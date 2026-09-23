Jazz Area Metropolitana: Ganzerli e Ensemble Due Fiumi

Venerdì 25 e sabato 26 settembre Jazz Area Metropolitana propone il Ganzerli Trio a Dolo e l'Ensemble Due Fiumi in concerto a Mirano.

Venerdì 25 e sabato 26 settembre, la decima edizione di JAM-Jazz Area Metropolitana propone due tappe consecutive tra Dolo e Mirano (VE). Venerdì, alle 21.00 a Villa Dotti Da Rio, il Giacomo Ganzerli Trio presenta dal vivo The Art of Leaving Blankness, primo album a proprio nome del batterista, uscito il 18 gennaio 2026 per nusica.org. Sabato la rassegna si sposta a Mirano con Muson. Un concerto in cammino: alle 16.30 una passeggiata itinerante parte dal campanile cittadino e accompagna il pubblico fino al Teatro Villa Belvedere, dove alle 18.00 si esibisce l’Ensemble Due Fiumi.

Il disco d’esordio di Ganzerli tra silenzi e liúbái

Il titolo del disco di Ganzerli richiama il concetto cinese di liúbái, «lasciare vuoto»: lo spazio bianco non dipinto che, nella pittura tradizionale, suggerisce un paesaggio senza descriverlo per intero. In musica diventa una scrittura che preferisce sottrarre piuttosto che aggiungere, lasciando a silenzi, pause e dettagli il compito di completare il discorso. Nell’organico, privo di basso, Ganzerli affianca alla batteria drum machine e sequencer, mentre Michele Bonifati modella la chitarra con distorsori ed effetti, in dialogo con il sax tenore di Daniele Nasi.

«The Art of Leaving Blankness nasce dai primi brani che ho scritto pensando a persone e luoghi che mi mancano: una relazione vissuta a distanza, le strade di Lisbona, i ricordi di famiglia», racconta Ganzerli. «Mi ha colpito l’idea, presa dalla pittura cinese, di lasciare parti del quadro non definite: non descrivi tutto, suggerisci. In musica, per me, significa scegliere di non suonare sempre, far respirare le frasi, dare peso ai silenzi».

A Mirano una passeggiata sonora verso l’Ensemble Due Fiumi

Sabato 26 settembre, a Mirano, nell’ambito della quarta edizione del Festival dell’Acqua, la passeggiata sonora Muson. Un concerto in cammino prende il via alle 16.30 dal campanile cittadino. Il cammino, accompagnato dalla guida turistica Chiara Scattolin, cofondatrice del Festival DACQUA di Treviso, prevede stazioni musicali lungo il tragitto e conduce il pubblico fino al Teatro Villa Belvedere, dove alle 18.00 è in programma l’esibizione dell’Ensemble Due Fiumi.

Ensemble Due Fiumi, i giovani talenti di Jazz Area Metropolitana

Nato nel 2025 da un progetto promosso da nusica.org in collaborazione con Asolo Musica per valorizzare i giovani talenti del jazz veneto, l’ensemble riunisce sei musicisti under 30 provenienti dai Dipartimenti di Jazz dei Conservatori del Veneto: Lorenzo Cucco al sax, Perla Palmieri alla voce, Leonardo Basso alla chitarra, Dario Ponara al vibrafono, Christian Guidolin al contrabbasso e Gabriele Da Ros alla batteria.

Il nome richiama i fiumi Sile e Brenta, simboli di connessione, scambio e memoria per il territorio. Da questo immaginario nasce un linguaggio che intreccia jazz contemporaneo, improvvisazione e tradizioni locali, attraverso composizioni originali e materiali ispirati a memorie, racconti e sonorità del paesaggio fluviale. La ricerca si è sviluppata in collaborazione con Farmacia Zooè e confluirà in un disco pubblicato da nusica.org.

Informazioni e biglietti

Per il Giacomo Ganzerli Trio a Villa Dotti Da Rio, a Dolo: biglietti 3,00 euro più commissioni per l’acquisto online su oooh.events, 5,00 euro in loco, fino a esaurimento dei posti.

Per l’appuntamento di Mirano: 5,00 euro più commissioni di servizio per la passeggiata delle 16.30, comprensiva dell’accesso all’esibizione delle 18.00. Per il solo concerto: 3,00 euro più commissioni per l’acquisto online su oooh.events, 5,00 euro in loco.

Parcheggi gratuiti in via Belvedere e nel parcheggio di via C. Colombo, vicini al parco; a pagamento gli stalli in piazza Martiri e vie limitrofe.

In caso di maltempo, a Mirano si svolgerà solamente il concerto delle 18.00 al Teatro Villa Belvedere.

Contatti

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