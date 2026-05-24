Teatro La Fenice, il debutto scenico di Annalisa Stroppa con Carmen

In scena dal 24 maggio al 6 giugno, in diretta su RaiRadio3

Annalisa Stroppa, definita recentemente la “miglior Carmen presente oggi sul suolo italico”, è attesa al Teatro La Fenice per interpretare la sigaraia più famosa della lirica. L’occasione è speciale perché Annalisa, dopo il Requiem di Verdi del 2024 diretto da Myung-Whun Chung, calca per la prima volta il palcoscenico veneziano in una produzione operistica: la Carmen di Calixto Bieito qui diretta da Francesco Ivan Ciampa.

«Sto vivendo una serie di forti emozioni in questi giorni, dichiara Stroppa. Non solo perché torno nei panni di Carmen – un personaggio che sento sempre più mio e che, dopo la tournée in Emilia Romagna, sto ulteriormente esplorando, arricchendo e comprendendo – ma anche perché torno a cantare nella bellissima e già storica produzione di Calixto Bieito. Ho ricordi contrastanti legati a questo allestimento, nel quale ho cantato in due occasioni che hanno letteralmente segnato l’inizio e la fine del Covid: nel 2020 a Palma de Mallorca, accompagnata da un enorme peso di incertezza sul nostro futuro, e un anno dopo al Teatro Massimo, inaugurando la stagione autunnale e assaporando un primo ritorno alla normalità. E ora sto per aggiungerne un altro: il mio debutto in forma scenica al Gran Teatro La Fenice! Sono felice e orgogliosa di entrare a far parte della storia di questo leggendario teatro, da oltre due secoli simbolo di rinascita e di resilienza. In questa congerie di avvenimenti e di ricordi, la certezza è proprio quella della grandezza di Carmen, di un personaggio e di un’opera che hanno cambiato la percezione della femminilità oltre che quella del teatro musicale moderno».

In scena dal 24 maggio al 6 giugno (Annalisa canterà nelle recite del 24, 27, 29 e 31 maggio) con la prima in diretta su RaiRadio3 domenica alle 19.