatriciana, carne alla brace con varianti vegetariane e menù bambini per soddisfare ogni preferenza.

Il culmine dell’evento si raggiungerà alle ore 15:00 con il concerto dell’Orchestralunata. La travolgente band della Tuscia, composta da oltre 10 elementi, presenterà il progetto “Una giostra al contrario”, un viaggio sonoro poetico, collettivo e trascinante, tra musica popolare e ironia.

Tolfa Jazz si conferma una realtà all’avanguardia nella tutela del territorio, aderendo formalmente a “Jazz Takes the Green”, la prima rete italiana di festival jazz ecosostenibili, impegnata nella drastica riduzione dell’impatto ambientale attraverso i Criteri Ambientali Minimi (CAM).

PARTNER E SPONSOR

L’evento è realizzato grazie al fondamentale contributo di una rete di istituzioni e partner che condividono i valori della cultura e della sostenibilità:

• Partner istituzionali e culturali: Regione Lazio, Comune di Tolfa, Cittaslow International, Komen Italia, I-Jazz, Jazz Takes The Green, Green Fest, Fondazione Ecosistemi.

• Sponsor ufficiale: Tecnofit.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI (Entro venerdì 25 settembre)

Quote di partecipazione Adulti: • € 20,00 (Concerti e pranzo) • € 25,00 (Escursione a piedi, concerto e pranzo) • € 30,00 (Escursione MTB, concerto e pranzo)

Quote di partecipazione Bambini (fino a 12 anni): • € 10,00 (Pranzo) • € 15,00 (Escursione e pranzo)

CONTATTI PER LE PRENOTAZIONI: • Email: info@tolfajazz.com • Telefono e WhatsApp: 389.8384355 • Sito web: www.tolfajazz.com/picnic-musicali/