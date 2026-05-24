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Teatro La Fenice, il debutto scenico di Annalisa Stroppa con Carmen

Redazione Roma
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In scena dal 24 maggio al 6 giugno, in diretta su RaiRadio3

 

Annalisa Stroppa, definita recentemente la “miglior Carmen presente oggi sul suolo italico”, è attesa al Teatro La Fenice per interpretare la sigaraia più famosa della lirica. L’occasione è speciale perché Annalisa, dopo il Requiem di Verdi del 2024 diretto da Myung-Whun Chung, calca per la prima volta il palcoscenico veneziano in una produzione operistica: la Carmen di Calixto Bieito qui diretta da Francesco Ivan Ciampa.

«Sto vivendo una serie di forti emozioni in questi giorni, dichiara Stroppa. Non solo perché torno nei panni di Carmenun personaggio che sento sempre più mio e che, dopo la tournée in Emilia Romagna, sto ulteriormente esplorando, arricchendo e comprendendo – ma anche perché torno a cantare nella bellissima e già storica produzione di Calixto Bieito. Ho ricordi contrastanti legati a questo allestimento, nel quale ho cantato in due occasioni che hanno letteralmente segnato l’inizio e la fine del Covid: nel 2020 a Palma de Mallorca, accompagnata da un enorme peso di incertezza sul nostro futuro, e un anno dopo al Teatro Massimo, inaugurando la stagione autunnale e assaporando un primo ritorno alla normalità. E ora sto per aggiungerne un altro: il mio debutto in forma scenica al Gran Teatro La Fenice! Sono felice e orgogliosa di entrare a far parte della storia di questo leggendario teatro, da oltre due secoli simbolo di rinascita e di resilienza. In questa congerie di avvenimenti e di ricordi, la certezza è proprio quella della grandezza di Carmen, di un personaggio e di un’opera che hanno cambiato la percezione della femminilità oltre che quella del teatro musicale moderno».

In scena dal 24 maggio al 6 giugno (Annalisa canterà nelle recite del 24, 27, 29 e 31 maggio) con la prima in diretta su RaiRadio3 domenica alle 19.

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