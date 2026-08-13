Capo arte teatro festival, il 16 agosto “Tentazioni d’opera”

Lo spettacolo, a firma di Filippo Stabile, prende ispirazione da alcune delle opere più importanti di Verdi e Puccini, facendo dialogare l’opera lirica con la danza contemporanea

Un racconto emozionale attraverso la danza, che si lascia ispirare dalla grande tradizione dell’opera lirica, per far si che i “corpi” diventino “voce”, e il movimento diventi uno strumento narrativo. Il 16 agosto alle 21:30, a Torre Marrana, a Ricadi (Vibo Valentia) nell’ambito di C.A.T. – Capo Arte Teatro Festival, il linguaggio dell’opera e quello della danza contemporanea si incontrano in “Tentazioni d’Opera”, spettacolo firmato da Filippo Stabile, autore della regia e delle coreografie.

Sulla scena la Compagnia Create Danza, composta da Marianna Chiarelli, Alex Rambo Esposito, Elena Mandolito, Carola Puglisi, Filippo Stabile, Francesco Rodilosso, Greta Martucci, che danzeranno sulle composizioni tra le più importanti di Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini. Lo spettacolo è prodotto da Create Danza, con la coproduzione di Ramificazioni Festival.

Evocazioni che arrivano da opere senza tempo come La Traviata, Nabucco e Aida, e Madama Butterfly e Tosca, rispettivamente di Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini, entrambi ritenuti tra i più famosi, amati e influenti compositori d’opera italiani di sempre.

“Tentazioni d’Opera” rappresenta un’esperienza immersiva e contemporanea, dove gesti, suoni, immagini e parole si incontrano e si uniscono, spingendo lo spettatore a interpretare simboli e personaggi, ottenendo una visione fantastica dello spettacolo.

Un viaggio emozionale attraverso le melodie di due grandi autori, in grado di far dialogare la forza espressiva della musica lirica con l’energia e la fisicità della danza contemporanea.

La compagnia Create Danza, anche associazione culturale, si occupa di produzioni di teatro-danza, danza contemporanea e drammaturgia sperimentale, ed è stata fondata da Filippo Stabile, anche regista dello spettacolo. Il danzatore e coreografo, dopo una brillante carriera in Europa, ha scelto di tornare in Italia, sia per fare formazione a tanti danzatori e danzatrici in Calabria, sia per promuovere la danza, ancora poco valorizzata nella nostra regione. Il progetto è nato nel 2017 con l’obiettivo di creare scambi con altre realtà artistiche, stimolando studio e ricerca, per conoscere il mondo attraverso altri linguaggi: un percorso al tempo stesso formativo e poliedrico, sostenuto da giovani artisti calabresi emergenti.

Capo Arte Teatro Festival è un progetto di DRACMA – Centro di Produzione teatrale, con la direzione artistica di Andrea Naso, organizzato da PRO Loco di Capo Vaticano e in collaborazione con Associazione InUtile, food partner Tata’s, con il sostegno del Comune di Ricadi, Regione Calabria e MIC.

Avviso Centri di Residenza – MiC FNSV Regione Calabria PAC 14-20 Asse VI_Az. 6.7.1 L.R. 19/17.

Biglietti su https://www.dracma.org/ cat2026/ o acquistabili presso il botteghino di Torre Marrana dalle ore 19:30.